Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड का बड़ा धमाका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी वार

Himachal pradesh Gold Price Today: इस तेजी के मुख्य कारण हैं जमीनी स्तर पर मजबूत मांग, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की गिरती कीमतें, और इस बात को लेकर बढ़ता आशावाद कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है जिससे लगभग मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का अंत हो सकता है. दुनिया भर के देश इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस चल रहे संघर्ष का कोई न कोई समाधान आखिरकार मिल ही जाएगा. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,680 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,000 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,311 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,025 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,483 रुपये है.