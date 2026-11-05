Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत

Gold Price Today 5 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 2.22% बढ़कर यानी 3089 रुपये तेजी के साथ 1,42,541 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,39,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 4,800 रुपये बढ़कर 1,46,600 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,990 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,049.30 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,050 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
यहां जानें देश के शहरों में सोने की ताजा कीमत
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|142950
|131050
|107250
|मुंबई
|142800
|130900
|107100
|कोलकाता
|142800
|130900
|107100
|चेन्नई
|142910
|131000
|107350
|पटना
|142850
|130950
|107150
|लखनऊ
|142950
|131050
|107250
|कानपुर
|142950
|131050
|107250
|मेरठ
|142950
|131050
|107250
|अयोध्या
|142950
|131050
|107250
|अलीगढ़
|142950
|131050
|107250
|मुरादाबाद
|142950
|131050
|107250
|मिर्जापुर
|142950
|131050
|107250
|झांसी
|142950
|131050
|107250
|मथुरा
|142950
|131050
|107250
|गोरखपुर
|142950
|131050
|107250
|बरेली
|142950
|131050
|107250
|प्रयागराज
|142950
|131050
|107250
|वाराणसी
|142950
|131050
|107250
|आगरा
|142950
|131050
|107250
|गाजियाबाद
|142950
|131050
|107250
|नोएडा
|142950
|131050
|107250
|गुरुग्राम
|142950
|131050
|107250
|चंडीगढ़
|142950
|131050
|107250
|जयपुर
|142950
|131050
|107250
|लुधियाना
|142950
|131050
|107250
|गुवाहाटी
|142800
|130900
|107100
|जलगांव
|142800
|130900
|107100
|भोपाल
|142850
|130950
|107150
|इंदौर
|142850
|130950
|107150
|अहमदाबाद
|142850
|130950
|107150
|वडोदरा
|142850
|130950
|107150
|सूरत
|142850
|130950
|107150
|पुणे
|142800
|130900
|107100
|नागपुर
|142800
|130900
|107100
|नासिक
|142830
|130930
|107130
|बैंगलोर
|142800
|130900
|107100
|भुवनेश्वर
|142800
|130900
|107100
|कटक
|142800
|130900
|107100
|अमरावती
|142800
|130900
|107100
|विशाखापत्तनम
|142800
|130900
|107100
|मैसूर
|142800
|130900
|107100
|विजयवाड़ा
|142800
|130900
|107100
|कोयंबटूर
|142910
|131000
|107350
|मंगलौर
|142800
|130900
|107100
|मदुरै
|142910
|131000
|107350
|रायपुर
|142800
|130900
|107100
|बेलगाम
|142800
|130900
|107100
|राजमुंदरी
|142800
|130900
|107100
|हैदराबाद
|142800
|130900
|107100
|दावनगेरे
|142800
|130900
|107100
|बेल्लारी
|142800
|130900
|107100
|सलेम
|142910
|131000
|107350
|वेल्लोर
|142910
|131000
|107350
|अमरावती
|142800
|130900
|107100
|गुंटूर
|142800
|130900
|107100
|नेल्लोर
|142800
|130900
|107100
|काकीनाडा
|142800
|130900
|107100
|तिरुपति
|142800
|130900
|107100
|कडपा
|142800
|130900
|107100
|अनंतपुर
|142800
|130900
|107100
|वारंगल
|142800
|130900
|107100
|निजामाबाद
|142800
|130900
|107100
|खम्मम
|142800
|130900
|107100
|बेरहामपुर
|142800
|130900
|107100
|राउरकेला
|142800
|130900
|107100
|राजकोट
|142850
|130950
|107150
|वसई-विरार
|142830
|130930
|107130
|औरंगाबाद
|142800
|130900
|107100
|सोलापुर
|142800
|130900
|107100
|भिवंडी
|142830
|130930
|107130
|कोल्हापुर
|142800
|130900
|107100
|लातूर
|142830
|130930
|107130
|तिरुपुर
|142910
|131000
|107350
|तिरुनेलवेली
|142910
|131000
|107350
|त्रिची
|142910
|131000
|107350
|संबलपुर
|142800
|130900
|107100
|इरोड
|142910
|131000
|107350
|कोच्चि
|142800
|130900
|107100
|थाइन
|142800
|130900
|107100
|अमृतसर
|142950
|131050
|107250
|नागरकोइल
|142910
|31000
|107350
|तिरुवनंतपुरम
|142800
|130900
|107100
|तंजावुर
|142910
|131000
|107350
|गोवा
|142800
|130900
|107100
|करूर
|142910
|131000
|107350
|कुंभकोणम
|142910
|131000
|107350
|नमक्कल
|142910
|131000
|107350
|धर्मपुरी
|142910
|131000
|107350
|डिंडीगुल
|142910
|131000
|107350
|तूतीकोरिन
|142910
|131000
|107350
|कुड्डालोर
|142910
|131000
|107350
|कांचीपुरम
|142910
|131000
|107350
|कृष्णागिरी
|142910
|131000
|107350
|विल्लुपुरम
|142910
|131000
|107350
|कोविलपट्टी
|142910
|131000
|107350
|तिरुवन्नामलाई
|142910
|131000
|107350
|होसुर
|142910
|131000
|107350
|कराइकुडी
|142910
|131000
|107350
|पुदुक्कोट्टई
|142910
|131000
|107350
|रामनाथपुरम
|142910
|131000
|107350
|अम्बुर
|142910
|131000
|107350
|कन्याकुमारी
|142910
|131000
|107350
|नागपट्टिनम
|142910
|131000
|107350
|विरुधुनगर
|142910
|131000
|107350
|कल्लाकुरिची
|142910
|131000
|107350
|पोलाची
|142910
|131000
|107350
|अर्काट
|142910
|131000
|107350
|पलानी
|142910
|131000
|107350
|अरियालूर
|142910
|131000
|107350
|मोहाली
|142950
|131050
|107250
|परमाकुदी
|142910
|131000
|107350
|पेरम्बलूर
|142910
|131000
|107350
|जयनकोंडम
|142910
|131000
|107350
|कोडईकनाल
|142910
|131000
|107350
|ऊटी
|142910
|131000
|107350
|रामेश्वरम
|142910
|131000
|107350
|शिवगंगा
|142910
|131000
|107350
|तिरुवरुर
|142910
|131000
|107350
|त्रिशूर
|142800
|130900
|107100
|पांडिचेरी
|142910
|131000
|107350
|चित्रदुर्ग
|142800
|130900
|107100
|गडग
|142800
|130900
|107100
|बागलकोट
|142800
|130900
|107100
|मंड्या
|142800
|130900
|107100
|भद्रावती
|142800
|130900
|107100
|कोलार
|142800
|130900
|107100
|तुमकुर
|142800
|130900
|107100
|कोल्लम
|142800
|130900
|107100
|अलाप्पुझा
|142800
|130900
|107100
|कोट्टायम
|142800
|130900
|107100
|पलक्कड़
|142800
|130900
|107100
|मलप्पुरम
|142800
|130900
|107100
|कोझिकोड
|142800
|130900
|107100
|कन्नूर
|142800
|130900
|107100