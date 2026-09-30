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Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 30 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 30 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 30, 2026 5:40:31 AM IST

Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 30 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का असर शेयर बाजार में भी तेजी से नजर आने लगा है. शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इस बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को सर्राफा बाजार के ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई हालांकि शाम होते-होते इजाफा होना शुरू हो गया. फिलहाल  अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,199.90 रुपये प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.68 प्रतिशत बढ़कर यानी 1007 रुपये बढ़त के साथ 1,49,904 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. दिल्ली की बात करें तो यहां पर मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 2 महीने में पहली बार 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,48,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 148950 136550 111750
मुंबई 148800 136400 111600
कोलकाता 148800 136400 111600
चेन्नई 149080 136650 114350
पटना 148850 136450 111650
लखनऊ 148950 136550 111750
अयोध्या 148950 136550 111750
मेरठ 148950 136550 111750
कानपुर 148950 136550 111750
अलीगढ़ 148950 136550 111750
मुरादाबाद 148950 136550 111750
मिर्जापुर 148950 136550 111750
झांसी 148950 136550 111750
मथुरा 148950 136550 111750
आगरा 148950 136550 111750
गोरखपुर 148950 136550 111750
बरेली 148950 136550 111750
प्रयागराज 148950 136550 111750
वाराणसी 148950 136550 111750
गाजियाबाद 148950 136550 111750
नोएडा 148950 136550 111750
गुरुग्राम 148950 136550 111750
चंडीगढ़ 148950 136550 111750
जयपुर 148950 136550 111750
लुधियाना 148950 136550 111750
गुवाहाटी 148800 136400 111600
जलगांव 148800 136400 111600
भोपाल 148850 136450 ₹111650
इंदौर 148850 136450 111650
अहमदाबाद 148850 136450 111650
वडोदरा 148850 136450 111650
सूरत 148850 136450 111650
नागपुर 148800 136400 11600
पुणे 148800 136400 111600
नासिक 148830 136430 111630
बैंगलोर 148800 136400  111600
भुवनेश्वर 148800 136400 111600
कटक 148800 136400 111600
अमरावती 148800 136400 111600
विशाखापत्तनम 148800 136400 111600
मैसूर 148800 136400 111600
विजयवाड़ा 148800 136400  111600
कोयंबटूर 149080 136650 114350
मंगलौर 148800 136400 111600
मदुरै 149080 136650 114350
रायपुर 148800 136400 111600
बेलगाम 148800 136400 111600
राजमुंदरी 148800 136400 111600
हैदराबाद 148800 136400 111600
दावनगेरे 148800 136400 111600
बेल्लारी 148800 136400 111600
सलेम 149080 136650 114350
वेल्लोर 149080 136650 114350
अमरावती 148800 136400 111600
गुंटूर 148800 136400  111600
नेल्लोर 148800 136400 111600
काकीनाडा 148800 136400 111600
तिरुपति 148800 136400 111600
कडपा 148800 136400 111600
अनंतपुर 148800 136400 111600
वारंगल 148800 136400 111600
निजामाबाद 148800 136400 111600
खम्मम 148800 136400 111600
बेरहामपुर 148800 136400  111600
राउरकेला 148800 ₹136400 111600
राजकोट 48850 136450 111650
वसई-विरार 148830 136430 111630
औरंगाबाद 148800 136400 111600
सोलापुर 148800 136400 111600
भिवंडी 148830 136430  111630
कोल्हापुर 148800  136400 111600
लातूर 148830 136430 111630
तिरुपुर 149080 136650 114350
तिरुनेलवेली 149080 136650 114350
त्रिची 149080 136650 114350
संबलपुर 148800  136400 111600
इरोड 149080 136650  114350
कोच्चि 148800 136400 111600
थाइन 148800 136400 111600
अमृतसर 148950 136550 111750
नागरकोइल 149080 136650 114350
तिरुवनंतपुरम 148800 136400 111600
तंजावुर 149080 136650 114350
गोवा 148800  136400  111600
करूर 149080 136650 114350
कुंभकोणम 149080 136650 114350
नमक्कल 149080 136650 114350
धर्मपुरी 149080 136650 114350
डिंडीगुल 149080  136650 114350
तूतीकोरिन 149080 136650 114350
कुड्डालोर 149080 136650 114350
कांचीपुरम 149080 136650  114350
कृष्णागिरी 149080 136650 114350
विल्लुपुरम 149080  136650 114350
कोविलपट्टी  149080 136650 114350
तिरुवन्नामलाई 149080 136650 114350
होसुर 149080 136650 114350
कराइकुडी 149080 136650 114350
पुदुक्कोट्टई 149080 136650 114350
रामनाथपुरम 149080 136650 114350
अम्बुर 149080 136650 114350
कन्याकुमारी 149080 136650 114350
नागपट्टिनम 149080 136650  114350
विरुधुनगर 149080  136650 114350
कल्लाकुरिची 149080 136650 114350
पोलाची 149080 136650 114350
अर्काट  149080 136650 114350
पलानी 149080 136650 114350
अरियालूर 149080 136650 114350
मोहाली 148950 136550  111750
परमाकुदी 149080  136650 114350
पेरम्बलूर 149080 136650 114350
जयनकोंडम 149080 136650 114350
कोडईकनाल 149080 136650  114350
ऊटी  149080 136650 114350
रामेश्वरम 149080 136650 114350
शिवगंगा 149080  136650 114350
तिरुवरुर 149080 136650 114350
त्रिशूर 148800 136400 111600
पांडिचेरी 149080 136650 114350
चित्रदुर्ग  148800 136400 111600
गडग 148800 136400  111600
बागलकोट 148800  136400 111600
मंड्या 148800 136400 111600
भद्रावती 148800 136400 111600
कोलार 148800 136400 111600
तुमकुर  148800 136400 111600
कोल्लम 148800 136400  111600
अलाप्पुझा 148800 136400 111600
कोट्टायम 148800  136400 111600
पलक्कड़ 148800 136400 111600
मलप्पुरम  148800 136400 111600
कोझिकोड 148800 136400 111600

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Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 30 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या रहे सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स