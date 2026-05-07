Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोने की चाल ने एमपी में बढ़ाई टेंशन! बिना रेट जाने खरीदना जोखिम भरा

Madhya Pradesh Gold Price Today: 7 मई को 24-कैरेट, 22-कैरेट और 18-कैरेट सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. इस गिरावट की वजह ऊर्जा की कीमतों में हुई बढ़ोतरी थी, जिसका मूल कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव था. पिछले ट्रेडिंग सत्र के दौरान भारत में चांदी की कीमतों में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली. जैसे-जैसे निवेशक अगले ट्रेडिंग दिन के लिए तैयार हो रहे हैं. बुधवार को भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के लगभग रही. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,460 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,130 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,251 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,980 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,439 रुपये प्रति ग्राम है.