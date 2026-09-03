Gold Price Today 03 September 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 September 2026: अमेरिका-ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध तेज हो गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. इसके चलते आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों पर इसका असर पड़ सकता है. इसके अलावा शेयर बाजार और सोने-चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,411.50 डॉलर प्रति औंस पर है. अमेरिका और ईरान के बीज जारी तनाव के चलते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को सर्राफा बाजार की चाल क्या रहती है? इस पर निवेशकों के साथ विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी.
गुरुवार सुबह 9 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 2,100 रुपये टूटकर करीब तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर है.बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,510 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.18% बढ़कर यानी 271 रुपये तेजी के साथ 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
बाजार के जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी के दामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी. इस साल के अंत तक यानी दिसंबर, 2026 तक सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|152170
|139500
|114170
|मुंबई
|152020
|139350
|114020
|कोलकाता
|152020
|139350
|114020
|चेन्नई
|152020
|139350
|115520
|पटना
|152070
|139400
|114070
|लखनऊ
|152170
|139500
|114170
|मेरठ
|152170
|139500
|114170
|अयोध्या
|152170
|139500
|114170
|कानपुर
|152170
|139500
|114170
|गाजियाबाद
|152170
|139500
|114170
|नोएडा
|152170
|139500
|114170
|गुरुग्राम
|152170
|39500
|114170
|चंडीगढ़
|152170
|139500
|114170
|जयपुर
|152170
|139500
|114170
|लुधियाना
|152170
|139500
|114170
|गुवाहाटी
|152020
|139350
|114020
|इंदौर
|152070
|139400
|114070
|अहमदाबाद
|152070
|139400
|114070
|वडोदरा
|152070
|139400
|114070
|सूरत
|152070
|139400
|114070
|पुणे
|152020
|139350
|114020
|नागपुर
|152020
|139350
|114020
|नासिक
|152050
|139380
|114050
|बैंगलोर
|152020
|139350
|114020
|भुवनेश्वर
|152020
|139350
|114020
|रायपुर
|152020
|139350
|114020
|हैदराबाद
|152020
|139350
|114020