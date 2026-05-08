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Delhi Gold Price 8 May: दिल्ली में चांदी के दामों में बड़ा खेल! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में गिरावट हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 8, 2026 10:03:48 AM IST

दिल्ली में सोने के दाम
दिल्ली में सोने के दाम


Delhi Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतों में मार्च के मध्य से अप्रैल 2026 तक उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसका कारण पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष है, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई से हुई थी. पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध के परिणामस्वरूप, सोने और चांदी, साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है. सोने की वैश्विक कीमतें भी संघर्ष कर रही थीं और साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रही थीं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे कई लोगों का मानना है कि ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं इस बात ने सोने पर और भी ज्यादा दबाव डाल दिया है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,52,880 रुपये है कल सोने की कीमत 1,53,150 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

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नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

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18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

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पूर्वी दिल्ली

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22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,288 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 14,010 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,466 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

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