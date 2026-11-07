Gold Price Today 7 November 2026: दीवाली से ठीक पहले क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 7 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. गिरावट का यह दौर शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को धनतेरस के मौके पर भी जारी रहा. शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. फिलहाल गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,610 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,650 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.56% लुढ़क कर यानी 2245 रुपये गिरावट के साथ 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,056.20 डॉलर प्रति औंस है जबकि बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने का भाव 2500 रुपये घटकर 1,46,300 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम हो गई.
जानें-अपने शहरों में सोने के ताजा रेट्स
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|143610
|131650
|107640
|मुंबई
|143460
|131500
|107590
|कोलकाता
|143460
|131500
|107590
|चेन्नई
|143350
|131400
|107600
|पटना
|143510
|131550
|107640
|लखनऊ
|143610
|131650
|107640
|मेरठ
|143610
|131650
|107640
|अयोध्या
|143610
|131650
|107640
|कानपुर
|143610
|131650
|107640
|अलीगढ़
|143610
|131650
|107640
|मुरादाबाद
|143610
|131650
|107640
|मिर्जापुर
|143610
|131650
|107640
|झांसी
|143610
|131650
|107640
|मथुरा
|143610
|131650
|107640
|गोरखपुर
|143610
|131650
|107640
|बरेली
|143610
|131650
|107640
|प्रयागराज
|143610
|131650
|107640
|वाराणसी
|143610
|131650
|107640
|आगरा
|143610
|131650
|107640
|गाजियाबाद
|143610
|131650
|107640
|नोएडा
|143610
|131650
|107640
|गुरुग्राम
|143610
|131650
|107640
|चंडीगढ़
|143610
|131650
|107640
|जयपुर
|143610
|131650
|107640
|लुधियाना
|143610
|131650
|107740
|गुवाहाटी
|143460
|131500
|107590
|जलगांव
|143460
|131500
|107590
|भोपाल
|143510
|131550
|107640
|इंदौर
|143510
|131550
|107640
|अहमदाबाद
|143510
|131550
|107640
|वडोदरा
|143510
|131550
|107640
|सूरत
|143510
|131550
|107640
|पुणे
|143460
|131500
|07590
|नागपुर
|143460
|131500
|107590
|नासिक
|143490
|131530
|107640
|बैंगलोर
|143460
|131500
|107590
|भुवनेश्वर
|143460
|131500
|107590
|कटक
|143460
|131500
|107590
|अमरावती
|143460
|131500
|107590
|विशाखापत्तनम
|143460
|131500
|107590
|मैसूर
|143460
|131500
|107590
|विजयवाड़ा
|143460
|131500
|107590
|कोयंबटूर
|143350
|131400
|107600
|मंगलौर
|143460
|131500
|107590
|मदुरै
|143350
|131400
|107600
|रायपुर
|143460
|131500
|107590
|बेलगाम
|143460
|131500
|107590
|राजमुंदरी
|143460
|131500
|107590
|हैदराबाद
|143460
|131500
|107590
|दावनगेरे
|143460
|131500
|107590
|बेल्लारी
|143460
|131500
|107590
|सलेम
|143350
|131400
|107600
|वेल्लोर
|143350
|131400
|107600
|अमरावती
|143460
|131500
|107590
|गुंटूर
|143460
|131500
|107590
|नेल्लोर
|143460
|131500
|107590
|काकीनाडा
|143460
|131500
|107590
|तिरुपति
|143460
|131500
|107590
|कडपा
|143460
|131500
|107590
|अनंतपुर
|143460
|131500
|107590
|वारंगल
|143460
|131500
|107590
|निजामाबाद
|143460
|131500
|07590
|खम्मम
|143460
|131500
|107590
|बेरहामपुर
|143460
|131500
|107590
|राउरकेला
|143460
|131500
|107590
|राजकोट
|143510
|131550
|107640
|वसई-विरार
|143490
|131530
|107640
|औरंगाबाद
|143460
|131500
|107590
|सोलापुर
|143460
|131500
|107590
|भिवंडी
|143490
|131530
|107640
|कोल्हापुर
|143460
|131500
|107590
|लातूर
|143490
|131530
|107640
|तिरुपुर
|143350
|131400
|107600
|तिरुनेलवेली
|143350
|131400
|107600
|त्रिची
|143350
|131400
|107600
|संबलपुर
|143460
|131500
|07590
|इरोड
|143350
|131400
|107600
|कोच्चि
|143460
|131500
|107590
|थाइन
|143460
|131500
|107590
|अमृतसर
|143610
|131650
|107740
|नागरकोइल
|143350
|131400
|107600
|तिरुवनंतपुरम
|143460
|131500
|107590
|तंजावुर
|143350
|131400
|107600
|गोवा
|143460
|131500
|107590
|करूर
|143350
|131400
|107600
|कुंभकोणम
|143350
|131400
|107600
|नमक्कल
|143350
|131400
|107600
|धर्मपुरी
|143350
|131400
|107600
|डिंडीगुल
|143350
|131400
|107600
|तूतीकोरिन
|143350
|131400
|107600
|कुड्डालोर
|143350
|131400
|107600
|कांचीपुरम
|143350
|131400
|107600
|कृष्णागिरी
|143350
|131400
|107600
|विल्लुपुरम
|143350
|131400
|107600
|कोविलपट्टी
|143350
|131400
|107600
|तिरुवन्नामलाई
|143350
|131400
|107600
|होसुर
|143350
|131400
|107600
|कराइकुडी
|143350
|131400
|107600
|पुदुक्कोट्टई
|143350
|131400
|107600
|रामनाथपुरम
|143350
|131400
|107600
|अम्बुर
|143350
|131400
|107600
|कन्याकुमारी
|143350
|131400
|107600
|नागपट्टिनम
|143350
|131400
|107600
|विरुधुनगर
|143350
|131400
|107600
|कल्लाकुरिची
|143350
|131400
|107600
|पोलाची
|143350
|131400
|107600
|अर्काट
|143350
|131400
|107600
|पलानी
|143350
|131400
|107600
|अरियालूर
|143350
|131400
|107600
|मोहाली
|143610
|131650
|107740
|परमाकुदी
|143350
|131400
|107600
|पेरम्बलूर
|143350
|131400
|107600
|जयनकोंडम
|143350
|131400
|107600
|कोडईकनाल
|143350
|131400
|107600
|ऊटी
|143350
|131400
|107600
|रामेश्वरम
|143350
|131400
|107600
|शिवगंगा
|143350
|131400
|107600
|तिरुवरुर
|143350
|131400
|107600
|त्रिशूर
|143460
|131500
|107590
|पांडिचेरी
|143350
|131400
|107600
|चित्रदुर्ग
|143460
|131500
|107590
|गडग
|143460
|131500
|107590
|बागलकोट
|143460
|131500
|107590
|मंड्या
|143460
|131500
|107590
|भद्रावती
|143460
|131500
|107590
|कोलार
|143460
|131500
|107590
|तुमकुर
|143460
|131500
|107590
|कोल्लम
|143460
|131500
|107590
|अलाप्पुझा
|143460
|131500
|107590
|कोट्टायम
|143460
|131500
|107590
|पलक्कड़
|143460
|131500
|107590
|मलप्पुरम
|143460
|131500
|107590
|कोझिकोड
|143460
|131500
|107590
|कन्नूर
|143460
|131500
|107590