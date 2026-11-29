Gold Price Today 29 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: पुराने निवेशकों की उम्मीद के उलट सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार गिरावट जारी है. बीच-बीच में सोने के दामों में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन अगले ही दिन गिरावट हो जाती है. पिछले कुछ महीनों से हालात यही बने हुए हैं. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. शनिवार के बाद रविवार को भी बाजार बंद रहता है, इसलिए सोने का दाम शुक्रवार का ही मान्य रहेगा. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक फिलहाल, 14 कैरेट का सोना 73,885 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि 18 कैरेट का सोना 94,724 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं, 22 कैरेट का सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट का सोना 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कायम है. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो 24 कैरेट का सोना बढ़कर 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पर है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,010 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,17,350 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 96040 रुपये प्रति 10 ग्राम है. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,25,198 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,650 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) दिल्ली 126600 116150 95060 मुंबई 126550 116000 94910 कोलकाता 126550 116000 94910 चेन्नई 126550 116000 94900 पटना 126600 116050 94960 लखनऊ 126600 116150 95060 मेरठ 126600 116150 95060 कानपुर 126600 116150 95060 अलीगढ़ 126600 116150 95060 अयोध्या 126600 116150 95060 मुरादाबाद 126600 116150 95060 मिर्जापुर 126600 116150 95060 झांसी 126600 116150 95060 मथुरा 126600 116150 95060 गोरखपुर 126600 116150 95060 बरेली 126600 116150 95060 प्रयागराज 126600 116150 95060 वाराणसी 126600 116150 95060 आगरा 126600 116150 95060 गाजियाबाद 126600 116150 95060 नोएडा 126600 116150 95060 गुरुग्राम 126600 116150 95060 जयपुर 126600 116150 95060 लुधियाना 126700 116150 95060 गुवाहाटी 126550 116000 94910 जलगांव 126550 116000 94910 भोपाल 126600 116050 94960 इंदौर 126600 116050 94960 अहमदाबाद 126600 116050 94960 वडोदरा 126600 116050 94960 सूरत 126600 116050 94960 पुणे 126550 116000 94910 नागपुर 126550 116000 94910 चंडीगढ़ 126600 116150 95060 नासिक 126580 116030 94940 बैंगलोर 126550 116000 94910 कटक 126550 116000 94910 भुवनेश्वर 126550 116000 94910 अमरावती 126550 116000 94910 विशाखापत्तनम 126550 116000 94910 मैसूर 126550 116000 94910 विजयवाड़ा 126550 116000 94910 कोयंबटूर 126550 116000 94900 मंगलौर 126550 116000 94910 मदुरै 126550 116000 94900 रायपुर 126550 116000 94910 बेलगाम 126550 116000 94910 राजमुंदरी 126550 116000 94910 हैदराबाद 126550 116000 94910 दावनगेरे 126550 116000 94910 बेल्लारी 126550 116000 94910 सलेम 126550 116000 94900 वेल्लोर 126550 116000 94900 अमरावती 126550 116000 94910 गुंटूर 126550 116000 94910 नेल्लोर 126550 116000 94910 काकीनाडा 126550 116000 94910 तिरुपति 126550 116000 94910 कडपा 126550 116000 94910 अनंतपुर 126550 116000 94910 वारंगल 126550 116000 94910 निजामाबाद 126550 116000 94910 खम्मम 126550 116000 94910 बेरहामपुर 126550 116000 94910 राउरकेला 126550 116000 94910 राजकोट 126600 116050 94960 वसई-विरार 126580 116030 94940