Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 6 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आने लगा है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.08% बढ़कर यानी 1544 रुपये तेजी के साथ 1,44,778 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,234 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,170 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,34,000 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,09,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,45,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,129.20 डॉलर प्रति औंस हो गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने का भाव 2200 रुपये बढ़कर 1,48,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गया. पिछले साल 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर सोने का भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|146170
|134000
|109670
|मुंबई
|146020
|133850
|109520
|कोलकाता
|146020
|133850
|109520
|चेन्नई
|146020
|133850
|109550
|पटना
|146070
|133900
|109570
|लखनऊ
|146170
|134000
|109670
|अयोध्या
|146170
|134000
|109670
|मेरठ
|146170
|134000
|109670
|कानपुर
|146170
|134000
|109670
|अलीगढ़
|146170
|134000
|109670
|मुरादाबाद
|146170
|134000
|109670
|मिर्जापुर
|146170
|134000
|109670
|झांसी
|146170
|134000
|109670
|मथुरा
|146170
|134000
|109670
|गोरखपुर
|146170
|134000
|109670
|बरेली
|146170
|134000
|109670
|प्रयागराज
|146170
|134000
|109670
|वाराणसी
|146170
|134000
|109670
|आगरा
|146170
|134000
|109670
|गाजियाबाद
|146170
|134000
|109670
|नोएडा
|146170
|134000
|109670
|गुरुग्राम
|146170
|134000
|109670
|चंडीगढ़
|146170
|134000
|109670
|जयपुर
|146170
|134000
|109670
|लुधियाना
|146170
|134000
|109670
|गुवाहाटी
|146020
|133850
|109520
|जलगांव
|146020
|133850
|109520
|भोपाल
|146070
|133900
|109570
|इंदौर
|146070
|133900
|109570
|अहमदाबाद
|146070
|133900
|109570
|वडोदरा
|146070
|133900
|109570
|सूरत
|146070
|133900
|109570
|पुणे
|146020
|133850
|109520
|नागपुर
|146020
|133850
|109520
|नासिक
|146050
|133880
|109550
|बैंगलोर
|146020
|133850
|109520
|कटक
|146020
|133850
|109520
|भुवनेश्वर
|146020
|133850
|109520
|अमरावती
|146020
|133850
|109520
|विशाखापत्तनम
|146020
|133850
|109520
|मैसूर
|146020
|133850
|109520
|विजयवाड़ा
|146020
|133850
|109520
|कोयंबटूर
|146020
|133850
|109550
|मंगलौर
|146020
|133850
|109520
|मदुरै
|146020
|133850
|109550
|रायपुर
|146020
|133850
|109520
|बेलगाम
|146020
|133850
|109520
|राजमुंदरी
|146020
|133850
|109520
|हैदराबाद
|146020
|133850
|109520
|दावनगेरे
|146020
|133850
|109520
|बेल्लारी
|146020
|133850
|109520
|सलेम
|146020
|133850
|109550
|वेल्लोर
|146020
|133850
|109550
|अमरावती
|146020
|133850
|109520
|गुंटूर
|146020
|133850
|109520
|नेल्लोर
|146020
|133850
|109520
|काकीनाडा
|146020
|133850
|109520
|तिरुपति
|146020
|133850
|109520
|कडपा
|146020
|133850
|109520
|अनंतपुर
|146020
|133850
|109520
|वारंगल
|146020
|133850
|109520
|निजामाबाद
|146020
|133850
|109520
|खम्मम
|146020
|133850
|109520
|बेरहामपुर
|146020
|133850
|109520
|राउरकेला
|146020
|133850
|109520
|राजकोट
|146070
|133900
|109570
|वसई-विरार
|142840
|133880
|109550
|औरंगाबाद
|146020
|133850
|109520
|सोलापुर
|146020
|133850
|109520
|भिवंडी
|146050
|133880
|109550
|कोल्हापुर
|146020
|133850
|109520
|लातूर
|146050
|133880
|109550
|तिरुपुर
|146020
|133850
|109550
|तिरुनेलवेली
|146020
|133850
|109550
|त्रिची
|146020
|133850
|109550
|संबलपुर
|146020
|133850
|109520
|इरोड
|146020
|133850
|109550
|कोच्चि
|146020
|133850
|109520
|थाइन
|146050
|133850
|109520
|अमृतसर
|146170
|134000
|109670
|नागरकोइल
|146020
|133850
|109550
|तिरुवनंतपुरम
|146020
|133850
|109520
|तंजावुर
|146020
|133850
|109550
|गोवा
|146020
|133850
|109520
|करूर
|146020
|133850
|109550
|कुंभकोणम
|146020
|133850
|109550
|नमक्कल
|146020
|133850
|109550
|धर्मपुरी
|146020
|133850
|109550
|डिंडीगुल
|146020
|133850
|109550
|तूतीकोरिन
|146020
|133850
|109550
|कुड्डालोर
|146020
|133850
|109550
|कांचीपुरम
|146020
|133850
|109550
|कृष्णागिरी
|146020
|133850
|109550
|विल्लुपुरम
|146020
|133850
|109550
|कोविलपट्टी
|146020
|133850
|109550
|तिरुवन्नामलाई
|146020
|133850
|109550
|होसुर
|146020
|133850
|109550
|कराइकुडी
|146020
|133850
|109550
|पुदुक्कोट्टई
|146020
|133850
|109550
|रामनाथपुरम
|146020
|133850
|109550
|अम्बुर
|146020
|133850
|109550
|कन्याकुमारी
|146020
|133850
|109550
|नागपट्टिनम
|146020
|133850
|109550
|विरुधुनगर
|146020
|133850
|109550
|कल्लाकुरिची
|146020
|133850
|109550
|पोलाची
|146020
|133850
|109550
|अर्काट
|146020
|133850
|109550
|पलानी
|146020
|133850
|109550
|अरियालूर
|146020
|133850
|109550
|मोहाली
|146170
|134000
|109670
|परमाकुदी
|146020
|133850
|109550
|पेरम्बलूर
|146020
|133850
|109550
|जयनकोंडम
|146020
|133850
|109550
|कोडईकनाल
|146020
|133850
|109550
|ऊटी
|146020
|133850
|109550
|रामेश्वरम
|146020
|133850
|109550
|शिवगंगा
|146020
|133850
|109550
|तिरुवरुर
|146020
|133850
|109550
|त्रिशूर
|146020
|133850
|109520
|पांडिचेरी
|146020
|133850
|109550
|चित्रदुर्ग
|146020
|133850
|109520
|गडग
|146020
|133850
|109520
|बागलकोट
|146020
|133850
|109520
|मंड्या
|146020
|133850
|109520
|भद्रावती
|146020
|133850
|109520
|कोलार
|146020
|133850
|109520
|तुमकुर
|146020
|133850
|109520
|कोल्लम
|146020
|133850
|109520
|अलाप्पुझा
|146020
|133850
|109520
|कोट्टायम
|146020
|133850
|109520
|पलक्कड़
|146020
|133850
|109520
|मलप्पुरम
|146020
|133850
|109520