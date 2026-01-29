Home > व्यापार > Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold Price Today 29 January 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता के दौर में सोना और चांदी में निवेश लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. मामूली उतार-चढ़ाव के बीच सोने के दाम में बढ़ोतरी जारी है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 29, 2026 10:32:20 AM IST

Gold Price Today 29 January 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता के दौर में सोना और चांदी में निवेश लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.
Gold Price Today 29 January 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता के दौर में सोना और चांदी में निवेश लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.


Gold Price Today 29 January 2026: वैश्चिक स्तर पर अस्थिरता के चलते जहां कई देश परेशान हैं तो वहीं सोने की चमक लगातार तेज होती जा रहा है. सोना कई महीनों से निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. यह हाल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दानिया का है. दुनिया भर के लोग फिलहाल सोने में निवेश को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं. यहां तक चीन और अमेरिका भी सोने को रिजर्व रखने को प्राथमिकता दे रहा है. पिछले एक साल की बात करें तो चीन ने 5000 से अधिक टन सोना खरीदा है. इस बीच भारत में सोने की कीमत में गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सोने के दामों में हल्की गिरावट देखी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 167240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां पर सोने का हाजिर भाव 5256.35 डॉलर प्रति औंस है. जानकारों का मानना है कि  कमजोर अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख ने सोने की कीमतों में इजाफा किया है.

You Might Be Interested In

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 167240 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का दाम 153310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसी तरह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है,  जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, मुंबई से सटे पुणे 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. 

शहर                        22 कैरेट सोने का आज का भाव               24 कैरेट सोने का आज का भाव 
दिल्ली                      153310  रुपये                                      167240 रुपये
मुंबई                        153160  रुपये                                      167090 रुपये
अहमदाबाद              153210 रुपये                                        167140 रुपये
चेन्नई                        153160 रुपये                                        167090 रुपये
कोलकाता                 153160 रुपये                                        167090 रुपये
हैदराबाद                   153160 रुपये                                       167090 रुपये
जयपुर                      153310 रुपये                                        167240 रुपये
भोपाल                      153210 रुपये                                        167140 रुपये
लखनऊ                    153310 रुपये                                         167240 रुपये
चंडीगढ़                     153310 रुपये                                         167240 रुपये

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Gold Price TodayGold Price Today 29 January 2026Gold Price Today update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स
Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स
Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स
Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स