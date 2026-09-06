Gold Price Today 6 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)

दिल्ली 156810 143750 117640

मुंबई 156660 143600 117490

कोलकाता 156660 143600 117490

चेन्नई 156660 143600 121300

पटना 156710 143650 117540

लखनऊ 156810 143750 117640

कानपुर 156810 143750 117640

मेरठ 156810 143750 117640

अयोध्या 156810 143750 117640

अलीगढ़ 156810 143750 117640

मुरादाबाद 156810 143750 117640

मिर्जापुर 156810 143750 117640

झांसी 156810 143750 117640

मथुरा 156810 143750 117640

आगरा 156810 143750 117640

गोरखपुर 156810 143750 117640

बरेली 156810 143750 117640

प्रयागराज 156810 143750 117640

वाराणसी 156810 143750 117640

गाजियाबाद 156810 143750 117640

नोएडा 156810 143750 117640

गुरुग्राम 156810 143750 117640

मोहाली 156810 143750 117640

जयपुर 156810 143750 117640

लुधियाना 156810 143750 117640

गुवाहाटी 156660 143600 117490

जलगांव 156660 143600 117490

इंदौर 156710 143650 117540

भोपाल 156710 143650 117540

अहमदाबाद 156710 143650 117540

वडोदरा 156710 143650 117540

सूरत 156710 143650 117540

पुणे 156660 143600 117490

नागपुर 156660 143600 117490

चंडीगढ़ 156810 143750 117640

नासिक 156690 143630 117520

बैंगलोर 156660 143600 117490

भुवनेश्वर 156660 143600 117490

कटक 156660 143600 117490

केरल 156660 143600 117490

अमरावती 156660 143600 117490

विशाखापत्तनम 156660 143600 117490

मैसूर 156660 143600 117490

विजयवाड़ा 156660 143600 117490

कोयंबटूर 156660 143600 121300

मंगलौर 156660 143600 117490

मदुरै 156660 143600 121300

रायपुर 156660 143600 117490

बेलगाम 156660 143600 117490

राजमुंदरी 156660 143600 117490

हैदराबाद 156660 143600 117490

दावनगेरे 156660 143600 117490

बेल्लारी 156660 143600 117490

सलेम 156660 143600 121300

वेल्लोर 156660 143600 121300

अमरावती 156660 143600 117490

गुंटूर 156660 143600 117490

नेल्लोर 156660 143600 117490

काकीनाडा 156660 143600 117490

तिरुपति 156660 143600 117490

कडपा 156660 143600 117490

अनंतपुर 156660 143600 117490

वारंगल 56660 143600 117490

निजामाबाद 156660 143600 117490

खम्मम 156660 143600 117490

बेरहामपुर 156660 143600 117490

राउरकेला 156660 143600 117490

राजकोट 156710 143650 117540

वसईविरार 156690 143630 117520

औरंगाबाद 156660 143600 117490

सोलापुर 156660 143600 117490

भिवंडी 156690 143630 117520

कोल्हापुर 156660 143600 117490

लातूर 156690 143630 117520

तिरुपुर 156660 143600 121300

तिरुनेलवेली 156660 143600 121300

त्रिची 156660 143600 121300

संबलपुर 156660 143600 117490

इरोड 156660 143600 121300

कोच्चि 156660 143600 117490

थाइन 156660 143600 117490

अमृतसर 156810 143750 117640

नागरकोइल 156660 143600 121300

तिरुवनंतपुरम 156660 143600 117490

तंजावुर 156660 143600 121300

गोवा 156660 143600 117490

करूर 156660 143600 121300

कुंभकोणम 156660 143600 121300

नमक्कल 156660 143600 121300

धर्मपुरी 156660 143600 121300

डिंडीगुल 156660 143600 121300

तूतीकोरिन 156660 143600 121300

कुड्डालोर 156660 143600 121300

कांचीपुरम 156660 143600 121300

कृष्णागिरी 156660 143600 121300

विल्लुपुरम 156660 143600 121300

कोविलपट्टी 156660 143600 121300

तिरुवन्नामलाई 156660 143600 121300

होसुर 156660 143600 121300

कराइकुडी 156660 143600 121300

पुदुक्कोट्टई 156660 143600 121300

रामनाथपुरम 156660 143600 121300

अम्बुर 156660 143600 121300

कन्याकुमारी 156660 143600 121300

नागपट्टिनम 156660 143600 121300

विरुधुनगर 156660 143600 121300

कल्लाकुरिची 156660 143600 121300

पोलाची 156660 143600 121300

अर्काट 156660 143600 121300

पलानी 156660 143600 121300

अरियालूर 156660 143600 121300

परमाकुदी 156660 143600 121300

पेरम्बलूर 156660 143600 121300

जयनकोंडम 156660 143600 121300

कोडईकनाल 156660 143600 121300

ऊटी 156660 143600 ₹121300

रामेश्वरम 156660 143600 ₹121300

शिवगंगा 156660 143600 ₹121300

तिरुवरुर 156660 143600 ₹121300

त्रिशूर 156660 143600 ₹117490

पांडिचेरी 156660 143600 ₹121300

चित्रदुर्ग 156660 143600 ₹117490

गडग 156660 143600 ₹117490

बागलकोट 156660 143600 ₹117490

मंड्या 156660 143600 ₹117490

भद्रावती 156660 143600 117490

कोलार 156660 143600 117490

तुमकुर 156660 143600 117490

कोल्लम 156660 143600 117490

अलाप्पुझा 156660 143600 117490

कोट्टायम 156660 143600 117490

पलक्कड़ 156660 143600 117490

मलप्पुरम 156660 143600 117490

कोझिकोड 156660 143600 117490