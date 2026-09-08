Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 08 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते सोना और चांदी के दाम भी अस्थिर हैं. इसी वजह से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (07 सितंबर, 2026) को सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिला. खासतौर से सोमवार को बाजार ओपन होने के बाद दामों में फिर गिरावट हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,431.30 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सोमवार शाम तक 0.27 प्रतिशत घटकर यानी 422 रुपये गिरावट के साथ 1,53,732 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|154300
|141450
|115760
|मुंबई
|154150
|141300
|115610
|कोलकाता
|154150
|141300
|115610
|चेन्नई
|156660
|143600
|121300
|पटना
|154200
|141350
|115660
|लखनऊ
|154300
|141450
|115760
|मेरठ
|154300
|141450
|115760
|अयोध्या
|154300
|141450
|115760
|कानपुर
|154300
|141450
|115760
|अलीगढ़
|154300
|141450
|115760
|मुरादाबाद
|154300
|141450
|115760
|मिर्जापुर
|154300
|141450
|115760
|झांसी
|154300
|141450
|115760
|मथुरा
|154300
|141450
|115760
|गोरखपुर
|154300
|141450
|115760
|बरेली
|154300
|141450
|115760
|प्रयागराज
|154300
|141450
|115760
|वाराणसी
|154300
|141450
|115760
|गाजियाबाद
|154300
|141450
|115760
|नोएडा
|154300
|141450
|115760
|आगरा
|154300
|141450
|115760
|गुरुग्राम
|154300
|141450
|115760
|चंडीगढ़
|154300
|141450
|115760
|मोहाली
|154300
|141450
|115760
|लुधियाना
|154300
|141450
|115760
|गुवाहाटी
|154150
|141300
|115610
|जलगांव
|154150
|141300
|115610
|इंदौर
|154200
|141350
|115660
|भोपाल
|154200
|141350
|115660
|जयपुर
|154300
|141450
|115760
|अहमदाबाद
|154200
|141350
|115660
|वडोदरा
|154200
|141350
|15660
|सूरत
|154200
|141350
|115660
|नागपुर
|154150
|141300
|115610
|पुणे
|154150
|141300
|115610
|नासिक
|154180
|141330
|115640
|बैंगलोर
|154150
|141300
|115610
|भुवनेश्वर
|154150
|141300
|115610
|केरल
|154150
|141300
|115610
|अमरावती
|154150
|141300
|115610
|विशाखापत्तनम
|154150
|141300
|115610
|मैसूर
|154150
|141300
|115610
|विजयवाड़ा
|154150
|141300
|115610
|कोयंबटूर
|156660
|143600
|121300
|मंगलौर
|154150
|141300
|115610
|मदुरै
|156660
|143600
|121300
|रायपुर
|154150
|141300
|115610
|बेलगाम
|154150
|141300
|115610
|राजमुंदरी
|154150
|141300
|115610
|हैदराबाद
|154150
|141300
|115610
|कटक
|154150
|141300
|115610
|दावनगेरे
|154150
|141300
|115610
|बेल्लारी
|154150
|141300
|115610
|सलेम
|156660
|143600
|121300
|वेल्लोर
|156660
|143600
|121300
|अमरावती
|154150
|141300
|115610
|गुंटूर
|154150
|141300
|115610
|नेल्लोर
|154150
|141300
|115610
|काकीनाडा
|154150
|141300
|115610
|तिरुपति
|154150
|141300
|115610
|कडपा
|154150
|141300
|115610
|अनंतपुर
|154150
|141300
|115610
|वारंगल
|154150
|141300
|115610
|निजामाबाद
|154150
|141300
|115610
|खम्मम
|154150
|141300
|115610
|बेरहामपुर
|154150
|141300
|115610
|राउरकेला
|154150
|141300
|115610
|राजकोट
|154200
|141350
|115660
|वसई-विरार
|154180
|141330
|115640
|औरंगाबाद
|154150
|141300
|115610
|सोलापुर
|154150
|141300
|115610
|भिवंडी
|154180
|141330
|115640
|कोल्हापुर
|154150
|141300
|115610
|लातूर
|154180
|141330
|115640
|तिरुपुर
|156660
|143600
|121300
|तिरुनेलवेली
|156660
|143600
|121300
|त्रिची
|156660
|143600
|121300
|संबलपुर
|154150
|141300
|115610
|इरोड
|156660
|143600
|121300
|कोच्चि
|154150
|141300
|115610
|थाइन
|154150
|141300
|115610
|अमृतसर
|154300
|141450
|115760
|नागरकोइल
|156660
|143600
|121300
|तिरुवनंतपुरम
|154150
|141300
|115610
|तंजावुर
|156660
|143600
|121300
|गोवा
|154150
|141300
|115610
|करूर
|156660
|143600
|121300
|कुंभकोणम
|156660
|143600
|121300
|नमक्कल
|156660
|143600
|121300
|धर्मपुरी
|156660
|143600
|121300
|डिंडीगुल
|156660
|143600
|121300
|तूतीकोरिन
|156660
|143600
|121300
|कुड्डालोर
|156660
|143600
|121300
|कांचीपुरम
|156660
|143600
|121300
|कृष्णागिरी
|156660
|143600
|121300
|विल्लुपुरम
|156660
|143600
|121300
|कोविलपट्टी
|156660
|143600
|121300
|तिरुवन्नामलाई
|156660
|143600
|121300
|होसुर
|156660
|143600
|121300
|कराइकुडी
|156660
|143600
|121300
|पुदुक्कोट्टई
|156660
|143600
|121300
|रामनाथपुरम
|156660
|143600
|121300
|अम्बुर
|156660
|143600
|121300
|कन्याकुमारी
|156660
|143600
|121300
|नागपट्टिनम
|156660
|143600
|121300
|विरुधुनगर
|156660
|143600
|121300
|कल्लाकुरिची
|156660
|143600
|121300
|पोलाची
|156660
|143600
|121300
|अर्काट
|156660
|143600
|121300
|पलानी
|156660
|143600
|121300
|अरियालूर
|156660
|143600
|121300
|परमाकुदी
|156660
|143600
|121300
|पेरम्बलूर
|156660
|143600
|121300
|जयनकोंडम
|156660
|143600
|121300
|कोडईकनाल
|156660
|143600
|121300
|ऊटी
|156660
|143600
|121300
|रामेश्वरम
|156660
|143600
|121300
|शिवगंगा
|156660
|143600
|121300
|तिरुवरुर
|156660
|143600
|121300
|त्रिशूर
|154150
|141300
|115610
|पांडिचेरी
|156660
|143600
|121300
|चित्रदुर्ग
|154150
|141300
|115610
|गडग
|154150
|141300
|115610
|बागलकोट
|154150
|141300
|115610
|मंड्या
|154150
|141300
|115610
|भद्रावती
|154150
|141300
|115610
|कोलार
|154150
|141300
|115610
|तुमकुर
|154150
|141300
|115610
|कोल्लम
|154150
|141300
|115610
|अलाप्पुझा
|154150
|141300
|115610
|कोट्टायम
|154150
|141300
|115610
|पलक्कड़
|154150
|141300
|115610
|मलप्पुरम
|154150
|141300
|115610