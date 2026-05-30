Home > व्यापार > UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

Petrol Diesel Rate Today: सुबह 6 बजे, नेशनल ऑयल कंपनियां‌ (OMCs) अपडेटेड कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की एक्सचेंज रेट से तय होती हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारत के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

By: Anshika thakur | Published: May 30, 2026 9:08:18 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें
उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें


UP Petrol Diesel Price 29 May: 30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. OMCs (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां) हर दिन सुबह 6:00 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच OMCs ने दो हफ्तों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

 
शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ईरान और अमेरिका 60 दिनों के लिए संघर्ष-विराम (ceasefire) बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं.

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें

शहर पेट्रोल की ताजा कीमतें डीजल की ताजा कीमतें
कानपुर
 101.90 रुपये
 95.38 रुपये
लखनऊ 102.04 रुपये 95.53 रुपये
नोएडा 101.96 रुपये 95.44 रुपये
गाजियाबाद 102.10 रुपये 95.58 रुपये
आगरा 101.67 रुपये 95.14 रुपये
वाराणसी 102.90 रुपये 96.27 रुपये
मेरठ 101.72 रुपये 95.21 रुपये
मुरादाबाद 102.30 रुपये 95.77 रुपये
अलीगढ़
 101.84 रुपये 95.30 रुपये
प्रयागराज
 103.48 रुपये 96.87 रुपये

You Might Be Interested In
Tags: Diesel Price IndiaDiesel Price lucknowDiesel Price TodayFuel Rate UpdateOMC Price UpdatePetrol Diesel RatePetrol Price IndiaPetrol Price kanpurPetrol Price TodayUP Petrol Diesel Price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर
UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर
UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर
UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर