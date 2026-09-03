Home > व्यापार > Gold Price Today 03 September 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 September 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 03 September 2026: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 03 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 3, 2026 5:34:19 AM IST

Gold Price Today 03 September 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 03 September 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में बढ़े या फिर घटे सोने के दाम; जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 03 September 2026: अमेरिका-ईरान के बीच  एक बार फिर युद्ध तेज हो गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. इसके चलते आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों पर इसका असर पड़ सकता है.  इसके अलावा शेयर बाजार और सोने-चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,411.50 डॉलर प्रति औंस पर है. अमेरिका और ईरान के बीज जारी तनाव के चलते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को  सर्राफा बाजार की चाल क्या रहती है? इस पर निवेशकों के साथ विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी.

गुरुवार सुबह 9 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 2,100 रुपये टूटकर करीब तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर है.बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,510 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52170 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.  उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.18% बढ़कर यानी 271 रुपये तेजी के साथ 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि यह पिछले कारोबारी दिन 1,51,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

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बाजार के जानकारों का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी के दामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी. इस साल के अंत तक यानी दिसंबर, 2026 तक सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 152170 139500 114170
मुंबई 152020 139350 114020
कोलकाता 152020 139350 114020
चेन्नई 152020 139350 115520
पटना 152070 139400 114070
लखनऊ 152170 139500 114170
मेरठ 152170 139500 114170
अयोध्या 152170 139500 114170
कानपुर 152170 139500 114170
गाजियाबाद 152170 139500 114170
नोएडा 152170 139500 114170
गुरुग्राम 152170 39500 114170
चंडीगढ़ 152170 139500 114170
जयपुर 152170 139500 114170
लुधियाना 152170 139500 114170
गुवाहाटी 152020 139350 114020
इंदौर 152070 139400 114070
अहमदाबाद 152070 139400 114070
वडोदरा 152070 139400 114070
सूरत 152070 139400 114070
पुणे 152020 139350 114020
नागपुर 152020 139350 114020
नासिक 152050 139380 114050
बैंगलोर 152020 139350 114020
भुवनेश्वर 152020 139350 114020
रायपुर 152020 139350 114020
हैदराबाद 152020 139350 114020

Tags: Gold Price Today
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