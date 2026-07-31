Gold Price Today 31 July 2026 : फिर महंगा हुआ सोना, 31 जुलाई को बढ़े दाम; जानें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today 31 July 2026 | Aaj Sone Ka Daam: अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई दिनों की गिरावट के बाद अब सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल रही है. 31 जुलाई की सुबह देश के ज्यादातर शहरों में गोल्ड के भाव बढ़ गए हैं. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत बढ़ने और घरेलू बाजार में ज्वेलर्स की बढ़ी खरीदारी का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है.

फिर सस्ता हुआ सोना

31 जुलाई को देशभर में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,44,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. वहीं मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,340 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मजबूती और देश के अंदर आभूषण कारोबारियों की ताजा खरीदारी की वजह से आई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,096.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. वहीं अगस्त डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 4,094.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 31 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144480 ₹132450 ₹108400 मुंबई ₹144330 ₹132300 ₹108250 कोलकाता ₹144330 ₹132300 ₹108250 चेन्नई ₹144330 ₹132300 ₹108250 पटना ₹144480 ₹132350 ₹110450 लखनऊ ₹144480 ₹132450 ₹108300 मेरठ ₹144480 ₹132450 ₹108400 अयोध्या ₹144480 ₹132450 ₹108400 कानपुर ₹144480 ₹132450 ₹108400

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