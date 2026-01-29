Gold Rate Today 29 January 2026: सोने के दाम बढ़े या फिर आई गिरावट, खरीदने से पहले फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold Price Today 29 January 2026: वैश्चिक स्तर पर अस्थिरता के चलते जहां कई देश परेशान हैं तो वहीं सोने की चमक लगातार तेज होती जा रहा है. सोना कई महीनों से निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. यह हाल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दानिया का है. दुनिया भर के लोग फिलहाल सोने में निवेश को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं. यहां तक चीन और अमेरिका भी सोने को रिजर्व रखने को प्राथमिकता दे रहा है. पिछले एक साल की बात करें तो चीन ने 5000 से अधिक टन सोना खरीदा है. इस बीच भारत में सोने की कीमत में गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सोने के दामों में हल्की गिरावट देखी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 167240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां पर सोने का हाजिर भाव 5256.35 डॉलर प्रति औंस है. जानकारों का मानना है कि कमजोर अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख ने सोने की कीमतों में इजाफा किया है.

देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 167240 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट का दाम 153310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसी तरह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, मुंबई से सटे पुणे 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 167090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 153160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है.

शहर 22 कैरेट सोने का आज का भाव 24 कैरेट सोने का आज का भाव

दिल्ली 153310 रुपये 167240 रुपये

मुंबई 153160 रुपये 167090 रुपये

अहमदाबाद 153210 रुपये 167140 रुपये

चेन्नई 153160 रुपये 167090 रुपये

कोलकाता 153160 रुपये 167090 रुपये

हैदराबाद 153160 रुपये 167090 रुपये

जयपुर 153310 रुपये 167240 रुपये

भोपाल 153210 रुपये 167140 रुपये

लखनऊ 153310 रुपये 167240 रुपये

चंडीगढ़ 153310 रुपये 167240 रुपये