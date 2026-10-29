Gold Price Today 29 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 29 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: देशभर में सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,061.70 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,32,100 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,08,110 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.12% घटकर यानी 166 रुपये गिरावट के साथ 1,43,972 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,44,138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इससे पहले बुधवार को भी बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई. यह गिरावट शाम तक जारी रही.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|144100
|132100
|108110
|मुंबई
|143950
|131950
|107960
|कोलकाता
|143950
|131950
|107960
|चेन्नई
|143950
|131950
|107960
|पटना
|144000
|132000
|108010
|लखनऊ
|144100
|132100
|108110
|मेरठ
|144100
|132100
|108110
|अयोध्या
|144100
|132100
|108110
|कानपुर
|144100
|132100
|108110
|अलीगढ़
|144100
|132100
|108110
|मुरादाबाद
|144100
|132100
|108110
|मिर्जापुर
|144100
|132100
|108110
|झांसी
|144100
|132100
|108110
|मथुरा
|144100
|132100
|108110
|गोरखपुर
|144100
|132100
|108110
|बरेली
|144100
|132100
|108110
|प्रयागराज
|144100
|132100
|108110
|वाराणसी
|144100
|132100
|108110
|गाजियाबाद
|144100
|132100
|108110
|नोएडा
|144100
|132100
|108110
|गुरुग्राम
|144100
|132100
|108110
|चंडीगढ़
|144100
|132100
|108110
|जयपुर
|144100
|132100
|108110
|लुधियाना
|144100
|132100
|108110
|गुवाहाटी
|143950
|131950
|107960
|जलगांव
|143950
|131950
|107960
|भोपाल
|144000
|132000
|108010
|इंदौर
|144000
|132000
|108010
|पुणे
|143950
|131950
|107960
|नागपुर
|143950
|131950
|107960
|नासिक
|143980
|131980
|107990
|बैंगलोर
|143950
|131950
|107960
|अहमदाबाद
|144000
|132000
|108010
|वडोदरा
|144000
|132000
|108010
|सूरत
|144000
|132000
|108010
|कटक
|143950
|131950
|107960
|भुवनेश्वर
|143950
|131950
|107960
|अमरावती
|143950
|131950
|107960
|विशाखापत्तनम
|143950
|131950
|107960
|मैसूर
|143950
|131950
|107960
|विजयवाड़ा
|143950
|131950
|107960
|कोयंबटूर
|143950
|131950
|107960
|मंगलौर
|143950
|131950
|107960
|मदुरै
|143950
|131950
|107960
|रायपुर
|143950
|131950
|107960
|बेलगाम
|143950
|131950
|107960
|राजमुंदरी
|143950
|131950
|107960
|हैदराबाद
|143950
|131950
|107960
|दावनगेरे
|143950
|131950
|107960
|बेल्लारी
|143950
|131950
|107960
|सलेम
|143950
|131950
|107960
|वेल्लोर
|143950
|131950
|107960
|गुंटूर
|143950
|131950
|107960
|नेल्लोर
|143950
|131950
|107960
|काकीनाडा
|143950
|131950
|107960
|तिरुपति
|143950
|131950
|107960
|कडपा
|143950
|131950
|107960
|अनंतपुर
|143950
|131950
|107960
|वारंगल
|143950
|131950
|107960
|निजामाबाद
|143950
|131950
|107960
|खम्मम
|143950
|131950
|107960
|बेरहामपुर
|143950
|31950
|107960
|राउरकेला
|143950
|131950
|107960
|राजकोट
|144000
|132000
|108010
|वसई-विरार
|143980
|131980
|107990
|औरंगाबाद
|143950
|131950
|107960
|सोलापुर
|143950
|131950
|107960
|भिवंडी
|143980
|131980
|107990
|कोल्हापुर
|143950
|131950
|107960
|लातूर
|143980
|131980
|107990
|तिरुपुर
|143950
|131950
|107960
|तिरुनेलवेली
|143950
|31950
|107960
|त्रिची
|143950
|131950
|107960
|संबलपुर
|143950
|131950
|107960
|इरोड
|143950
|131950
|107960
|कोच्चि
|143950
|131950
|107960
|थाइन
|143950
|131950
|107960
|अमृतसर
|144100
|132100
|108110
|नागरकोइल
|143950
|131950
|107960
|तिरुवनंतपुरम
|143950
|131950
|107960
|तंजावुर
|143950
|131950
|107960
|गोवा
|143950
|131950
|107960
|करूर
|143950
|131950
|107960
|कुंभकोणम
|143950
|131950
|107960
|नमक्कल
|143950
|131950
|107960
|आगरा
|144100
|132100
|108110
|धर्मपुरी
|143950
|131950
|107960
|डिंडीगुल
|143950
|131950
|107960
|तूतीकोरिन
|143950
|131950
|107960
|कुड्डालोर
|143950
|131950
|107960
|कांचीपुरम
|143950
|131950
|107960
|कृष्णागिरी
|143950
|131950
|107960
|विल्लुपुरम
|143950
|131950
|107960
|कोविलपट्टी
|143950
|131950
|107960
|तिरुवन्नामलाई
|143950
|131950
|107960
|होसुर
|143950
|131950
|107960
|कराइकुडी
|143950
|131950
|107960
|पुदुक्कोट्टई
|143950
|131950
|107960
|रामनाथपुरम
|143950
|131950
|107960
|अम्बुर
|143950
|131950
|107960
|कन्याकुमारी
|143950
|131950
|107960
|नागपट्टिनम
|143950
|131950
|107960
|विरुधुनगर
|143950
|131950
|107960
|कल्लाकुरिची
|143950
|131950
|107960
|पोलाची
|143950
|131950
|107960
|अर्काट
|143950
|131950
|107960
|पलानी
|143950
|131950
|107960
|अरियालूर
|143950
|131950
|107960
|मोहाली
|144100
|132100
|108110
|परमाकुदी
|143950
|131950
|107960
|पेरम्बलूर
|143950
|131950
|107960
|जयनकोंडम
|143950
|131950
|107960
|कोडईकनाल
|143950
|131950
|107960
|ऊटी
|143950
|131950
|107960
|रामेश्वरम
|143950
|131950
|107960
|शिवगंगा
|143950
|131950
|107960
|तिरुवरुर
|143950
|131950
|107960
|त्रिशूर
|143950
|131950
|107960
|पांडिचेरी
|143950
|131950
|107960
|चित्रदुर्ग
|143950
|131950
|107960
|गडग
|143950
|131950
|107960
|बागलकोट
|143950
|131950
|107960
|मंड्या
|143950
|131950
|107960
|भद्रावती
|143950
|131950
|107960
|कोलार
|143950
|131950
|107960
|तुमकुर
|143950
|131950
|107960
|कोल्लम
|143950
|131950
|107960
|अलाप्पुझा
|143950
|131950
|107960
|कोट्टायम
|143950
|131950
|107960
|पलक्कड़
|143950
|131950
|107960
|मलप्पुरम
|143950
|131950
|107960
|कोझिकोड
|143950
|131950
|107960