Home > व्यापार > Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 04 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Daam: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 04 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 4, 2026 5:41:56 AM IST

Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 04 September 2026: एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तनाव तेज हो गया है. इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि युद्ध ने जोर पकड़ा और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले तेज किए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है. 

वहीं, इसके उलट गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,484.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.98 प्रतिशत बढ़कर यानी 1488 रुपये तेजी के साथ 1,53,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.  

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/ रुपये)
दिल्ली 155500 142550 116660
मुंबई 155350 142400 116510
कोलकाता 155350 142400 116510
चेन्नई 155350 142400 119690
पटना 155400 142450 116560
लखनऊ 155500 142550 116660
मेरठ 155500 142550 116660
कानपुर 155500 142550 116660
अयोध्या 155500 142550 116660
अलीगढ़ 155500 142550 116660
मुरादाबाद 155500 142550 116660
मिर्जापुर 155500 142550 116660
झांसी 155500 142550 116660
मथुरा 155500 142550 116660
गोरखपुर 155500 142550 116660
बरेली 155500 142550 116660
प्रयागराज 155500 142550 116660
वाराणसी 155500 142550 116660
गाजियाबाद 155500 142550 116660
नोएडा 155500 142550 116660
गुरुग्राम 155500 142550 116660
चंडीगढ़ 155500 142550 116660
जयपुर 155500 142550 116660
लुधियाना 155500 142550 116660
गुवाहाटी 155350 142400 116510
जलगांव 155350 142400 116510
इंदौर 155400 142450 116560
भोपाल 155400 142450 116560
अहमदाबाद 155400 142450 116560
वडोदरा 155400 142450 116560
सूरत 155400 142450 116560
नागपुर 155350 142400 116510
पुणे 155350 142400 116510
नासिक 155380 142430 116540
बैंगलोर 155350 142400 116510
भुवनेश्वर 155350 142400 116510
केरल 155350 142400 116510
अमरावती 155350 142400 116510
विशाखापत्तनम 155350 142400 116510
मैसूर 155350 142400 116510
विजयवाड़ा 155350 142400 116510
कोयंबटूर 155350 142400 119690
मंगलौर 155350 142400 116510
मदुरै 155350 142400 119690
रायपुर 155350 142400 116510
बेलगाम 155350 142400 116510
राजमुंदरी 155350 142400 116510
हैदराबाद 155350 142400 116510
कटक 155350 142400 116510
दावनगेरे 155350 142400 116510
बेल्लारी 155350 142400 116510
सलेम 155350 142400 119690
वेल्लोर 155350 142400 119690
अमरावती 155350 142400 116510
गुंटूर 155350 142400 116510
नेल्लोर 155350 142400 116510
काकीनाडा 155350 142400 116510
तिरुपति 155350 142400 116510
कडपा 155350 142400 116510
अनंतपुर 155350 142400 116510
वारंगल 155350 142400 116510
निजामाबाद 155350 142400 116510
खम्मम 155350 142400 116510
बेरहामपुर 155350 142400 116510
राउरकेला 155350 142400 116510
राजकोट 155400 142450 116560
वसई-विरार 155380 142430 16540
औरंगाबाद 155350 142400 116510
सोलापुर 155350 142400 116510
भिवंडी 155380 142430 116540
कोल्हापुर 155350 142400 116510
लातूर 155380 142430 116540
तिरुपुर 155350 142400 119690
तिरुनेलवेली 155350 142400 119690
त्रिची 155350 142400 119690
संबलपुर 155350 142400 116510
इरोड 155350 142400 119690
कोच्चि 155350 142400 116510
थाइन 155350 142400 116510
अमृतसर 155500 142550 116660
नागरकोइल 155350 142400 119690
तिरुवनंतपुरम 155350 142400 116510
तंजावुर 155350 142400 119690
गोवा 155350 142400 116510
करूर 155350 142400 119690
कुंभकोणम 155350 142400 119690
नमक्कल 155350 142400 119690
आगरा 155500 142550 116660
धर्मपुरी 155350 142400 119690
डिंडीगुल 155350 142400 119690
तूतीकोरिन 155350 142400 119690
कुड्डालोर 155350 142400 119690
कांचीपुरम 155350 142400 119690
कृष्णागिरी 155350 142400 119690
विल्लुपुरम 155350 142400 19690
कोविलपट्टी 155350 142400 119690
तब मैं 155350 142400 19690
तिरुवन्नामलाई 155350 142400 119690
होसुर 155350 142400 119690
कराइकुडी 155350 142400 119690
पुदुक्कोट्टई 155350 142400 119690
रामनाथपुरम 155350 142400 119690
अम्बुर 155350 42400 119690
कन्याकुमारी 155350 142400 119690
नागपट्टिनम 155350 142400 119690
विरुधुनगर 155350 42400 119690
कल्लाकुरिची 155350 142400 119690
पोलाची 155350 142400 119690
अर्काट 155350 142400 119690
पलानी 155350 142400 119690
अरियालूर 155350 142400 119690
मोहाली 155500 142550 116660
परमाकुदी 155350 142400 119690
पेरम्बलूर 155350 142400 119690
जयनकोंडम 155350 142400 119690
कोडईकनाल 155350 142400 119690
ऊटी 155350 142400 119690
रामेश्वरम 155350 142400 119690
शिवगंगा 155350 142400 119690
तिरुवरुर 155350 142400 119690
त्रिशूर 155350 142400 116510
पांडिचेरी 155350 142400 119690
चित्रदुर्ग 155350 142400 116510
गडग 155350 142400 116510
बागलकोट 155350 142400 116510
मंड्या 155350 142400 116510
भद्रावती 155350 142400 116510
कोलार 155350 142400 116510
तुमकुर 155350 142400 116510
कोल्लम 155350 142400 116510
अलाप्पुझा 155350 142400 116510
कोट्टायम 155350 142400 116510
पलक्कड़ 155350 142400 116510
मलप्पुरम 155350 142400 116510
कोझिकोड 155350 142400 116510
कन्नूर 155350 142400 116510

Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 04 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स