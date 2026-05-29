UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! आज का ताजा रेट उड़ाएगा होश

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यह रिकवरी सोने की कीमतों में पिछले तीन ट्रेडिंग दिनों में प्रति 100 ग्राम लगभग ₹33,200 की गिरावट के बाद आई है, जिससे घरेलू बुलियन बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. विश्लेषकों ने बताया कि निवेशकों का भरोसा उन रिपोर्टों से बढ़ा, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम को बढ़ाने और इस क्षेत्र में तनाव को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए एक अस्थायी समझौता पक्का कर लिया है. यह क्षेत्र पिछले लगभग तीन महीनों से तनाव में रहा है.

कानपुर के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

लखनऊ के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

वाराणसी के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

अयोध्या के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

प्रयागराज के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

मथुरा के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

झांसी के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.

18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

अलीगढ़ के रेट.

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.

22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.