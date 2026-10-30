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Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 30 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 30 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 30, 2026 5:55:10 AM IST

Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 30 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है. कीमतों में गिरावट का दौर जारी है. करवाचौथ के दिन भी सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली. फिलहाल लियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,43,840 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,043.40 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,100 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,110 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.2% घटकर यानी 287 रुपये गिरावट के साथ 1,43,418 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 143,705 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 144100 132100 108110
मुंबई 143950 131950 107960
कोलकाता 143950 131950 107960
चेन्नई 143950 131950 107960
पटना 144000 132000 108010
लखनऊ 144100 132100 108110
मेरठ 44100 132100 108110
अयोध्या 144100 132100 108110
कानपुर 144100 132100 108110
अलीगढ़ 144100 132100 108110
मुरादाबाद 144100 132100 108110
मिर्जापुर 144100 132100 108110
झांसी 144100 132100 108110
मथुरा 144100 132100 108110
आगरा 144100 132100 108110
गोरखपुर 144100 132100 108110
बरेली 144100 132100 108110
प्रयागराज 144100 132100 108110
वाराणसी 144100 132100 108110
गाजियाबाद 144100 132100 108110
नोएडा 144100 132100 108110
गुरुग्राम 144100 132100 108110
चंडीगढ़ 144100 132100 108110
जयपुर 144100 132100 108110
लुधियाना 144100 132100 108110
गुवाहाटी 143950 131950 107960
जलगांव 143950 131950 107960
भोपाल 144000 132000 108010
इंदौर 144000 132000 108010
अहमदाबाद 144000 132000 108010
वडोदरा 144000 132000 108010
सूरत 144000 132000 108010
पुणे 143950 131950 107960
नागपुर 143950 131950 107960
नासिक 143980 131980 107990
बैंगलोर 143950 131950 107960
भुवनेश्वर 143950 131950 107960
कटक 143950 131950 107960
अमरावती 143950 131950 107960
विशाखापत्तनम 143950 131950 107960
मैसूर 143950 131950 107960
विजयवाड़ा 143950 131950 107960
कोयंबटूर 143950 131950 107960
मंगलौर 143950 131950 107960
मदुरै 143950 131950 107960
रायपुर 143950 131950 107960
बेलगाम 143950 131950 107960
राजमुंदरी 143950 131950 107960
हैदराबाद 143950 131950 107960
दावनगेरे 143950 131950 107960
बेल्लारी 143950 131950 107960
सलेम 143950 131950 107960
वेल्लोर 143950 131950 107960
गुंटूर 143950 131950 107960
नेल्लोर 143950 131950 107960
काकीनाडा 143950 131950 107960
तिरुपति 143950 131950 107960
कडपा 143950 131950 107960
अनंतपुर 143950 131950 107960
वारंगल 143950 131950 107960
निजामाबाद 143950 131950 107960
खम्मम 143950 131950 107960
बेरहामपुर 143950 131950 107960
राउरकेला 143950 131950 107960
राजकोट 144000 132000 108010
वसई-विरार 143980 131980 107990
औरंगाबाद 143950 131950 107960
सोलापुर 143950 131950 107960
भिवंडी 143980 131980 107990
कोल्हापुर 143950 131950 107960
लातूर 143980 131980 107990
तिरुपुर 143950 131950 107960
तिरुनेलवेली 143950 131950 107960
त्रिची 143950 131950 107960
संबलपुर 143950 131950 107960
इरोड 143950 131950 107960
कोच्चि 143950 131950 107960
थाइन 143950 131950 107960
अमृतसर 144100 132100 108110
नागरकोइल 143950 131950 107960
तिरुवनंतपुरम 143950 131950 107960
तंजावुर 143950 131950 107960
गोवा 143950 131950 107960
करूर 143950 131950 107960
कुंभकोणम 143950 131950 107960
नमक्कल 143950 131950 107960
धर्मपुरी 143950 131950 107960
डिंडीगुल 143950 131950 107960
तूतीकोरिन 143950 131950 107960
कुड्डालोर 143950 131950 107960
कांचीपुरम 143950 131950 107960
कृष्णागिरी 143950 131950 107960
विल्लुपुरम 143950 131950 107960
कोविलपट्टी 143950 131950 107960
तिरुवन्नामलाई 143950 131950 107960
होसुर 143950 131950 107960
कराइकुडी 143950 131950 107960
पुदुक्कोट्टई 143950 131950 107960
रामनाथपुरम 143950 131950 107960
अम्बुर 143950 131950 107960
कन्याकुमारी 143950 131950 107960
नागपट्टिनम 143950 131950 107960
विरुधुनगर 143950 131950 107960
कल्लाकुरिची 143950 131950 107960
पोलाची 143950 131950 107960
अर्काट 143950 131950 107960
पलानी 143950 131950 107960
अरियालूर 143950 131950 107960
मोहाली 144100 132100 108110
परमाकुदी 143950 131950 107960
पेरम्बलूर 143950 131950 107960
जयनकोंडम 143950 131950 107960
कोडईकनाल 143950 131950 107960
ऊटी 143950 131950 107960
रामेश्वरम 143950 131950 107960
शिवगंगा 143950 131950 107960
तिरुवरुर 143950 131950 107960
त्रिशूर 143950 131950 107960
पांडिचेरी 143950 131950 107960
चित्रदुर्ग 143950 131950 107960
गडग 143950 131950 107960
बागलकोट 143950 131950 107960
मंड्या 143950 131950 107960
भद्रावती 143950 131950 107960
कोलार 143950 131950 107960
तुमकुर 143950 131950 107960
कोल्लम 143950 131950 107960
अलाप्पुझा 143950 131950 107960
कोट्टायम 143950 131950 107960
पलक्कड़ 143950 131950 107960
मलप्पुरम 143950 131950 107960
कोझिकोड 143950 131950 107960
कन्नूर 143950 131950 107960

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

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Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 30 October 2026: फिर आई सोने की कीमतों में कमी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स