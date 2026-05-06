Home > व्यापार > Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार

Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 6, 2026 11:08:29 AM IST

दिल्ली में सोने के ताजा भाव
दिल्ली में सोने के ताजा भाव


Delhi Gold Price Today: नई दिल्ली में सोने की मौजूदा कीमत को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ताकि इसमें अंतरराष्ट्रीय सोने के बाज़ार में होने वाले उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग को दर्शाया जा सके. खरीदार 24-कैरेट और 22-कैरेट, दोनों तरह के सोने की कीमतों के बारे में ताजा जानकारी चाहते हैं. चाहे वह प्रति ग्राम हो या प्रति 10 ग्राम. इससे उन्हें सोना खरीदते समय चाहे वह गहनों के लिए हो या निवेश के तौर पर सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलती है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,310 रुपये है कल सोने की कीमत 1,49,180 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

You Might Be Interested In

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली 

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 15,144 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,855 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,363 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

Tags: Delhi gold price todayDelhi gold rate todaygold price today Delhigold rate 6 May 2026New Delhi gold priceRohini gold price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 5, 2026

देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें

May 5, 2026

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026
Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार
Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार
Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार
Delhi Gold Price 6 May: दिल्ली में गोल्ड का जोरदार झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर सीधा वार