Home > व्यापार > Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम

Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम

Gold Price Today 8 July 2026 : अगर आप सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो राहत की खबर है. लगातार तीसरे दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं. डॉलर की मजबूती और कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: July 8, 2026 9:26:09 AM IST

आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम


Gold Price Today 8 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं चांदी भी सस्ती हुई है. डॉलर की मजबूती, कमजोर मांग और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बाजार में सतर्कता का असर कीमती धातुओं पर साफ दिखाई दे रहा है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना और चांदी किस भाव पर मिल रहे हैं.

महंगा या सस्ता हुआ सोना 

इस बीच, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका का व्यापार घाटा मई में बढ़कर 77.6 अरब डॉलर हो गया है. यह मार्च 2025 के बाद सबसे बड़ा व्यापार घाटा है. इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है. वहीं, भारत में इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा 7 जुलाई की शाम जारी रेट्स के अनुसार, 24 कैरेट (999) फाइन गोल्ड का भाव ₹98,408 प्रति 10 ग्राम रहा. इसके अलावा 22 कैरेट सोना ₹90,163, 20 कैरेट सोना ₹81,823 और 18 कैरेट सोना ₹73,671 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है.

You Might Be Interested In

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 8 July 2026)

शहर  24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड भाव 18 कैरट 10 नाम गोल्ड भाव
दिल्ली  1,45,400 1,33,290 1,09,080
मुंबई 1,45,250 1,33,140 1,08,930
कोलकाता  1,45,250 1,33,140 1,08,930
चेन्नई 1,46,170 1,33,990 1,11,990
बेंगलुरु 1,45,250 1,33,140 1,08,930
हैदराबाद  1,45,250 1,33,140 1,08,930
लखनऊ 1,45,400 1,33,290 1,09,080
पटना  1,45,300 1,33,190 1,08,980
जयपुर 1,45,400 1,33,290 1,09,080

Tags: Aaj Sone Chandi Ka DaamAaj Sone Ka Daam 8 july 2026Gold Price Today 8 July 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम
Gold Price Today 8 July 2026 : आज फिर सस्ता हुआ सोना! जानें दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के दाम