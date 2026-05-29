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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने की कीमतों ने मचाई हलचल! आज का ताजा रेट उड़ाएगा होश

Uttar Pradesh Gold Price Today: सोने की वैश्विक कीमतें भी दबाव में हैं और साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रही हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है जिससे कई निवेशकों को यह लगने लगा है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. एक ऐसा कारक जो सोने की कीमतों पर और अधिक नीचे की ओर दबाव डाल रहा है. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,57,640 रूपये है कल सोने की कीमत 1,56,060 रूपये थी.

By: Anshika thakur | Published: May 29, 2026 11:24:37 AM IST

उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव


UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today:  यह रिकवरी सोने की कीमतों में पिछले तीन ट्रेडिंग दिनों में प्रति 100 ग्राम लगभग ₹33,200 की गिरावट के बाद आई है, जिससे घरेलू बुलियन बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. विश्लेषकों ने बताया कि निवेशकों का भरोसा उन रिपोर्टों से बढ़ा, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम को बढ़ाने और इस क्षेत्र में तनाव को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए एक अस्थायी समझौता पक्का कर लिया है. यह क्षेत्र पिछले लगभग तीन महीनों से तनाव में रहा है. 
 
कानपुर के रेट 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
लखनऊ के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
वाराणसी के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
अयोध्या के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
प्रयागराज के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
मथुरा के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
झांसी के रेट.  
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.
 
अलीगढ़ के रेट. 
 
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,776 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,465 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,838 है.

Tags: 22K Gold Rate24K Gold PriceGold Price 29 May 2026Gold Price increaseGold Price Todaygold rate IndiaUP Gold Price Today
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