Gold Price Today 29 March: आज कितने में बिक रहा है सोना, क्या है दाम, जानें अपने शहर का हाल

Gold Price Today 29 March: आज 29 मार्च 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित हो रही हैं। ग्लोबल बाजार की परिस्थितियां, घरेलू मांग और मुद्रा विनिमय दरें इनकी कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. भारत में सोना और चांदी न केवल निवेश का साधन हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है. त्योहारों, शादियों और अन्य खास अवसरों पर लोग इन्हें खरीदते हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ जाती है.

Gold Price Today: सोने के दामों का आज का हाल

आज भारत में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी जा रही है. इसका मेन कारण ग्लोबल बाजार में बढ़ती मांग और मुद्रास्फीति का दबाव है. 24 कैरेट सोने (999 शुद्ध) की कीमत ₹14,472 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने (91.67% शुद्ध, आभूषणों में आमतौर पर उपयोग होने वाला) की कीमत ₹13,266 प्रति ग्राम है.

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का मेन कारण अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य और घरेलू मांग है. त्योहारों और शादी के सीजन के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी आम है, क्योंकि इस समय लोग आभूषणों की अधिक मात्रा में खरीदारी करते हैं.

प्रमुख शहरों में सोने के भाव

दिल्ली में सोने के दाम

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,487 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,281 प्रति ग्राम है. राजधानी में कीमतों में हल्की बढ़त का मुख्य कारण यहां की बड़ी मांग और निवेशकों की सक्रियता है.

मुंबई में सोने के दाम

मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,472 प्रति ग्राम और 22 कैरेट का भाव ₹13,266 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. मुंबई की स्थानीय मांग और व्यापारिक गतिविधियों के कारण यहां सोने की कीमतें स्थिर रहती हैं.

कोलकाता में सोने के दाम

कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,472 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,266 प्रति ग्राम है. शहर में खरीदारी और स्थानीय मांग के आधार पर कीमतें हैं.

चेन्नई में सोने के दाम

चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,652 प्रति ग्राम और 22 कैरेट का भाव ₹13,431 प्रति ग्राम है. दक्षिण भारत में सोने की मांग अलग होती है और त्योहारी सीजन के दौरान इसमें और वृद्धि हो सकती है.

सोने की कीमत क्यों बढ़ती?

भारत में सोने के दाम कई कारणों से बदलते रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य, घरेलू मांग और त्योहारों का सीजन इन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं. निवेशक और आम उपभोक्ता इन उतार-चढ़ावों के आधार पर अपने खरीद का फैसला लेते हैं.

कुल मिलाकर, सोना और चांदी न केवल निवेश का एक सेफ साधन हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी जरूरी हिस्सा हैं. आज की कीमतों के अनुसार उपभोक्ताओं को अपने निवेश और खरीदारी के फैसले लेने चाहिए.