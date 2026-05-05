Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में गोल्ड का तगड़ा झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

Himachal pradesh Gold Price Today: 5 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें ऊंची बनी रहीं, क्योंकि वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच निवेशकों ने इस कीमती धातु को प्राथमिकता देना जारी रखा. ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष ने बाजारों को अस्थिर बनाए रखा है, जिससे कई निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं. अनिश्चितता के समय में, सोने को पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश (safe-haven asset) माना जाता है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,180 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,620 रुपये थी.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,935 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,210 रुपये है.