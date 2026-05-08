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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड का बड़ा धमाका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी वार

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे गिरावट हुई है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 8, 2026 10:12:25 AM IST

हिमाचल प्रदेश में सोने के दाम
हिमाचल प्रदेश में सोने के दाम


Himachal pradesh Gold Price Today: इस तेजी के मुख्य कारण हैं जमीनी स्तर पर मजबूत मांग, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की गिरती कीमतें, और इस बात को लेकर बढ़ता आशावाद कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है जिससे लगभग मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का अंत हो सकता है. दुनिया भर के देश इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस चल रहे संघर्ष का कोई न कोई समाधान आखिरकार मिल ही जाएगा. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,680 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,000 रुपये थी.

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Tags: gold price today Himachal Pradeshgold rate 8 May 2026Himachal Pradesh gold priceHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate todayShimla gold price
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