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Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 08 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 08 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 8, 2026 5:22:27 AM IST

Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 08 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav:  अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते सोना और चांदी के दाम भी अस्थिर हैं. इसी वजह से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (07 सितंबर, 2026) को सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिला. खासतौर से सोमवार को बाजार ओपन होने के बाद दामों में फिर गिरावट हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,431.30 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

उधर,  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सोमवार शाम तक 0.27 प्रतिशत घटकर यानी 422 रुपये गिरावट के साथ 1,53,732 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 154300 141450 115760
मुंबई 154150 141300 115610
कोलकाता 154150 141300 115610
चेन्नई 156660 143600 121300
पटना 154200 141350 115660
लखनऊ 154300 141450 115760
मेरठ 154300 141450 115760
अयोध्या 154300 141450 115760
कानपुर 154300 141450 115760
अलीगढ़ 154300 141450 115760
मुरादाबाद 154300 141450 115760
मिर्जापुर 154300 141450 115760
झांसी 154300 141450 115760
मथुरा 154300 141450 115760
गोरखपुर 154300 141450 115760
बरेली 154300 141450 115760
प्रयागराज 154300 141450 115760
वाराणसी 154300 141450 115760
गाजियाबाद 154300 141450 115760
नोएडा 154300 141450 115760
आगरा 154300 141450 115760
गुरुग्राम 154300 141450 115760
चंडीगढ़ 154300 141450 115760
मोहाली 154300 141450 115760
लुधियाना 154300 141450 115760
गुवाहाटी 154150 141300 115610
जलगांव 154150 141300 115610
इंदौर 154200 141350 115660
भोपाल 154200 141350 115660
जयपुर 154300 141450 115760
अहमदाबाद 154200 141350 115660
वडोदरा 154200 141350 15660
सूरत 154200 141350 115660
नागपुर 154150 141300 115610
पुणे 154150 141300 115610
नासिक 154180 141330 115640
बैंगलोर 154150 141300 115610
भुवनेश्वर 154150 141300 115610
केरल 154150 141300 115610
अमरावती 154150 141300 115610
विशाखापत्तनम 154150 141300 115610
मैसूर 154150 141300 115610
विजयवाड़ा 154150 141300 115610
कोयंबटूर 156660 143600 121300
मंगलौर 154150 141300 115610
मदुरै 156660 143600 121300
रायपुर 154150 141300 115610
बेलगाम 154150 141300 115610
राजमुंदरी 154150 141300 115610
हैदराबाद 154150 141300 115610
कटक 154150 141300 115610
दावनगेरे 154150 141300 115610
बेल्लारी 154150 141300 115610
सलेम 156660 143600 121300
वेल्लोर 156660 143600 121300
अमरावती 154150 141300 115610
गुंटूर 154150 141300 115610
नेल्लोर 154150 141300 115610
काकीनाडा 154150 141300 115610
तिरुपति 154150 141300 115610
कडपा 154150 141300 115610
अनंतपुर 154150 141300 115610
वारंगल 154150 141300 115610
निजामाबाद 154150 141300 115610
खम्मम 154150 141300 115610
बेरहामपुर 154150 141300 115610
राउरकेला 154150 141300 115610
राजकोट 154200 141350 115660
वसई-विरार 154180 141330 115640
औरंगाबाद 154150 141300 115610
सोलापुर 154150 141300 115610
भिवंडी 154180 141330 115640
कोल्हापुर 154150 141300 115610
लातूर 154180 141330 115640
तिरुपुर 156660 143600 121300
तिरुनेलवेली 156660 143600 121300
त्रिची 156660 143600 121300
संबलपुर 154150 141300 115610
इरोड 156660 143600 121300
कोच्चि 154150 141300 115610
थाइन 154150 141300 115610
अमृतसर 154300 141450 115760
नागरकोइल 156660 143600 121300
तिरुवनंतपुरम 154150 141300 115610
तंजावुर 156660 143600 121300
गोवा 154150 141300 115610
करूर 156660 143600 121300
कुंभकोणम 156660 143600 121300
नमक्कल 156660 143600 121300
धर्मपुरी 156660 143600 121300
डिंडीगुल 156660 143600 121300
तूतीकोरिन 156660 143600 121300
कुड्डालोर 156660 143600 121300
कांचीपुरम 156660 143600 121300
कृष्णागिरी 156660 143600 121300
विल्लुपुरम 156660 143600 121300
कोविलपट्टी 156660 143600 121300
तिरुवन्नामलाई 156660 143600 121300
होसुर 156660 143600 121300
कराइकुडी 156660 143600 121300
पुदुक्कोट्टई 156660 143600 121300
रामनाथपुरम 156660 143600 121300
अम्बुर 156660 143600 121300
कन्याकुमारी 156660 143600 121300
नागपट्टिनम 156660 143600 121300
विरुधुनगर 156660 143600 121300
कल्लाकुरिची 156660 143600 121300
पोलाची 156660 143600 121300
अर्काट 156660 143600 121300
पलानी 156660 143600 121300
अरियालूर 156660 143600 121300
परमाकुदी 156660 143600 121300
पेरम्बलूर 156660 143600 121300
जयनकोंडम 156660 143600 121300
कोडईकनाल 156660 143600 121300
ऊटी 156660 143600 121300
रामेश्वरम 156660 143600 121300
शिवगंगा 156660 143600 121300
तिरुवरुर 156660 143600 121300
त्रिशूर 154150 141300 115610
पांडिचेरी 156660 143600 121300
चित्रदुर्ग 154150 141300 115610
गडग 154150 141300 115610
बागलकोट 154150 141300 115610
मंड्या 154150 141300 115610
भद्रावती 154150 141300 115610
कोलार 154150 141300 115610
तुमकुर 154150 141300 115610
कोल्लम 154150 141300 115610
अलाप्पुझा 154150 141300 115610
कोट्टायम 154150 141300 115610
पलक्कड़ 154150 141300 115610
मलप्पुरम 154150 141300 115610

Tags: Gold Price Todayhome-hero-pos-3
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Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 8 September 2026:  मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स