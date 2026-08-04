Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! जानें आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट

Himachal pradesh Gold Price Today: हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने से बुलियन के प्रति भरोसा बढ़ा. हालांकि फेडरर रिजर्व के पॉलिसी फैसले से पहले इसमें और बड़ी बढ़त की संभावना कम ही लग रही है. बाजारों ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में आई अस्थायी कमी का स्वागत किया क्योंकि वीकेंड पर किसी भी देश ने कोई और सैन्य कार्रवाई नहीं की जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए सप्लाई में तुरंत रुकावट आने का डर कम हो गया.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,209 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,015 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,970 रुपये है.