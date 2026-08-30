Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत

Gold Price Today 30 August 2026: शनिवार के अलावा रविवार को भी देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सोने का दाम स्थिर है. रविवार (30 अगस्त, 2026) को अगर आप भी सोने के जेवरात खरीदना चाहते हैं तो इसके ताजा दाम भी नोट कर लें. फिलहाल 10 ग्राम 24 कैरट वाला गोल्ड 2890 रुपये जबकि 22 कैरट वाला 2650 रुपये सस्ता हुआ है. अगर एक सप्ताह की बात करें तो 24 कैरट शुद्धता वाला 10 ग्राम गोल्ड 4850 रुपये और 22 कैरट वाला 4450 रुपये तक सस्ता हुआ है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|मुंबई
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|कोलकाता
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|चेन्नई
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|122750 रुपये
|पटना
|158290 रुपये
|145100 रुपये
|118730 रुपये
|लखनऊ
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|मेरठ
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|कानपुर
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|अयोध्या
|₹158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|गाजियाबाद
|₹158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|नोएडा
|₹158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|गुरुग्राम
|₹158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|चंडीगढ़
|₹158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|जयपुर
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|लुधियाना
|158390 रुपये
|145200 रुपये
|118830 रुपये
|गुवाहाटी
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|इंदौर
|158290 रुपये
|145100 रुपये
|118730 रुपये
|अहमदाबाद
|158290 रुपये
|145100 रुपये
|118730 रुपये
|वडोदरा
|158290 रुपये
|145100 रुपये
|118730 रुपये
|सूरत
|158290 रुपये
|145100 रुपये
|118730 रुपये
|पुणे
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|नागपुर
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|नासिक
|158270 रुपये
|145080 रुपये
|118710 रुपये
|बैंगलोर
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|भुवनेश्वर
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|रायपुर
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
|हैदराबाद
|158240 रुपये
|145050 रुपये
|118680 रुपये
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,504.10 डॉलर प्रति औंस है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.63 प्रतिशत गिरा और यह 2596 रुपये गिरावट के साथ 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई और गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.