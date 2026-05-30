UP Petrol Diesel Price 30 May: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर

UP Petrol Diesel Price 29 May:

शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ईरान और अमेरिका 60 दिनों के लिए संघर्ष-विराम (ceasefire) बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं.

30 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. OMCs (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां) हर दिन सुबह 6:00 बजे ईंधन की कीमतों में बदलाव करती हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच OMCs ने दो हफ्तों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.