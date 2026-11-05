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Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत

Gold Price Today 5 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 5 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 5, 2026 7:09:00 AM IST

Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत


Gold Price Today 5 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 2.22% बढ़कर यानी 3089 रुपये तेजी के साथ 1,42,541 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,39,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 4,800 रुपये बढ़कर 1,46,600 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,990 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,049.30 डॉलर प्रति औंस हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,050 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

यहां जानें देश के शहरों में सोने की ताजा कीमत

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 142950 131050 107250
मुंबई 142800 130900 107100
कोलकाता 142800 130900 107100
चेन्नई 142910 131000 107350
पटना 142850 130950 107150
लखनऊ 142950 131050 107250
कानपुर 142950 131050 107250
मेरठ 142950 131050 107250
अयोध्या 142950 131050 107250
अलीगढ़ 142950 131050 107250
मुरादाबाद 142950 131050 107250
मिर्जापुर 142950 131050 107250
झांसी 142950 131050 107250
मथुरा 142950 131050 107250
गोरखपुर 142950 131050 107250
बरेली 142950 131050 107250
प्रयागराज 142950 131050 107250
वाराणसी 142950 131050 107250
आगरा 142950 131050 107250
गाजियाबाद 142950 131050 107250
नोएडा 142950 131050 107250
गुरुग्राम 142950 131050 107250
चंडीगढ़ 142950 131050 107250
जयपुर 142950 131050 107250
लुधियाना 142950 131050 107250
गुवाहाटी 142800 130900 107100
जलगांव 142800 130900 107100
भोपाल 142850 130950 107150
इंदौर 142850 130950 107150
अहमदाबाद 142850 130950 107150
वडोदरा 142850 130950 107150
सूरत 142850 130950 107150
पुणे 142800 130900 107100
नागपुर 142800 130900 107100
नासिक 142830 130930 107130
बैंगलोर 142800 130900 107100
भुवनेश्वर 142800 130900 107100
कटक 142800 130900 107100
अमरावती 142800 130900 107100
विशाखापत्तनम 142800 130900 107100
मैसूर 142800 130900 107100
विजयवाड़ा 142800 130900 107100
कोयंबटूर 142910 131000 107350
मंगलौर 142800 130900 107100
मदुरै 142910 131000 107350
रायपुर 142800 130900 107100
बेलगाम 142800 130900 107100
राजमुंदरी 142800 130900 107100
हैदराबाद 142800 130900 107100
दावनगेरे 142800 130900 107100
बेल्लारी 142800 130900 107100
सलेम 142910 131000 107350
वेल्लोर 142910 131000 107350
अमरावती 142800 130900 107100
गुंटूर 142800 130900 107100
नेल्लोर 142800 130900 107100
काकीनाडा 142800 130900 107100
तिरुपति 142800 130900 107100
कडपा 142800 130900 107100
अनंतपुर 142800 130900 107100
वारंगल 142800 130900 107100
निजामाबाद 142800 130900 107100
खम्मम 142800 130900 107100
बेरहामपुर 142800 130900 107100
राउरकेला 142800 130900 107100
राजकोट 142850 130950 107150
वसई-विरार 142830 130930 107130
औरंगाबाद 142800 130900 107100
सोलापुर 142800 130900 107100
भिवंडी 142830 130930 107130
कोल्हापुर 142800 130900 107100
लातूर 142830 130930 107130
तिरुपुर 142910 131000 107350
तिरुनेलवेली 142910 131000 107350
त्रिची 142910 131000 107350
संबलपुर 142800 130900 107100
इरोड 142910 131000 107350
कोच्चि 142800 130900 107100
थाइन 142800 130900 107100
अमृतसर 142950 131050 107250
नागरकोइल 142910 31000 107350
तिरुवनंतपुरम 142800 130900 107100
तंजावुर 142910 131000 107350
गोवा 142800 130900 107100
करूर 142910 131000 107350
कुंभकोणम 142910 131000 107350
नमक्कल 142910 131000 107350
धर्मपुरी 142910 131000 107350
डिंडीगुल 142910 131000 107350
तूतीकोरिन 142910 131000 107350
कुड्डालोर 142910 131000 107350
कांचीपुरम 142910 131000 107350
कृष्णागिरी 142910 131000 107350
विल्लुपुरम 142910 131000 107350
कोविलपट्टी 142910 131000 107350
तिरुवन्नामलाई 142910 131000 107350
होसुर 142910 131000 107350
कराइकुडी 142910 131000 107350
पुदुक्कोट्टई 142910 131000 107350
रामनाथपुरम 142910 131000 107350
अम्बुर 142910 131000 107350
कन्याकुमारी 142910 131000 107350
नागपट्टिनम 142910 131000 107350
विरुधुनगर 142910 131000 107350
कल्लाकुरिची 142910 131000 107350
पोलाची 142910 131000 107350
अर्काट 142910 131000 107350
पलानी 142910 131000 107350
अरियालूर 142910 131000 107350
मोहाली 142950 131050 107250
परमाकुदी 142910 131000 107350
पेरम्बलूर 142910 131000 107350
जयनकोंडम 142910 131000 107350
कोडईकनाल 142910 131000 107350
ऊटी 142910 131000 107350
रामेश्वरम 142910 131000 107350
शिवगंगा 142910 131000 107350
तिरुवरुर 142910 131000 107350
त्रिशूर 142800 130900 107100
पांडिचेरी 142910 131000 107350
चित्रदुर्ग 142800 130900 107100
गडग 142800 130900 107100
बागलकोट 142800 130900 107100
मंड्या 142800 130900 107100
भद्रावती 142800 130900 107100
कोलार 142800 130900 107100
तुमकुर 142800 130900 107100
कोल्लम 142800 130900 107100
अलाप्पुझा 142800 130900 107100
कोट्टायम 142800 130900 107100
पलक्कड़ 142800 130900 107100
मलप्पुरम 142800 130900 107100
कोझिकोड 142800 130900 107100
कन्नूर 142800 130900 107100

Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 5 November 2026: धनतेरस से पहले बढ़े सोने के दाम, जानें अपने शहर में 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत