Home > व्यापार > Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 31 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 31 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 31, 2026 5:42:37 AM IST

Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 31 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. शनिवार (31 अक्टूबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) की ही कीमतें लागू होंगी. इससे पहले शुक्रवार को सोने की कीमतों में फिर गिरावट हुई. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,987.20 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,410 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,550 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,06,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.01% घटकर यानी 1434 रुपये गिरावट के साथ 1,41,162 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह पिछले कारोबारी दिन 1,42,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,41,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 142410 130550 106840
मुंबई 142260 130400 106690
कोलकाता 142260 130400 106690
चेन्नई 142260 130400 106670
पटना 142310 130450 106740
लखनऊ 142410 130550 106840
मेरठ 142410 130550 106840
अयोध्या 142410 130550 106840
कानपुर 142410 130550 106840
अलीगढ़ 142410 130550 106840
मुरादाबाद 142410 130550 106840
मिर्जापुर 142410 130550 106840
झांसी 142410 130550 106840
मथुरा 142410 130550 106840
गोरखपुर 142410 130550 106840
बरेली 142410 130550 106840
प्रयागराज 142410 130550 106840
वाराणसी 142410 130550 106840
गाजियाबाद 142410 130550 106840
नोएडा 142410 130550 106840
गुरुग्राम 142410 130550 106840
चंडीगढ़ 142410 130550 106840
जयपुर 142410 130550 106840
लुधियाना 142410 130550 106840
गुवाहाटी 142260 130400 106690
जलगांव 142260 130400 106690
इंदौर 142310 130450 106740
भोपाल 142310 130450 106740
अहमदाबाद 142310 130450 106740
वडोदरा 142310 130450 106740
सूरत 142310 130450 106740
पुणे 142260 130400 106690
नागपुर 142260 130400 106690
नासिक 142290 130430 106720
बैंगलोर 142260 130400 106690
कटक 142260 130400 106690
भुवनेश्वर 142260 130400 106690
अमरावती 142260 130400 106690
विशाखापत्तनम 142260 130400 106690
मैसूर 142260 130400 106690
विजयवाड़ा 142260 130400 106690
कोयंबटूर 142260 130400 ₹106670
मंगलौर 142260 130400 106690
मदुरै 142260 130400 106670
रायपुर 142260 130400 106690
बेलगाम 142260 130400 106690
राजमुंदरी 142260 130400 106690
हैदराबाद 142260 130400 106690
दावनगेरे 142260 130400 106690
बेल्लारी 142260 130400 106690
सलेम 142260 130400 106670
वेल्लोर 142260 130400 106670
गुंटूर 142260 130400 106690
नेल्लोर 142260 130400 106690
काकीनाडा 142260 130400 106690
तिरुपति 142260 130400 106690
कडपा 142260 130400 106690
अनंतपुर 142260 130400 106690
वारंगल 142260 130400 106690
निजामाबाद 142260 130400 106690
खम्मम 142260 130400 106690
बेरहामपुर 142260 130400 106690
राउरकेला 142260 130400 106690
राजकोट 142310 130450 106740
वसई-विरार 142290 130430 106720
औरंगाबाद 142260 130400 106690
सोलापुर 142260 130400 106690
भिवंडी 142290 130430 106720
कोल्हापुर 142260 130400 106690
लातूर 142290 130430 106720
तिरुपुर 142260 130400 106670
तिरुनेलवेली 142260 130400 106670
त्रिची 142260 130400 106670
संबलपुर 142260 130400 106690
इरोड 142260 130400 ₹106670
कोच्चि 142260 130400 106690
थाइन 142260 130400 106690
अमृतसर 142410 130550 106840
नागरकोइल 142260 130400 106670
तिरुवनंतपुरम 142260 130400 106690
तंजावुर 142260 130400 106670
गोवा 142260 130400 106690
करूर 142260 130400 106670
कुंभकोणम 142260 130400 106670
नमक्कल 142260 130400 106670
आगरा 142410 30550 106840
धर्मपुरी 142260 130400 106670
डिंडीगुल 142260 130400 106670
तूतीकोरिन 142260 130400 106670
कुड्डालोर 142260 30400 106670
कांचीपुरम 142260 130400 106670
कृष्णागिरी 142260 130400 106670
विल्लुपुरम 142260 130400 106670
कोविलपट्टी 142260 130400 106670
तिरुवन्नामलाई 142260 130400 106670
होसुर 142260 130400 106670
कराइकुडी 142260 130400 106670
पुदुक्कोट्टई 142260 130400 106670
रामनाथपुरम 142260 130400 106670
अम्बुर 142260 130400 106670
कन्याकुमारी 142260 130400 106670
नागपट्टिनम 142260 130400 106670
विरुधुनगर 142260 130400 106670
कल्लाकुरिची 142260 130400 106670
पोलाची 142260 130400 106670
अर्काट 142260 130400 106670
पलानी 142260 130400 106670
अरियालूर 142260 130400 106670
मोहाली 142410 130550 106840
परमाकुदी 142260 130400 106670
पेरम्बलूर 142260 130400 106670
जयनकोंडम 142260 130400 106670
कोडईकनाल 142260 130400 106670
ऊटी 142260 130400 106670
रामेश्वरम 142260 130400 106670
शिवगंगा 142260 130400 106670
तिरुवरुर 142260 130400 106670
त्रिशूर 142260 130400 106690
पांडिचेरी 142260 130400 106670
चित्रदुर्ग 142260 130400 106690
गडग 142260 130400 106690
बागलकोट 142260 130400 106690
मंड्या 142260 130400 106690
भद्रावती  142260 130400 106690
कोलार 142260 130400 106690
तुमकुर 142260 130400 106690
कोल्लम 142260 130400 106690
अलाप्पुझा 142260 130400 106690
कोट्टायम 142260 130400 106690
पलक्कड़ 142260 130400 106690
मलप्पुरम ₹142260 130400 106690
कोझिकोड 142260 130400 106690
कन्नूर 142260 130400 106690

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 31 October 2026: वीकेंड पर भी गिरे सोने के दाम, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स