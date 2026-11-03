Gold Price Today 3 November 2026: धनतेरस से पहले सोना चमका, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 3 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: पिछले कई महीने से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. लंबे समय बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार (03 नवंबर, 2026) को सोने की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,974.00 डॉलर प्रति औंस है, जबकि दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) पर पहुंच गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,520 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,27,900 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,04,680 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.38% बढ़कर यानी 1914 रुपये बढ़त के साथ 1,40,399 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,38,485 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,40,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|139520
|127900
|104680
|मुंबई
|139370
|127750
|104530
|कोलकाता
|139370
|127750
|104530
|चेन्नई
|139370
|127750
|104530
|पटना
|139420
|127800
|104580
|लखनऊ
|139520
|127900
|104680
|मेरठ
|139520
|127900
|104680
|अयोध्या
|139520
|127900
|104680
|कानपुर
|139520
|127900
|104680
|अलीगढ़
|139520
|127900
|104680
|मुरादाबाद
|139520
|127900
|104680
|मिर्जापुर
|139520
|127900
|104680
|झांसी
|139520
|127900
|104680
|मथुरा
|139520
|127900
|104680
|आगरा
|139520
|127900
|104680
|गोरखपुर
|139520
|127900
|104680
|बरेली
|139520
|127900
|104680
|प्रयागराज
|139520
|127900
|104680
|वाराणसी
|139520
|127900
|104680
|गाजियाबाद
|139520
|127900
|104680
|नोएडा
|139520
|127900
|104680
|गुरुग्राम
|139520
|127900
|104680
|चंडीगढ़
|139520
|127900
|104680
|जयपुर
|139520
|127900
|104680
|लुधियाना
|139520
|127900
|104680
|गुवाहाटी
|139370
|127750
|104530
|जलगांव
|139370
|127750
|104530
|भोपाल
|139420
|127800
|104580
|इंदौर
|139420
|127800
|104580
|अहमदाबाद
|139420
|127800
|104580
|वडोदरा
|139420
|127800
|104580
|सूरत
|139420
|127800
|104580
|पुणे
|139370
|127750
|104530
|नागपुर
|139370
|127750
|104530
|नासिक
|139400
|127780
|104560
|बैंगलोर
|139370
|127750
|104530
|भुवनेश्वर
|139370
|127750
|104530
|कटक
|139370
|127750
|104530
|अमरावती
|139370
|127750
|104530
|विशाखापत्तनम
|139370
|127750
|104530
|मैसूर
|139370
|127750
|104530
|विजयवाड़ा
|139370
|127750
|104530
|कोयंबटूर
|139370
|127750
|104530
|मंगलौर
|139370
|127750
|104530
|मदुरै
|139370
|127750
|104530
|रायपुर
|139370
|127750
|104530
|बेलगाम
|139370
|127750
|104530
|राजमुंदरी
|139370
|127750
|104530
|हैदराबाद
|139370
|127750
|104530
|दावनगेरे
|139370
|127750
|104530
|बेल्लारी
|139370
|127750
|104530
|सलेम
|139370
|127750
|104530
|वेल्लोर
|139370
|127750
|104530
|गुंटूर
|139370
|127750
|104530
|नेल्लोर
|139370
|127750
|104530
|काकीनाडा
|139370
|127750
|104530
|तिरुपति
|139370
|127750
|104530
|कडपा
|139370
|127750
|104530
|अनंतपुर
|139370
|127750
|104530
|वारंगल
|139370
|127750
|104530
|निजामाबाद
|139370
|127750
|104530
|खम्मम
|139370
|127750
|104530
|बेरहामपुर
|139370
|127750
|104530
|राउरकेला
|139370
|127750
|104530
|राजकोट
|139420
|127800
|104580
|वसई-विरार
|139400
|127780
|104560
|औरंगाबाद
|139370
|127750
|104530
|सोलापुर
|139370
|127750
|104530
|भिवंडी
|139400
|127780
|104560
|कोल्हापुर
|139370
|127750
|104530
|लातूर
|139400
|127780
|104560
|तिरुपुर
|139370
|127750
|104530
|तिरुनेलवेली
|139370
|127750
|104530
|त्रिची
|139370
|127750
|104530
|संबलपुर
|139370
|127750
|104530
|इरोड
|139370
|127750
|104530
|कोच्चि
|139370
|127750
|104530
|थाइन
|139370
|127750
|104530
|अमृतसर
|139520
|127900
|104680
|नागरकोइल
|139370
|127750
|104530
|तिरुवनंतपुरम
|139370
|127750
|104530
|तंजावुर
|139370
|127750
|104530
|गोवा
|139370
|127750
|104530
|करूर
|139370
|127750
|104530
|कुंभकोणम
|139370
|127750
|104530
|नमक्कल
|139370
|127750
|104530
|धर्मपुरी
|139370
|127750
|104530
|डिंडीगुल
|139370
|127750
|104530
|तूतीकोरिन
|139370
|127750
|104530
|कुड्डालोर
|139370
|127750
|104530
|कांचीपुरम
|139370
|127750
|104530
|कृष्णागिरी
|139370
|127750
|104530
|विल्लुपुरम
|139370
|127750
|104530
|कोविलपट्टी
|139370
|127750
|104530
|तिरुवन्नामलाई
|139370
|127750
|104530
|होसुर
|139370
|127750
|104530
|कराइकुडी
|139370
|127750
|104530
|पुदुक्कोट्टई
|139370
|127750
|104530
|रामनाथपुरम
|139370
|127750
|104530
|अम्बुर
|139370
|127750
|104530
|कन्याकुमारी
|139370
|127750
|104530
|नागपट्टिनम
|139370
|127750
|104530
|विरुधुनगर
|139370
|127750
|104530
|कल्लाकुरिची
|139370
|127750
|104530
|पोलाची
|139370
|127750
|104530
|अर्काट
|139370
|127750
|104530
|पलानी
|139370
|127750
|104530
|अरियालूर
|139370
|127750
|104530
|मोहाली
|139520
|127900
|104680
|परमाकुदी
|139370
|127750
|104530
|पेरम्बलूर
|139370
|127750
|104530
|जयनकोंडम
|139370
|127750
|104530
|कोडईकनाल
|139370
|127750
|104530
|ऊटी
|139370
|127750
|104530
|रामेश्वरम
|139370
|127750
|104530
|शिवगंगा
|139370
|127750
|104530
|तिरुवरुर
|139370
|127750
|104530
|त्रिशूर
|139370
|127750
|104530
|पांडिचेरी
|139370
|127750
|104530
|चित्रदुर्ग
|139370
|127750
|104530
|गडग
|139370
|127750
|104530
|बागलकोट
|139370
|127750
|104530
|मंड्या
|139370
|127750
|104530
|भद्रावती
|139370
|127750
|104530
|कोलार
|139370
|127750
|104530
|तुमकुर
|139370
|127750
|104530
|कोल्लम
|139370
|127750
|104530
|अलाप्पुझा
|139370
|127750
|104530
|कोट्टायम
|139370
|127750
|104530
|पलक्कड़
|139370
|127750
|104530