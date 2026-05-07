Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड ने दिया जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब होगी खाली

Himachal pradesh Gold Price Today: भारत में सोने की कीमतों में आज बुधवार को एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष-विराम को लेकर अनिश्चितता बनी रहने के कारण इस कीमती धातु पर कुछ दबाव पड़ सकता है. लंबी अवधि में कमोडिटी की कीमतें मुख्य रूप से भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद, अमेरिकी डॉलर की चाल और भारतीय रुपये के प्रदर्शन से प्रभावित होंगी. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,460 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,130 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 15,224 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,418 रुपये है.