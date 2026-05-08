Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: मध्य प्रदेश में गोल्ड रेट ने दिया जोरदार झटका! एक छोटी चूक करा सकती है बड़ा नुकसान

Madhya Pradesh Gold Price Today: इस हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बाद, आज सुबह भारत में सोने के दाम गिर गए. सोने की कीमतों में आज आई इस तेजी ने एक बार फिर पूरे देश के खरीदारों को ज्वेलरी स्टोर और बुलियन बाज़ारों की ओर खींच लिया है. कई भारतीय ग्राहक, जिन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी खरीदारी टाल दी थी, अब कीमतों में हालिया गिरावट के बाद बड़ी संख्या में बाजार में लौट आए हैं. खुदरा खरीदारी की बढ़ती मांग और साथ ही वैश्विक कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी ने घरेलू सोने की कीमतों में हालिया सुधार को और मजबूत किया है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,680 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,000 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,995 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम है.