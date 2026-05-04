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Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड रेट ने बढ़ाई टेंशन! हिमाचल में आज का भाव चूकना पड़ेगा महंगा

Himachal Pradesh Gold Price Today: वैश्विक परेशान के कारण दुनिया भर में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है. मार्च के आखरी हफ्ते में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया मगर आज सोने की कीमत मे कितना बदलाव आया है, आइए जानें आज हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतें क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 10:38:03 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव
हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: हम अपने पाठकों को याद दिलाना चाहेंगे कि भारत में सोने की कीमतें वैश्विक और स्थानीय, दोनों तरह के कारकों से तय होती हैं. सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और गहनों की स्थानीय मांग खास तौर पर त्योहारों के मौसम में ये सभी सोने का वास्तविक मूल्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. नतीजतन भारत में खरीदारों को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो व्यापक आर्थिक कारकों और मौसमी बाज़ार की स्थितियों के आधार पर लगातार बदलती रहती हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,930 रुपये है और कल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,930 रुपये थी. आज भारत में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं आया है.
 
शिमला के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
मनाली के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
धर्मशाला के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
मैक्लोडगंज के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
कसोल के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
कुल्लू के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
स्पीति वैली रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.
 
डलहौजी के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,632 रुपये है.
आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,945 रुपये है.
आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,552 रुपये है.

Tags: gold price today Himachal Pradeshgold rate 4 May 2026Himachal Pradesh gold priceHimachal Pradesh gold price todayHimachal Pradesh gold rate todayShimla gold price
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