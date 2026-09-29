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Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 29 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 29 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 5:09:13 AM IST

Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 29 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्चिक बाजार में उथल-पुथल के बीच पिछले काफी दिनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (28 सितंबर, 2026) को सोने की कीमतों में 2600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने की कीमत 4,155.30 रुपये प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 150320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये टूटकर 1,50,000 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 9 बजे तक 3.19 प्रतिशत गिरकर यानी 4897 रुपये गिरावट के साथ 1,48,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,53,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.  

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 150320 137800 112780
मुंबई 150170 137650 112630
कोलकाता 150170 137650 112630
चेन्नई 150170 137650 115350
पटना 150220 137700 112680
लखनऊ 150320 137800 112780
मेरठ 150320 137800 112780
अयोध्या 150320 137800 112780
कानपुर 150320 137800 112780
अलीगढ़ 150320 137800 112780
मुरादाबाद 150320 137800 112780
मिर्जापुर 150320 137800 112780
झांसी 150320 137800 112780
मथुरा 150320 137800 112780
आगरा 150320 137800 112780
गोरखपुर 150320 137800 112780
बरेली 150320 137800 112780
प्रयागराज 150320 137800 112780
वाराणसी 150320 137800 112780
गाजियाबाद 150320 137800 112780
नोएडा 150320 137800 112780
गुरुग्राम 150320 137800 112780
चंडीगढ़ 150320 137800 112780
जयपुर 150320 137800 112780
लुधियाना 150320  137800  112780
गुवाहाटी 150170 137650 112630
जलगांव 150170 137650 112630
इंदौर 150220 137700 112680
भोपाल 150220 137700 112680
अहमदाबाद 150220 137700 112680
वडोदरा 150220  137700 112680
सूरत 150220 137700 112680
पुणे 150170 137650  112630
नागपुर 150170 137650 112630
नासिक 150200 137680 112660
बैंगलोर 150170 137650 112630
भुवनेश्वर 150170 137650 112630
कटक 150170  137650 112630
अमरावती 150170 137650 112630
विशाखापत्तनम 150170 137650 112630
मैसूर 150170 137650 112630
विजयवाड़ा 150170 137650 112630
कोयंबटूर 150170 137650 115350
मंगलौर 150170  137650  112630
मदुरै 150170 137650 115350
रायपुर 150170 137650 112630
बेलगाम 150170 137650 112630
राजमुंदरी 150170 137650 112630
हैदराबाद 150170 137650 112630
दावनगेरे 150170 137650  112630
बेल्लारी 150170  137650 112630
सलेम  150170 137650 115350
वेल्लोर 150170 137650 115350
अमरावती 150170 137650 112630
गुंटूर 150170 137650 112630
नेल्लोर 150170 137650  112630
काकीनाडा 150170  137650 112630
तिरुपति 150170 137650 112630
कडपा 150170 137650 112630
अनंतपुर  150170 137650 112630
वारंगल 150170 137650 112630
निजामाबाद 150170 137650 112630
खम्मम 150170  137650 112630
बेरहामपुर 150170 137650 112630
राउरकेला 150170 137650 112630
राजकोट 150220 137700  112680
वसई-विरार 150200 137680 112660
औरंगाबाद 150170 137650 112630
सोलापुर 150170  137650 112630
भिवंडी  150200 137680 112660
कोल्हापुर 150170 137650  112630
लातूर 150200 137680 112660
तिरुपुर 150170 137650 115350
तिरुनेलवेली 150170 137650 115350
त्रिची 150170 ₹137650 115350
संबलपुर 150170 137650 112630
इरोड 150170 137650 115350
कोच्चि 150170 137650 112630
थाइन 150170 137650 12630
अमृतसर 150320 137800 112780
नागरकोइल 150170 137650  115350
तिरुवनंतपुरम 150170  137650 112630
तंजावुर 150170 137650 115350
गोवा  150170 137650 112630
करूर 150170 137650 115350
कुंभकोणम 150170 137650 115350
नमक्कल 150170  137650 115350
धर्मपुरी 150170 137650 115350
डिंडीगुल 150170 137650 115350
तूतीकोरिन  150170 137650  115350
कुड्डालोर 150170 137650 115350
कांचीपुरम 150170  137650 115350
कृष्णागिरी 150170 137650 115350
विल्लुपुरम 150170 137650 115350
कोविलपट्टी 150170 137650 115350
तिरुवन्नामलाई 150170  137650  115350
होसुर 150170 137650 115350
कराइकुडी  150170 137650 115350
पुदुक्कोट्टई 150170 137650 115350
रामनाथपुरम 150170 137650 115350
अम्बुर 150170 137650  115350
कन्याकुमारी 150170 137650 115350
नागपट्टिनम 150170  137650 115350
विरुधुनगर 150170 137650 115350
कल्लाकुरिची 150170 137650 115350
पोलाची 150170 137650 115350
अर्काट  150170 137650 115350
पलानी 150170 137650 115350
अरियालूर 150170  137650  115350
मोहाली 150320 137800 112780
परमाकुदी 150170 137650 115350
पेरम्बलूर 150170 137650 115350
जयनकोंडम  150170 137650 115350
कोडईकनाल 150170 137650 115350
ऊटी 150170  137650 115350
रामेश्वरम 150170 137650 115350
शिवगंगा 150170 137650  115350
तिरुवरुर 150170 137650 115350
त्रिशूर 150170 137650 112630
पांडिचेरी 150170 137650 115350
चित्रदुर्ग  150170  137650 112630
गडग 150170 137650  112630
बागलकोट 150170 137650 112630
मंड्या 150170 137650 112630
भद्रावती 150170 137650 112630
कोलार 150170  137650  112630
तुमकुर 150170 137650 112630
कोल्लम  150170 137650 112630

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स