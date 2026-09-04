Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 04 September 2026: एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तनाव तेज हो गया है. इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि युद्ध ने जोर पकड़ा और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले तेज किए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है.
वहीं, इसके उलट गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,484.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.98 प्रतिशत बढ़कर यानी 1488 रुपये तेजी के साथ 1,53,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये)
|दिल्ली
|155500
|142550
|116660
|मुंबई
|155350
|142400
|116510
|कोलकाता
|155350
|142400
|116510
|चेन्नई
|155350
|142400
|119690
|पटना
|155400
|142450
|116560
|लखनऊ
|155500
|142550
|116660
|मेरठ
|155500
|142550
|116660
|कानपुर
|155500
|142550
|116660
|अयोध्या
|155500
|142550
|116660
|अलीगढ़
|155500
|142550
|116660
|मुरादाबाद
|155500
|142550
|116660
|मिर्जापुर
|155500
|142550
|116660
|झांसी
|155500
|142550
|116660
|मथुरा
|155500
|142550
|116660
|गोरखपुर
|155500
|142550
|116660
|बरेली
|155500
|142550
|116660
|प्रयागराज
|155500
|142550
|116660
|वाराणसी
|155500
|142550
|116660
|गाजियाबाद
|155500
|142550
|116660
|नोएडा
|155500
|142550
|116660
|गुरुग्राम
|155500
|142550
|116660
|चंडीगढ़
|155500
|142550
|116660
|जयपुर
|155500
|142550
|116660
|लुधियाना
|155500
|142550
|116660
|गुवाहाटी
|155350
|142400
|116510
|जलगांव
|155350
|142400
|116510
|इंदौर
|155400
|142450
|116560
|भोपाल
|155400
|142450
|116560
|अहमदाबाद
|155400
|142450
|116560
|वडोदरा
|155400
|142450
|116560
|सूरत
|155400
|142450
|116560
|नागपुर
|155350
|142400
|116510
|पुणे
|155350
|142400
|116510
|नासिक
|155380
|142430
|116540
|बैंगलोर
|155350
|142400
|116510
|भुवनेश्वर
|155350
|142400
|116510
|केरल
|155350
|142400
|116510
|अमरावती
|155350
|142400
|116510
|विशाखापत्तनम
|155350
|142400
|116510
|मैसूर
|155350
|142400
|116510
|विजयवाड़ा
|155350
|142400
|116510
|कोयंबटूर
|155350
|142400
|119690
|मंगलौर
|155350
|142400
|116510
|मदुरै
|155350
|142400
|119690
|रायपुर
|155350
|142400
|116510
|बेलगाम
|155350
|142400
|116510
|राजमुंदरी
|155350
|142400
|116510
|हैदराबाद
|155350
|142400
|116510
|कटक
|155350
|142400
|116510
|दावनगेरे
|155350
|142400
|116510
|बेल्लारी
|155350
|142400
|116510
|सलेम
|155350
|142400
|119690
|वेल्लोर
|155350
|142400
|119690
|अमरावती
|155350
|142400
|116510
|गुंटूर
|155350
|142400
|116510
|नेल्लोर
|155350
|142400
|116510
|काकीनाडा
|155350
|142400
|116510
|तिरुपति
|155350
|142400
|116510
|कडपा
|155350
|142400
|116510
|अनंतपुर
|155350
|142400
|116510
|वारंगल
|155350
|142400
|116510
|निजामाबाद
|155350
|142400
|116510
|खम्मम
|155350
|142400
|116510
|बेरहामपुर
|155350
|142400
|116510
|राउरकेला
|155350
|142400
|116510
|राजकोट
|155400
|142450
|116560
|वसई-विरार
|155380
|142430
|16540
|औरंगाबाद
|155350
|142400
|116510
|सोलापुर
|155350
|142400
|116510
|भिवंडी
|155380
|142430
|116540
|कोल्हापुर
|155350
|142400
|116510
|लातूर
|155380
|142430
|116540
|तिरुपुर
|155350
|142400
|119690
|तिरुनेलवेली
|155350
|142400
|119690
|त्रिची
|155350
|142400
|119690
|संबलपुर
|155350
|142400
|116510
|इरोड
|155350
|142400
|119690
|कोच्चि
|155350
|142400
|116510
|थाइन
|155350
|142400
|116510
|अमृतसर
|155500
|142550
|116660
|नागरकोइल
|155350
|142400
|119690
|तिरुवनंतपुरम
|155350
|142400
|116510
|तंजावुर
|155350
|142400
|119690
|गोवा
|155350
|142400
|116510
|करूर
|155350
|142400
|119690
|कुंभकोणम
|155350
|142400
|119690
|नमक्कल
|155350
|142400
|119690
|आगरा
|155500
|142550
|116660
|धर्मपुरी
|155350
|142400
|119690
|डिंडीगुल
|155350
|142400
|119690
|तूतीकोरिन
|155350
|142400
|119690
|कुड्डालोर
|155350
|142400
|119690
|कांचीपुरम
|155350
|142400
|119690
|कृष्णागिरी
|155350
|142400
|119690
|विल्लुपुरम
|155350
|142400
|19690
|कोविलपट्टी
|155350
|142400
|119690
|तब मैं
|155350
|142400
|19690
|तिरुवन्नामलाई
|155350
|142400
|119690
|होसुर
|155350
|142400
|119690
|कराइकुडी
|155350
|142400
|119690
|पुदुक्कोट्टई
|155350
|142400
|119690
|रामनाथपुरम
|155350
|142400
|119690
|अम्बुर
|155350
|42400
|119690
|कन्याकुमारी
|155350
|142400
|119690
|नागपट्टिनम
|155350
|142400
|119690
|विरुधुनगर
|155350
|42400
|119690
|कल्लाकुरिची
|155350
|142400
|119690
|पोलाची
|155350
|142400
|119690
|अर्काट
|155350
|142400
|119690
|पलानी
|155350
|142400
|119690
|अरियालूर
|155350
|142400
|119690
|मोहाली
|155500
|142550
|116660
|परमाकुदी
|155350
|142400
|119690
|पेरम्बलूर
|155350
|142400
|119690
|जयनकोंडम
|155350
|142400
|119690
|कोडईकनाल
|155350
|142400
|119690
|ऊटी
|155350
|142400
|119690
|रामेश्वरम
|155350
|142400
|119690
|शिवगंगा
|155350
|142400
|119690
|तिरुवरुर
|155350
|142400
|119690
|त्रिशूर
|155350
|142400
|116510
|पांडिचेरी
|155350
|142400
|119690
|चित्रदुर्ग
|155350
|142400
|116510
|गडग
|155350
|142400
|116510
|बागलकोट
|155350
|142400
|116510
|मंड्या
|155350
|142400
|116510
|भद्रावती
|155350
|142400
|116510
|कोलार
|155350
|142400
|116510
|तुमकुर
|155350
|142400
|116510
|कोल्लम
|155350
|142400
|116510
|अलाप्पुझा
|155350
|142400
|116510
|कोट्टायम
|155350
|142400
|116510
|पलक्कड़
|155350
|142400
|116510
|मलप्पुरम
|155350
|142400
|116510
|कोझिकोड
|155350
|142400
|116510
|कन्नूर
|155350
|142400
|116510