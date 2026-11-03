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Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 3 november 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 3 नवंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: November 3, 2026 4:32:53 AM IST

Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 3 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले कई महीने से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. लंबे समय बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार (03 नवंबर, 2026) को सोने की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,974.00 डॉलर प्रति औंस है, जबकि दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर पहुंच गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,520 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,27,900 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.38% बढ़कर यानी 1914 रुपये बढ़त के साथ 1,40,399 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,38,485 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,40,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 139520 127900 104680
मुंबई 139370 127750 104530
कोलकाता 139370 127750 104530
चेन्नई 139370 127750 104530
पटना 139420 127800 104580
लखनऊ 139520 127900 104680
मेरठ 139520 127900 104680
अयोध्या 139520 127900 104680
कानपुर 139520 127900 104680
अलीगढ़ 139520 127900 104680
मुरादाबाद 139520 127900 104680
मिर्जापुर 139520 127900 104680
झांसी 139520 127900 104680
मथुरा 139520 127900 104680
आगरा 139520 127900 104680
गोरखपुर 139520 127900 104680
बरेली 139520 127900 104680
प्रयागराज 139520 127900 104680
वाराणसी 139520 127900 104680
गाजियाबाद 139520 127900 104680
नोएडा 139520 127900 104680
गुरुग्राम 139520 127900 104680
चंडीगढ़ 139520 127900 104680
जयपुर 139520 127900 104680
लुधियाना 139520 127900 104680
गुवाहाटी 139370 127750 104530
जलगांव 139370 127750 104530
भोपाल 139420 127800 104580
इंदौर 139420 127800 104580
अहमदाबाद 139420 127800 104580
वडोदरा 139420 127800 104580
सूरत 139420 127800 104580
पुणे 139370 127750 104530
नागपुर 139370 127750 104530
नासिक 139400 127780 104560
बैंगलोर 139370 127750 104530
भुवनेश्वर 139370 127750 104530
कटक 139370 127750 104530
अमरावती 139370 127750 104530
विशाखापत्तनम 139370 127750 104530
मैसूर 139370 127750 104530
विजयवाड़ा 139370 127750 104530
कोयंबटूर 139370 127750 104530
मंगलौर 139370 127750 104530
मदुरै 139370 127750 104530
रायपुर 139370 127750 104530
बेलगाम 139370 127750 104530
राजमुंदरी 139370 127750 104530
हैदराबाद 139370 127750 104530
दावनगेरे 139370 127750 104530
बेल्लारी 139370 127750 104530
सलेम 139370 127750 104530
वेल्लोर 139370 127750 104530
गुंटूर 139370 127750 104530
नेल्लोर 139370 127750 104530
काकीनाडा 139370 127750 104530
तिरुपति 139370 127750 104530
कडपा 139370 127750 104530
अनंतपुर 139370 127750 104530
वारंगल 139370 127750 104530
निजामाबाद 139370 127750 104530
खम्मम 139370 127750 104530
बेरहामपुर 139370 127750 104530
राउरकेला 139370 127750 104530
राजकोट 139420 127800 104580
वसई-विरार 139400 127780 104560
औरंगाबाद 139370 127750 104530
सोलापुर 139370 127750 104530
भिवंडी 139400 127780 104560
कोल्हापुर 139370 127750 104530
लातूर 139400 127780 104560
तिरुपुर 139370 127750 104530
तिरुनेलवेली 139370 127750 104530
त्रिची 139370 127750 104530
संबलपुर 139370 127750 104530
इरोड 139370 127750 104530
कोच्चि 139370 127750 104530
थाइन 139370 127750 104530
अमृतसर 139520 127900 104680
नागरकोइल 139370 127750 104530
तिरुवनंतपुरम 139370 127750 104530
तंजावुर 139370 127750 104530
गोवा 139370 127750 104530
करूर 139370 127750 104530
कुंभकोणम 139370 127750 104530
नमक्कल 139370 127750 104530
धर्मपुरी 139370 127750 104530
डिंडीगुल 139370 127750 104530
तूतीकोरिन 139370 127750 104530
कुड्डालोर 139370 127750 104530
कांचीपुरम 139370 127750 104530
कृष्णागिरी 139370 127750 104530
विल्लुपुरम 139370 127750 104530
कोविलपट्टी 139370 127750 104530
तिरुवन्नामलाई 139370 127750 104530
होसुर 139370 127750 104530
कराइकुडी 139370 127750 104530
पुदुक्कोट्टई 139370 127750 104530
रामनाथपुरम 139370 127750 104530
अम्बुर 139370 127750 104530
कन्याकुमारी 139370 127750 104530
नागपट्टिनम 139370 127750 104530
विरुधुनगर 139370 127750 104530
कल्लाकुरिची 139370 127750 104530
पोलाची 139370 127750 104530
अर्काट 139370 127750 104530
पलानी 139370 127750 104530
अरियालूर 139370 127750 104530
मोहाली 139520 127900 104680
परमाकुदी 139370 127750 104530
पेरम्बलूर 139370 127750 104530
जयनकोंडम 139370 127750 104530
कोडईकनाल 139370 127750 104530
ऊटी 139370 127750 104530
रामेश्वरम 139370 127750 104530
शिवगंगा 139370 127750 104530
तिरुवरुर 139370 127750 104530
त्रिशूर 139370 127750 104530
पांडिचेरी 139370 127750 104530
चित्रदुर्ग 139370 127750 104530
गडग 139370 127750 104530
बागलकोट 139370 127750 104530
मंड्या 139370 127750 104530
भद्रावती 139370 127750 104530
कोलार 139370 127750 104530
तुमकुर 139370 127750 104530
कोल्लम 139370 127750 104530
अलाप्पुझा 139370 127750 104530
कोट्टायम 139370 127750 104530
पलक्कड़ 139370 127750 104530

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स