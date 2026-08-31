Gold Price Today 31 August 2026: क्या और सस्ता होगा सोना? दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत

Gold Price Today 31 August 2026: त्योहारों के सीजन से पहले ही अगर आप सोने और चांदी के जेवर खरीदने की इच्छा रखते हैं तो यह शानदार मौका आपके लिए आ गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. यहां तक कि रक्षाबंधन (28 अगस्त, 2026) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई. सर्राफा बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहा, ऐसे में निवेशकों की भी नजरें रहेंगीं कि क्या सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) को सोने के दाम बढ़ेंगे या फिर कीमतों में कमी आएगी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 3,300 रुपये टूटकर 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो 25 अगस्त को 1,67,100 रुपये था. कुल मिलाकर महज तीन दिनों के अंदर सोने की कीमत में 4,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी कमी दर्ज की गई है.

उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. इसी तरह बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,504.10 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.63 प्रतिशत गिरकर यानी 2596 रुपये गिरावट के साथ 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 1,58,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.