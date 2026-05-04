Madhya Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: एमपी में सोने ने बढ़ाई टेंशन! खरीदने से पहले आज का रेट जानना बेहद जरूरी

Madhya Pradesh Gold Price Today: भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतें 4 मई को स्थिर रहीं देश भर के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों तरह के सोने की दरों में बहुत मामूली उतार-चढ़ाव ही देखने को मिला.

शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें गिर गईं क्योंकि ट्रेडर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रहे तनाव का अंदाजा लगाया‌ इस तनाव ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,930 रुपये थी.

भोपाल के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

इंदौर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

ग्वालियर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

जबलपुर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

उज्जैन के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

सागर के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.

सतना के रेट: 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 15,103 रुपये प्रति ग्राम है, 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 13,840 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 11,330 रुपये प्रति ग्राम है.