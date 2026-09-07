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Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 07 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 07 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Last Updated: September 7, 2026 11:50:09 AM IST

Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 07 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का असर सर्राफा बाजार पर भी पड़ रहा है. इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी एमसीएक्स बंद था. ऐसे में शुक्रवार को तय हुए बंद भाव ही सोमवार सुबह 9 बजे तक लागू हैं.  सोने की कीमतों में बदलाव सोमवार (07 अगस्त, 2026) को नया कारोबारी सत्र शुरू होने के बाद ही देखने को मिलेगा.
 
सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है. सोमवार (07 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट शुरू हो गई.  बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,451.20 डॉलर प्रति औंस है, वहीं गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.41% घटकर यानी 626 रुपये गिरावट के साथ 1,53,528 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,54,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 156810 143750 117640
मुंबई 156660 143600 117490
कोलकाता 156660 143600 117490
चेन्नई 156660 143600 121300
पटना 156710 143650 117540
लखनऊ 156810 143750 117640
कानपुर 156810 143750 117640
मेरठ 156810 143750 117640
अयोध्या 156810 143750 117640
अलीगढ़ 156810 143750 117640
मुरादाबाद 156810 143750 117640
मिर्जापुर 156810 143750 117640
झांसी 156810 143750 117640
मथुरा 156810 143750 117640
आगरा 156810 143750 117640
गोरखपुर 156810 143750 117640
बरेली 156810 143750 117640
प्रयागराज 156810 143750 117640
वाराणसी 156810 143750 117640
गाजियाबाद 156810 143750 117640
नोएडा 156810 143750 117640
गुरुग्राम 156810 143750 117640
मोहाली 156810 143750 117640
जयपुर 156810 143750 117640
लुधियाना 156810 143750 117640
गुवाहाटी 156660 143600 117490
जलगांव 156660 143600 117490
इंदौर 156710 143650 117540
भोपाल 156710 143650 117540
अहमदाबाद 156710 143650 117540
वडोदरा 156710 143650 117540
सूरत 156710 143650 117540
पुणे 156660 143600 117490
नागपुर 156660 143600 117490
चंडीगढ़ 156810 143750 117640
नासिक 156690 143630 117520
बैंगलोर 156660 143600 117490
भुवनेश्वर 156660 143600 117490
कटक 156660 143600 117490
केरल 156660 143600 117490
अमरावती 156660 143600 117490
विशाखापत्तनम 156660 143600 117490
मैसूर 156660 143600 117490
विजयवाड़ा 156660 143600 117490
कोयंबटूर 156660 143600 121300
मंगलौर 156660 143600 117490
मदुरै 156660 143600 121300
रायपुर 156660 143600 117490
बेलगाम 156660 143600 117490
राजमुंदरी 156660 143600 117490
हैदराबाद 156660 143600 117490
दावनगेरे 156660 143600 117490
बेल्लारी 156660 143600 117490
सलेम 156660 143600 121300
वेल्लोर 156660 143600 121300
अमरावती 156660 143600 117490
गुंटूर 156660 143600 117490
नेल्लोर 156660 143600 117490
काकीनाडा 156660 143600 117490
तिरुपति 156660 143600 117490
कडपा 156660 143600 117490
अनंतपुर 156660 143600 117490
वारंगल 56660 143600 117490
निजामाबाद 156660 143600 117490
खम्मम 156660 143600 117490
बेरहामपुर 156660 143600 117490
राउरकेला 156660 143600 117490
राजकोट 156710 143650 117540
वसईविरार 156690 143630 117520
औरंगाबाद 156660 143600 117490
सोलापुर 156660 143600 117490
भिवंडी 156690 143630 117520
कोल्हापुर 156660 143600 117490
लातूर 156690 143630 117520
तिरुपुर 156660 143600 121300
तिरुनेलवेली 156660 143600 121300
त्रिची 156660 143600 121300
संबलपुर 156660 143600 117490
इरोड 156660 143600 121300
कोच्चि 156660 143600 117490
थाइन 156660 143600 117490
अमृतसर 156810 143750 117640
नागरकोइल 156660 143600 121300
तिरुवनंतपुरम 156660 143600 117490
तंजावुर 156660 143600 121300
गोवा 156660 143600 117490
करूर 156660 143600 121300
कुंभकोणम 156660 143600 121300
नमक्कल 156660 143600 121300
धर्मपुरी 156660 143600 121300
डिंडीगुल 156660 143600 121300
तूतीकोरिन 156660 143600 121300
कुड्डालोर 156660 143600 121300
कांचीपुरम 156660 143600 121300
कृष्णागिरी 156660 143600 121300
विल्लुपुरम 156660 143600 121300
कोविलपट्टी 156660 143600 121300
तिरुवन्नामलाई 156660 143600 121300
होसुर 156660 143600 121300
कराइकुडी 156660 143600 121300
पुदुक्कोट्टई 156660 143600 121300
रामनाथपुरम 156660 143600 121300
अम्बुर 156660 143600 121300
कन्याकुमारी 156660 143600 121300
नागपट्टिनम 156660 143600 121300
विरुधुनगर 156660 143600 121300
कल्लाकुरिची 156660 143600 121300
पोलाची 156660 143600 121300
अर्काट 156660 143600 121300
पलानी 156660 143600 121300
अरियालूर 156660 143600 121300
परमाकुदी 156660 143600 121300
पेरम्बलूर 156660 143600 121300
जयनकोंडम 156660 143600 121300
कोडईकनाल 156660 143600 121300
ऊटी 156660 143600 ₹121300
रामेश्वरम 156660 143600 ₹121300
शिवगंगा 156660 143600 ₹121300
तिरुवरुर 156660 143600 ₹121300
त्रिशूर 156660 143600 ₹117490
पांडिचेरी 156660 143600 ₹121300
चित्रदुर्ग 156660 143600 ₹117490
गडग 156660 143600 ₹117490
बागलकोट 156660 143600 ₹117490
मंड्या 156660 143600 ₹117490
भद्रावती 156660 143600 117490
कोलार 156660 143600 117490
तुमकुर 156660 143600 117490
कोल्लम 156660 143600 117490
अलाप्पुझा 156660 143600 117490
कोट्टायम 156660 143600 117490
पलक्कड़ 156660 143600 117490
मलप्पुरम 156660 143600 117490
कोझिकोड 156660 143600 117490
कन्नूर 156660 143600 117490

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 7 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स