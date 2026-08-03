Himachal Pradesh Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हिमाचल में आज सोना खरीदने से पहले जरूर रुकिए! नया गोल्ड रेट नहीं देखा तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Himachal pradesh Gold Price Today: US ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग कम हुई जिससे सोने की कीमतों में हफ़्ते भर में 1.16% की गिरावट आई. शुक्रवार को MCX पर अगस्त डिलीवरी के लिए सोने के फ़्यूचर्स में 0.06% की बढ़त हुई, जबकि सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी के फ़्यूचर्स में 1.13% की गिरावट आई. IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने के फ़्यूचर्स अभी ₹1,41,599 पर हैं जबकि चांदी के फ़्यूचर्स ₹2,17,488 प्रति किलोग्राम पर हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,42,860 था, जबकि सोमवार को बाज़ार खुलने के समय यह ₹1,44,532 था.

शिमला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

मनाली के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

धर्मशाला के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

मैक्लोडगंज के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

कसोल के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

कुल्लू के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

स्पीति वैली रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.

डलहौजी के रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 14,432 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,220 रुपये है.

आज 18 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 10,824 रुपये है.