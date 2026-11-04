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Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत

Gold Price Today 4 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 4 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 4, 2026 5:20:09 AM IST

Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत


Gold Price Today 4 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले 3 महीने से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार परिवर्तन हो रहा है. सोने की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,914.90 डॉलर प्रति औंस है जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 700 रुपये टूटकर 1,41,800 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,790 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,28,150 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. उधर  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.78% लुढ़क कर यानी 1090 रुपये गिरावट के साथ 1,39,096 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,40,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,39,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

यहां जानें देश के शहरों में सोने की ताजा कीमत

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 139790 128150 104880
मुंबई 139640 128000 104730
कोलकाता 139640 128000 104730
चेन्नई 139640 128000 104750
पटना 139690 128050 104780
लखनऊ 139790 128150 104880
मेरठ 139790 128150 104880
अयोध्या 139790 128150 104880
कानपुर 139790 128150 104880
अलीगढ़ 139790 128150 104880
मुरादाबाद 139790 128150 104880
मिर्जापुर 139790 128150 104880
झांसी 139790 128150 104880
मथुरा 139790 128150 104880
गोरखपुर 139790 128150 104880
बरेली 139790 128150 104880
प्रयागराज 139790 128150 104880
वाराणसी 139790 128150 104880
आगरा 139790 128150 104880
गाजियाबाद 139790 128150 104880
नोएडा 139790 128150 104880
गुरुग्राम 139790 128150 104880
जयपुर 139790 128150 104880
लुधियाना 139790 128150 104880
गुवाहाटी 139640 128000 104730
जलगांव 139640 128000 104730
भोपाल 139690 128050 104780
इंदौर 139690 128050 104780
अहमदाबाद 139690 128050 104780
वडोदरा 139690 128050 104780
सूरत 139690 128050 104780
पुणे 139640 128000 104730
नागपुर 139640 128000 104730
चंडीगढ़ 139790 128150 104880
नासिक 139670 128030 104760
बैंगलोर 139640 128000 104730
कटक 139640 128000 104730
भुवनेश्वर 139640 128000 104730
केरल 139640 128000 104730
अमरावती 139640 128000 104730
विशाखापत्तनम 139640 128000 104730
मैसूर 139640 128000 104730
विजयवाड़ा 139640 128000 104730
कोयंबटूर 139640 128000 104750
मंगलौर 139640 128000 104730
मदुरै 139640 128000 104750
रायपुर 139640 128000 104730
बेलगाम 139640 128000 104730
राजमुंदरी 139640 128000 104730
हैदराबाद 139640 128000 104730
दावनगेरे 139640 128000 104730
बेल्लारी 139640 128000 104730
सलेम 139640 128000 104750
वेल्लोर 139640 128000 104750
अमरावती 139640 128000 104730
गुंटूर 139640 128000 104730
नेल्लोर 139640 128000 104730
काकीनाडा 139640 128000 104730
तिरुपति 139640 128000 104730
कडपा 139640 128000 104730
अनंतपुर 139640 128000 104730
वारंगल 139640 128000 104730
निजामाबाद 139640 128000 104730
खम्मम 139640 128000 104730
बेरहामपुर 139640 128000 104730
राउरकेला 139640 128000 104730
राजकोट 139690 128050 104780
वसई-विरार 139670 128030 104760
औरंगाबाद 139640 128000 104730
सोलापुर 139640 128000 104730
भिवंडी 139670 128030 104760
कोल्हापुर 139640 128000 104730
लातूर 139670 128030 104760
तिरुपुर 139640 128000 104750
तिरुनेलवेली 139640 128000 104750
त्रिची 139640 128000 104750
संबलपुर 139640 128000 104730
इरोड 139640 128000 104750
कोच्चि 139640 128000 104730
थाइन 139640 128000 104730
अमृतसर 139790 128150 104880
नागरकोइल 139640 128000 104750
तिरुवनंतपुरम 139640 128000 104730
तंजावुर 139640 128000 104750
गोवा 139640 128000 104730
करूर 139640 128000 104750
कुंभकोणम 139640 128000 104750
नमक्कल 139640 128000 104750
धर्मपुरी 139640 128000 104750
डिंडीगुल 139640 128000 104750
तूतीकोरिन 139640 128000 104750
कुड्डालोर 139640 128000 104750
कांचीपुरम 139640 128000 104750
कृष्णागिरी 139640 28000 104750
विल्लुपुरम 139640 28000 104750
कोविलपट्टी 139640 28000 104750
तिरुवन्नामलाई 139640 28000 104750
होसुर 139640 28000 104750
कराइकुडी 139640 28000 104750
पुदुक्कोट्टई 139640 28000 104750
रामनाथपुरम 139640 28000 104750
अम्बुर 139640 28000 104750
कन्याकुमारी 139640 28000 104750
नागपट्टिनम 139640 28000 104750
विरुधुनगर 139640 28000 104750
कल्लाकुरिची 139640 28000 104750
पोलाची 139640 28000 104750
अर्काट 139640 28000 104750
पलानी 139640 28000 104750
अरियालूर 139640 28000 104750
मोहाली 139790 28150 104880
परमाकुदी 139640 28000 104750
पेरम्बलूर 139640 28000 104750
जयनकोंडम 139640 28000 104750
कोडईकनाल 139640 28000 104750
ऊटी 139640 28000 104750
रामेश्वरम 139640 28000 104750
शिवगंगा 139640 28000 104750
तिरुवरुर 139640 28000 104750
त्रिशूर 139640 28000 104730
पांडिचेरी 139640 28000 104750
चित्रदुर्ग 139640 128000 104730
गडग 139640 128000 104730
बागलकोट 139640 128000 104730
मंड्या 139640 128000 104730
भद्रावती 139640 128000 104730
कोलार 139640 128000 104730
तुमकुर 139640 128000 104730
कोल्लम 139640 128000 104730
अलाप्पुझा 139640 128000 104730
कोट्टायम 139640 128000 104730
पलक्कड़ 139640 128000 104730
मलप्पुरम 139640 128000 104730
कोझिकोड  139640 128000 104730

Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत

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Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत
Gold Price Today 4 November 2026: 140000 से नीचे पहुंचा सोने का दाम, जानें अपने शहर में जानें 24K, 22K, 18K की ताजा कीमत