Delhi Gold Price 5 May: दिल्ली में सोने का तगड़ा झटका! आज का रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी वार

Delhi Gold Price Today: सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली, जिससे इनमें हाल ही में आई कमजोर का सिलसिला जारी रहा इसकी वजह यह थी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेतों ने इन कीमती धातुओं के लिए ‘सेफ़-हेवन’ (सुरक्षित निवेश) की मांग को कम कर दिया. आज दिल्ली में सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,230 रुपये है कल सोने की कीमत 1,48,770 थी.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

नई दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

उत्तर दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

दक्षिण दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पूर्वी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

पश्चिमी दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

शाहदरा

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

मध्य दिल्ली

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

द्वारका

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

रोहिणी

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

साकेत

24 कैरेट सोने का भाव 14,923 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

22 कैरेट सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

18 कैरेट सोने का भाव 11,204 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.