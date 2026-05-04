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Delhi Gold Price 4 May: दिल्ली में सोने का बड़ा झटका! आज का रेट नहीं देखा तो पड़ेगा भारी

Delhi Gold Price Today: शादी का सीजन शुरू हो गया है साथ ही दिल्ली को ट्रेडिंग और शॉपिंग के ज्यादा विकल्पों के लिए जाना जाता है और दिल्ली में खरीदारी भी जोरो शोरो से हो रही है ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है और मगर आज सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आइए जानें आज दिल्ली में गोल्ड के नए रेट क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 10:22:03 AM IST

आज दिल्ली में सोने का भाव
आज दिल्ली में सोने का भाव


Delhi Gold Price Today: सोने की कीमतें कई कारणों के मेल की वजह से ऊपर-नीचे हो रही हैं जैसे कि अमेरिका-ईरान बातचीत को लेकर अनिश्चितता, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी, पॉलिसी दरें और महंगाई से जुड़ी चिंताएं. 4 मई 2026 को सोने की कीमतें स्थिर है. यह घरेलू मांग में मज़बूती, वैश्विक मुद्रास्फीति की चिंताओं और US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद निवेशकों के सतर्क रुख को दर्शाता है. भारत में, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,093 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,835 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,320 रही. आज दिल्ली में सोने की कीमतों में आज यूं बदलाव नही हुआ है. आज दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,930 रुपये है कल सोने की कीमत 1,50,930 थी.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
नई दिल्ली
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
उत्तर दिल्ली
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
दक्षिण दिल्ली
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
पूर्वी दिल्ली
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
पश्चिमी दिल्ली
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
शाहदरा
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
मध्य दिल्ली 
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
द्वारका
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
रोहिणी
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
 
साकेत
 
24 कैरेट सोने का भाव 15,093 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
22 कैरेट सोने का भाव 13,835 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.
18 कैरेट सोने का भाव 11,320 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा.

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