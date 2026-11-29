Gold Price Today 29 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: पुराने निवेशकों की उम्मीद के उलट सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट जारी है. बीच-बीच में सोने के दामों में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन अगले ही दिन गिरावट हो जाती है. पिछले कुछ महीनों से हालात यही बने हुए हैं. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. शनिवार के बाद रविवार को भी बाजार बंद रहता है, इसलिए सोने का दाम शुक्रवार का ही मान्य रहेगा. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक फिलहाल, 14 कैरेट का सोना 73,885 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि 18 कैरेट का सोना 94,724 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, 22 कैरेट का सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट का सोना 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कायम है. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो 24 कैरेट का सोना बढ़कर 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पर है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,010 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,17,350 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 96040 रुपये प्रति 10 ग्राम है. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,25,198 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,650 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|126600
|116150
|95060
|मुंबई
|126550
|116000
|94910
|कोलकाता
|126550
|116000
|94910
|चेन्नई
|126550
|116000
|94900
|पटना
|126600
|116050
|94960
|लखनऊ
|126600
|116150
|95060
|मेरठ
|126600
|116150
|95060
|कानपुर
|126600
|116150
|95060
|अलीगढ़
|126600
|116150
|95060
|अयोध्या
|126600
|116150
|95060
|मुरादाबाद
|126600
|116150
|95060
|मिर्जापुर
|126600
|116150
|95060
|झांसी
|126600
|116150
|95060
|मथुरा
|126600
|116150
|95060
|गोरखपुर
|126600
|116150
|95060
|बरेली
|126600
|116150
|95060
|प्रयागराज
|126600
|116150
|95060
|वाराणसी
|126600
|116150
|95060
|आगरा
|126600
|116150
|95060
|गाजियाबाद
|126600
|116150
|95060
|नोएडा
|126600
|116150
|95060
|गुरुग्राम
|126600
|116150
|95060
|जयपुर
|126600
|116150
|95060
|लुधियाना
|126700
|116150
|95060
|गुवाहाटी
|126550
|116000
|94910
|जलगांव
|126550
|116000
|94910
|भोपाल
|126600
|116050
|94960
|इंदौर
|126600
|116050
|94960
|अहमदाबाद
|126600
|116050
|94960
|वडोदरा
|126600
|116050
|94960
|सूरत
|126600
|116050
|94960
|पुणे
|126550
|116000
|94910
|नागपुर
|126550
|116000
|94910
|चंडीगढ़
|126600
|116150
|95060
|नासिक
|126580
|116030
|94940
|बैंगलोर
|126550
|116000
|94910
|कटक
|126550
|116000
|94910
|भुवनेश्वर
|126550
|116000
|94910
|अमरावती
|126550
|116000
|94910
|विशाखापत्तनम
|126550
|116000
|94910
|मैसूर
|126550
|116000
|94910
|विजयवाड़ा
|126550
|116000
|94910
|कोयंबटूर
|126550
|116000
|94900
|मंगलौर
|126550
|116000
|94910
|मदुरै
|126550
|116000
|94900
|रायपुर
|126550
|116000
|94910
|बेलगाम
|126550
|116000
|94910
|राजमुंदरी
|126550
|116000
|94910
|हैदराबाद
|126550
|116000
|94910
|दावनगेरे
|126550
|116000
|94910
|बेल्लारी
|126550
|116000
|94910
|सलेम
|126550
|116000
|94900
|वेल्लोर
|126550
|116000
|94900
|अमरावती
|126550
|116000
|94910
|गुंटूर
|126550
|116000
|94910
|नेल्लोर
|126550
|116000
|94910
|काकीनाडा
|126550
|116000
|94910
|तिरुपति
|126550
|116000
|94910
|कडपा
|126550
|116000
|94910
|अनंतपुर
|126550
|116000
|94910
|वारंगल
|126550
|116000
|94910
|निजामाबाद
|126550
|116000
|94910
|खम्मम
|126550
|116000
|94910
|बेरहामपुर
|126550
|116000
|94910
|राउरकेला
|126550
|116000
|94910
|राजकोट
|126600
|116050
|94960
|वसई-विरार
|126580
|116030
|94940