Home > व्यापार > Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Gold Price Today 6 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 6 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 6, 2026 5:59:23 AM IST

Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत


 Gold Price Today 6 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आने लगा है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.08% बढ़कर यानी 1544 रुपये तेजी के साथ 1,44,778 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,234 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,170 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,34,000 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,09,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,45,230 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,129.20 डॉलर प्रति औंस हो गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाले सोने का भाव 2200 रुपये बढ़कर 1,48,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गया. पिछले साल 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर सोने का भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 146170 134000 109670
मुंबई 146020 133850 109520
कोलकाता 146020 133850 109520
चेन्नई 146020 133850 109550
पटना 146070 133900 109570
लखनऊ 146170 134000 109670
अयोध्या 146170 134000 109670
मेरठ 146170 134000 109670
कानपुर 146170 134000 109670
अलीगढ़ 146170 134000 109670
मुरादाबाद 146170 134000 109670
मिर्जापुर 146170 134000 109670
झांसी 146170 134000 109670
मथुरा 146170 134000 109670
गोरखपुर 146170 134000 109670
बरेली 146170 134000 109670
प्रयागराज 146170 134000 109670
वाराणसी 146170 134000 109670
आगरा 146170 134000 109670
गाजियाबाद 146170 134000 109670
नोएडा 146170 134000 109670
गुरुग्राम 146170 134000 109670
चंडीगढ़ 146170 134000 109670
जयपुर 146170 134000 109670
लुधियाना 146170 134000 109670
गुवाहाटी 146020 133850 109520
जलगांव 146020 133850 109520
भोपाल 146070 133900 109570
इंदौर 146070 133900 109570
अहमदाबाद 146070 133900 109570
वडोदरा 146070 133900 109570
सूरत 146070 133900 109570
पुणे 146020 133850 109520
नागपुर 146020 133850 109520
नासिक 146050 133880 109550
बैंगलोर 146020 133850 109520
कटक 146020 133850 109520
भुवनेश्वर 146020 133850 109520
अमरावती 146020 133850 109520
विशाखापत्तनम 146020 133850 109520
मैसूर 146020 133850 109520
विजयवाड़ा 146020 133850 109520
कोयंबटूर 146020 133850 109550
मंगलौर 146020 133850 109520
मदुरै 146020 133850 109550
रायपुर 146020 133850 109520
बेलगाम 146020 133850 109520
राजमुंदरी 146020 133850 109520
हैदराबाद 146020 133850 109520
दावनगेरे 146020 133850 109520
बेल्लारी 146020 133850 109520
सलेम 146020 133850 109550
वेल्लोर 146020 133850 109550
अमरावती 146020 133850 109520
गुंटूर 146020 133850 109520
नेल्लोर 146020 133850 109520
काकीनाडा 146020 133850 109520
तिरुपति 146020 133850 109520
कडपा 146020 133850 109520
अनंतपुर 146020 133850 109520
वारंगल 146020 133850 109520
निजामाबाद 146020 133850 109520
खम्मम 146020 133850 109520
बेरहामपुर 146020 133850 109520
राउरकेला 146020 133850 109520
राजकोट 146070 133900 109570
वसई-विरार 142840 133880 109550
औरंगाबाद 146020 133850 109520
सोलापुर 146020 133850 109520
भिवंडी 146050 133880 109550
कोल्हापुर 146020 133850 109520
लातूर 146050 133880 109550
तिरुपुर 146020 133850 109550
तिरुनेलवेली 146020 133850 109550
त्रिची 146020 133850 109550
संबलपुर 146020 133850 109520
इरोड 146020 133850 109550
कोच्चि 146020 133850 109520
थाइन 146050 133850 109520
अमृतसर 146170 134000 109670
नागरकोइल 146020 133850 109550
तिरुवनंतपुरम 146020 133850 109520
तंजावुर 146020 133850 109550
गोवा 146020 133850 109520
करूर 146020 133850 109550
कुंभकोणम 146020 133850 109550
नमक्कल 146020 133850 109550
धर्मपुरी 146020 133850 109550
डिंडीगुल 146020 133850 109550
तूतीकोरिन 146020 133850 109550
कुड्डालोर 146020 133850 109550
कांचीपुरम 146020 133850 109550
कृष्णागिरी 146020 133850 109550
विल्लुपुरम 146020 133850 109550
कोविलपट्टी 146020 133850 109550
तिरुवन्नामलाई 146020 133850 109550
होसुर 146020 133850 109550
कराइकुडी 146020 133850 109550
पुदुक्कोट्टई 146020 133850 109550
रामनाथपुरम 146020 133850 109550
अम्बुर 146020 133850 109550
कन्याकुमारी 146020 133850 109550
नागपट्टिनम 146020 133850 109550
विरुधुनगर 146020 133850 109550
कल्लाकुरिची 146020 133850 109550
पोलाची 146020 133850 109550
अर्काट 146020 133850 109550
पलानी 146020 133850 109550
अरियालूर 146020 133850 109550
मोहाली 146170 134000 109670
परमाकुदी 146020 133850 109550
पेरम्बलूर 146020 133850 109550
जयनकोंडम 146020 133850 109550
कोडईकनाल 146020 133850 109550
ऊटी 146020 133850 109550
रामेश्वरम 146020 133850 109550
शिवगंगा 146020 133850 109550
तिरुवरुर 146020 133850 109550
त्रिशूर 146020 133850 109520
पांडिचेरी 146020 133850 109550
चित्रदुर्ग 146020 133850 109520
गडग 146020 133850 109520
बागलकोट 146020 133850 109520
मंड्या 146020 133850 109520
भद्रावती 146020 133850 109520
कोलार 146020 133850 109520
तुमकुर 146020 133850 109520
कोल्लम 146020 133850 109520
अलाप्पुझा 146020 133850 109520
कोट्टायम 146020 133850 109520
पलक्कड़ 146020 133850 109520
मलप्पुरम 146020 133850 109520

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price Todayhome-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत
Gold Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या है सोने का रेट, अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की कीमत