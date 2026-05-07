Delhi Gold Price 7 May: दिल्ली में गोल्ड का बड़ा झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार

Delhi Gold Price Today: नई दिल्ली में सोने की मौजूदा कीमत को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ताकि इसमें अंतरराष्ट्रीय सोने के बाज़ार में होने वाले उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग को दर्शाया जा सके. खरीदार 24-कैरेट और 22-कैरेट, दोनों तरह के सोने की कीमतों के बारे में ताजा जानकारी चाहते हैं. चाहे वह प्रति ग्राम हो या प्रति 10 ग्राम. इससे उन्हें सोना खरीदते समय चाहे वह गहनों के लिए हो या निवेश के तौर पर सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलती है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,52,460 रुपये है कल सोने की कीमत 1,52,130 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,239 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,990 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,449 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.