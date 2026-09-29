Gold Price Today 29 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 2600 रुपये गिरे दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 29 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्चिक बाजार में उथल-पुथल के बीच पिछले काफी दिनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार (28 सितंबर, 2026) को सोने की कीमतों में 2600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने की कीमत 4,155.30 रुपये प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 150320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये टूटकर 1,50,000 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स समेत) रह गई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात 9 बजे तक 3.19 प्रतिशत गिरकर यानी 4897 रुपये गिरावट के साथ 1,48,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,53,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|150320
|137800
|112780
|मुंबई
|150170
|137650
|112630
|कोलकाता
|150170
|137650
|112630
|चेन्नई
|150170
|137650
|115350
|पटना
|150220
|137700
|112680
|लखनऊ
|150320
|137800
|112780
|मेरठ
|150320
|137800
|112780
|अयोध्या
|150320
|137800
|112780
|कानपुर
|150320
|137800
|112780
|अलीगढ़
|150320
|137800
|112780
|मुरादाबाद
|150320
|137800
|112780
|मिर्जापुर
|150320
|137800
|112780
|झांसी
|150320
|137800
|112780
|मथुरा
|150320
|137800
|112780
|आगरा
|150320
|137800
|112780
|गोरखपुर
|150320
|137800
|112780
|बरेली
|150320
|137800
|112780
|प्रयागराज
|150320
|137800
|112780
|वाराणसी
|150320
|137800
|112780
|गाजियाबाद
|150320
|137800
|112780
|नोएडा
|150320
|137800
|112780
|गुरुग्राम
|150320
|137800
|112780
|चंडीगढ़
|150320
|137800
|112780
|जयपुर
|150320
|137800
|112780
|लुधियाना
|150320
|137800
|112780
|गुवाहाटी
|150170
|137650
|112630
|जलगांव
|150170
|137650
|112630
|इंदौर
|150220
|137700
|112680
|भोपाल
|150220
|137700
|112680
|अहमदाबाद
|150220
|137700
|112680
|वडोदरा
|150220
|137700
|112680
|सूरत
|150220
|137700
|112680
|पुणे
|150170
|137650
|112630
|नागपुर
|150170
|137650
|112630
|नासिक
|150200
|137680
|112660
|बैंगलोर
|150170
|137650
|112630
|भुवनेश्वर
|150170
|137650
|112630
|कटक
|150170
|137650
|112630
|अमरावती
|150170
|137650
|112630
|विशाखापत्तनम
|150170
|137650
|112630
|मैसूर
|150170
|137650
|112630
|विजयवाड़ा
|150170
|137650
|112630
|कोयंबटूर
|150170
|137650
|115350
|मंगलौर
|150170
|137650
|112630
|मदुरै
|150170
|137650
|115350
|रायपुर
|150170
|137650
|112630
|बेलगाम
|150170
|137650
|112630
|राजमुंदरी
|150170
|137650
|112630
|हैदराबाद
|150170
|137650
|112630
|दावनगेरे
|150170
|137650
|112630
|बेल्लारी
|150170
|137650
|112630
|सलेम
|150170
|137650
|115350
|वेल्लोर
|150170
|137650
|115350
|अमरावती
|150170
|137650
|112630
|गुंटूर
|150170
|137650
|112630
|नेल्लोर
|150170
|137650
|112630
|काकीनाडा
|150170
|137650
|112630
|तिरुपति
|150170
|137650
|112630
|कडपा
|150170
|137650
|112630
|अनंतपुर
|150170
|137650
|112630
|वारंगल
|150170
|137650
|112630
|निजामाबाद
|150170
|137650
|112630
|खम्मम
|150170
|137650
|112630
|बेरहामपुर
|150170
|137650
|112630
|राउरकेला
|150170
|137650
|112630
|राजकोट
|150220
|137700
|112680
|वसई-विरार
|150200
|137680
|112660
|औरंगाबाद
|150170
|137650
|112630
|सोलापुर
|150170
|137650
|112630
|भिवंडी
|150200
|137680
|112660
|कोल्हापुर
|150170
|137650
|112630
|लातूर
|150200
|137680
|112660
|तिरुपुर
|150170
|137650
|115350
|तिरुनेलवेली
|150170
|137650
|115350
|त्रिची
|150170
|₹137650
|115350
|संबलपुर
|150170
|137650
|112630
|इरोड
|150170
|137650
|115350
|कोच्चि
|150170
|137650
|112630
|थाइन
|150170
|137650
|12630
|अमृतसर
|150320
|137800
|112780
|नागरकोइल
|150170
|137650
|115350
|तिरुवनंतपुरम
|150170
|137650
|112630
|तंजावुर
|150170
|137650
|115350
|गोवा
|150170
|137650
|112630
|करूर
|150170
|137650
|115350
|कुंभकोणम
|150170
|137650
|115350
|नमक्कल
|150170
|137650
|115350
|धर्मपुरी
|150170
|137650
|115350
|डिंडीगुल
|150170
|137650
|115350
|तूतीकोरिन
|150170
|137650
|115350
|कुड्डालोर
|150170
|137650
|115350
|कांचीपुरम
|150170
|137650
|115350
|कृष्णागिरी
|150170
|137650
|115350
|विल्लुपुरम
|150170
|137650
|115350
|कोविलपट्टी
|150170
|137650
|115350
|तिरुवन्नामलाई
|150170
|137650
|115350
|होसुर
|150170
|137650
|115350
|कराइकुडी
|150170
|137650
|115350
|पुदुक्कोट्टई
|150170
|137650
|115350
|रामनाथपुरम
|150170
|137650
|115350
|अम्बुर
|150170
|137650
|115350
|कन्याकुमारी
|150170
|137650
|115350
|नागपट्टिनम
|150170
|137650
|115350
|विरुधुनगर
|150170
|137650
|115350
|कल्लाकुरिची
|150170
|137650
|115350
|पोलाची
|150170
|137650
|115350
|अर्काट
|150170
|137650
|115350
|पलानी
|150170
|137650
|115350
|अरियालूर
|150170
|137650
|115350
|मोहाली
|150320
|137800
|112780
|परमाकुदी
|150170
|137650
|115350
|पेरम्बलूर
|150170
|137650
|115350
|जयनकोंडम
|150170
|137650
|115350
|कोडईकनाल
|150170
|137650
|115350
|ऊटी
|150170
|137650
|115350
|रामेश्वरम
|150170
|137650
|115350
|शिवगंगा
|150170
|137650
|115350
|तिरुवरुर
|150170
|137650
|115350
|त्रिशूर
|150170
|137650
|112630
|पांडिचेरी
|150170
|137650
|115350
|चित्रदुर्ग
|150170
|137650
|112630
|गडग
|150170
|137650
|112630
|बागलकोट
|150170
|137650
|112630
|मंड्या
|150170
|137650
|112630
|भद्रावती
|150170
|137650
|112630
|कोलार
|150170
|137650
|112630
|तुमकुर
|150170
|137650
|112630
|कोल्लम
|150170
|137650
|112630