Gold Price Today 05 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 05 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: सोना और चांदी के दामों में अजब-गजब उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. लगातार दूसरा सप्ताह है जब त्योहार के दिन सोना और चांदी दोनों ही दामों में गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को त्योहार के दिन सोने के दामों में कमी आई, इससे पहले शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) के दिन सोने के दाम गिरे थे. यह महज संयोग है कि दोनों हो दिन यानी तारीखों पर त्योहार था. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार हैं, इसलिए शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) के ही रेट्स लागू रहेंगे.
ऐसे में बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,517.20 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,810 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.52% गिरकर यानी 806 रुपये गिरावट के साथ 1,54,969 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,55,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. सोना खरीदने से पहले जानिए आपके शहर में ताजा रेट क्या है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|156810
|143750
|117640
|मुंबई
|156660
|143600
|117490
|कोलकाता
|156660
|143600
|117490
|चेन्नई
|156660
|143600
|121300
|पटना
|156710
|143650
|117540
|लखनऊ
|156810
|143750
|117640
|कानपुर
|156810
|143750
|117640
|मेरठ
|156810
|143750
|117640
|अयोध्या
|156810
|143750
|117640
|अलीगढ़
|156810
|143750
|117640
|मुरादाबाद
|156810
|143750
|117640
|मिर्जापुर
|156810
|143750
|117640
|झांसी
|156810
|143750
|117640
|मथुरा
|156810
|143750
|117640
|आगरा
|156810
|143750
|117640
|गोरखपुर
|156810
|143750
|117640
|बरेली
|156810
|143750
|117640
|प्रयागराज
|156810
|143750
|117640
|वाराणसी
|156810
|143750
|117640
|गाजियाबाद
|156810
|143750
|117640
|नोएडा
|156810
|143750
|117640
|गुरुग्राम
|156810
|143750
|117640
|मोहाली
|156810
|143750
|117640
|जयपुर
|156810
|143750
|117640
|लुधियाना
|156810
|143750
|117640
|गुवाहाटी
|156660
|143600
|117490
|जलगांव
|156660
|143600
|117490
|इंदौर
|156710
|143650
|117540
|भोपाल
|156710
|143650
|117540
|अहमदाबाद
|156710
|143650
|117540
|वडोदरा
|156710
|143650
|117540
|सूरत
|156710
|143650
|117540
|पुणे
|156660
|143600
|117490
|नागपुर
|156660
|143600
|117490
|चंडीगढ़
|156810
|143750
|117640
|नासिक
|156690
|143630
|117520
|बैंगलोर
|156660
|143600
|117490
|भुवनेश्वर
|156660
|143600
|117490
|कटक
|156660
|143600
|117490
|केरल
|156660
|143600
|117490
|अमरावती
|156660
|143600
|117490
|विशाखापत्तनम
|156660
|143600
|117490
|मैसूर
|156660
|143600
|117490
|विजयवाड़ा
|156660
|143600
|117490
|कोयंबटूर
|156660
|143600
|121300
|मंगलौर
|156660
|143600
|117490
|मदुरै
|156660
|143600
|121300
|रायपुर
|156660
|143600
|117490
|बेलगाम
|156660
|143600
|117490
|राजमुंदरी
|156660
|143600
|117490
|हैदराबाद
|156660
|143600
|117490
|दावनगेरे
|156660
|143600
|117490
|बेल्लारी
|156660
|143600
|117490
|सलेम
|156660
|143600
|121300
|वेल्लोर
|156660
|143600
|121300
|अमरावती
|156660
|143600
|117490
|गुंटूर
|156660
|143600
|117490
|नेल्लोर
|156660
|143600
|117490
|काकीनाडा
|156660
|143600
|117490
|तिरुपति
|156660
|143600
|117490
|कडपा
|156660
|143600
|117490
|अनंतपुर
|156660
|143600
|117490
|वारंगल
|56660
|143600
|117490
|निजामाबाद
|156660
|143600
|117490
|खम्मम
|156660
|143600
|117490
|बेरहामपुर
|156660
|143600
|117490
|राउरकेला
|156660
|143600
|117490
|राजकोट
|156710
|143650
|117540
|वसईविरार
|156690
|143630
|117520
|औरंगाबाद
|156660
|143600
|117490
|सोलापुर
|156660
|143600
|117490
|भिवंडी
|156690
|143630
|117520
|कोल्हापुर
|156660
|143600
|117490
|लातूर
|156690
|143630
|117520
|तिरुपुर
|156660
|143600
|121300
|तिरुनेलवेली
|156660
|143600
|121300
|त्रिची
|156660
|143600
|121300
|संबलपुर
|156660
|143600
|117490
|इरोड
|156660
|143600
|121300
|कोच्चि
|156660
|143600
|117490
|थाइन
|156660
|143600
|117490
|अमृतसर
|156810
|143750
|117640
|नागरकोइल
|156660
|143600
|121300
|तिरुवनंतपुरम
|156660
|143600
|117490
|तंजावुर
|156660
|143600
|121300
|गोवा
|156660
|143600
|117490
|करूर
|156660
|143600
|121300
|कुंभकोणम
|156660
|143600
|121300
|नमक्कल
|156660
|143600
|121300
|धर्मपुरी
|156660
|143600
|121300
|डिंडीगुल
|156660
|143600
|121300
|तूतीकोरिन
|156660
|143600
|121300
|कुड्डालोर
|156660
|143600
|121300
|कांचीपुरम
|156660
|143600
|121300
|कृष्णागिरी
|156660
|143600
|121300
|विल्लुपुरम
|156660
|143600
|121300
|कोविलपट्टी
|156660
|143600
|121300
|तिरुवन्नामलाई
|156660
|143600
|121300
|होसुर
|156660
|143600
|121300
|कराइकुडी
|156660
|143600
|121300
|पुदुक्कोट्टई
|156660
|143600
|121300
|रामनाथपुरम
|156660
|143600
|121300
|अम्बुर
|156660
|143600
|121300
|कन्याकुमारी
|156660
|143600
|121300
|नागपट्टिनम
|156660
|143600
|121300
|विरुधुनगर
|156660
|143600
|121300
|कल्लाकुरिची
|156660
|143600
|121300
|पोलाची
|156660
|143600
|121300
|अर्काट
|156660
|143600
|121300
|पलानी
|156660
|143600
|121300
|अरियालूर
|156660
|143600
|121300
|परमाकुदी
|156660
|143600
|121300
|पेरम्बलूर
|156660
|143600
|121300
|जयनकोंडम
|156660
|143600
|121300
|कोडईकनाल
|156660
|143600
|121300
|ऊटी
|156660
|143600
|₹121300
|रामेश्वरम
|156660
|143600
|₹121300
|शिवगंगा
|156660
|143600
|₹121300
|तिरुवरुर
|156660
|143600
|₹121300
|त्रिशूर
|156660
|143600
|₹117490
|पांडिचेरी
|156660
|143600
|₹121300
|चित्रदुर्ग
|156660
|143600
|₹117490
|गडग
|156660
|143600
|₹117490
|बागलकोट
|156660
|143600
|₹117490
|मंड्या
|156660
|143600
|₹117490
|भद्रावती
|156660
|143600
|117490
|कोलार
|156660
|143600
|117490
|तुमकुर
|156660
|143600
|117490
|कोल्लम
|156660
|143600
|117490
|अलाप्पुझा
|156660
|143600
|117490
|कोट्टायम
|156660
|143600
|117490
|पलक्कड़
|156660
|143600
|117490
|मलप्पुरम
|156660
|143600
|117490
|कोझिकोड
|156660
|143600
|117490
|कन्नूर
|156660
|143600
|117490