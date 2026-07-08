Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम

Gold Price Today 8 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं चांदी भी सस्ती हुई है. डॉलर की मजबूती, कमजोर मांग और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार में सतर्कता का असर कीमती धातुओं पर साफ दिखाई दे रहा है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना और चांदी किस भाव पर मिल रहे हैं.

महंगा या सस्ता हुआ सोना

इस बीच, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका का व्यापार घाटा मई में बढ़कर 77.6 अरब डॉलर हो गया है. यह मार्च 2025 के बाद सबसे बड़ा व्यापार घाटा है. इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है. वहीं, भारत में इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा 7 जुलाई की शाम जारी रेट्स के अनुसार, 24 कैरेट (999) फाइन गोल्ड का भाव ₹98,408 प्रति 10 ग्राम रहा. इसके अलावा 22 कैरेट सोना ₹90,163, 20 कैरेट सोना ₹81,823 और 18 कैरेट सोना ₹73,671 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 8 July 2026)