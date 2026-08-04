Home > व्यापार > Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! जानें आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट

Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! जानें आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट

Himachal Pradesh Gold Price Today: बाजारों ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में आई अस्थायी कमी का स्वागत किया क्योंकि वीकेंड पर किसी भी देश ने कोई और सैन्य कार्रवाई नहीं की जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए सप्लाई में तुरंत रुकावट आने का डर कम हो गया.

By: Anshika thakur | Published: August 4, 2026 9:57:31 AM IST

हिमाचल प्रदेश में सोने के ताजा भाव
हिमाचल प्रदेश में सोने के ताजा भाव


Himachal pradesh Gold Price Today: हफ्ते की शुरुआत में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने से बुलियन के प्रति भरोसा बढ़ा. हालांकि फेडरर रिजर्व के पॉलिसी फैसले से पहले इसमें और बड़ी बढ़त की संभावना कम ही लग रही है. बाजारों ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में आई अस्थायी कमी का स्वागत किया क्योंकि वीकेंड पर किसी भी देश ने कोई और सैन्य कार्रवाई नहीं की जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए सप्लाई में तुरंत रुकावट आने का डर कम हो गया.

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