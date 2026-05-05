Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड ने एमपी में मचाई हलचल! आज का भाव जाने बिना खरीदना है रिस्की

Madhya Pradesh Gold Price Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ गया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की कई नौसैनिक और हवाई संपत्तियों को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में तेल के प्रमुख बुनियादी ढांचों पर हमला किया. इन घटनाक्रमों को देखते हुए, निवेशकों ने इक्विटी में अपना निवेश कम कर दिया इसका मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों में संभावित रुकावटों को लेकर उनकी चिंता थी. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,180 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,620 रुपये थी. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.

रीवा के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 14,923 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,680 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,194 रुपये प्रति ग्राम है.