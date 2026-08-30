Home > व्यापार > Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत

Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत

Gold Price Today 30 August 2026: सर्राफा बाजार बंद होने से रविवार को भी सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में किस भाव पर 24 कैरट, 22 कैरट और 18 कैरट गोल्ड की बिक्री हो रही है?

By: JP Yadav | Published: August 30, 2026 8:32:09 AM IST

Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत
Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत


 Gold Price Today 30 August 2026: शनिवार के अलावा रविवार को भी देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सोने का दाम स्थिर है. रविवार (30 अगस्त, 2026) को अगर आप भी सोने के जेवरात खरीदना चाहते हैं तो इसके ताजा दाम भी नोट कर लें. फिलहाल 10 ग्राम 24 कैरट वाला गोल्ड 2890 रुपये जबकि 22 कैरट वाला 2650 रुपये सस्ता हुआ  है. अगर एक सप्ताह की बात करें तो 24 कैरट शुद्धता वाला 10 ग्राम गोल्ड 4850 रुपये और 22 कैरट वाला 4450 रुपये तक सस्ता हुआ है. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 158390 रुपये 145200 रुपये  118830 रुपये
मुंबई 158240 रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये
कोलकाता 158240 रुपये 145050 रुपये  118680 रुपये
चेन्नई 158240 रुपये 145050 रुपये  122750 रुपये
पटना 158290 रुपये 145100 रुपये 118730 रुपये
लखनऊ 158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये 
मेरठ 158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
कानपुर 158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
अयोध्या ₹158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
गाजियाबाद ₹158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
नोएडा ₹158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
गुरुग्राम ₹158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
चंडीगढ़ ₹158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
जयपुर  158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
लुधियाना  158390 रुपये 145200 रुपये 118830 रुपये
गुवाहाटी  158240 रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये
इंदौर  158290 रुपये 145100 रुपये 118730 रुपये
अहमदाबाद  158290 रुपये 145100 रुपये 118730 रुपये
वडोदरा  158290 रुपये 145100 रुपये 118730 रुपये 
सूरत  158290 रुपये 145100 रुपये 118730 रुपये
पुणे  158240 रुपये  145050 रुपये 118680 रुपये
नागपुर  158240 रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये
नासिक  158270 रुपये 145080 रुपये   118710 रुपये
बैंगलोर  158240 रुपये 145050 रुपये  118680 रुपये 
भुवनेश्वर  158240 रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये
रायपुर  158240  रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये
हैदराबाद 158240 रुपये 145050 रुपये 118680 रुपये

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,504.10 डॉलर प्रति औंस है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.63 प्रतिशत गिरा और यह 2596 रुपये गिरावट के साथ 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.   बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई और गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

You Might Be Interested In

Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत
Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत
Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत
Gold Price Today 30 August 2026: करीब 5000 रुपये तक सस्ता हुआ गोल्ड; दिल्ली-मुंबई समेत देश के शहरों में जानें 18K, 22K और 24K की कीमत