Gold Price Today 29 August 2026: 2 दिन नहीं बढ़ेंगे सोने के रेट्स, देश के बड़े शहरों में ताजा कीमत जानकर ही निकलें खरीदारी के लिए

Gold Price Today 29 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा यूक्रेन और रूस के बीच कथित तौर पर युद्ध जारी है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल कायम है, जिसका असर शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी के दामों में साफतौर पर नजर आ रहा है. एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव नजर आने लगा है. सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव के बीच शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में दो दिन तक सोने और चांदी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. इस लिहाज से शनिवार (29 अगस्त, 2026) को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|159870
|146650
|120120
|मुंबई
|159820
|146500
|119870
|कोलकाता
|159820
|146500
|119870
|चेन्नई
|159820
|146500
|124200
|पटना
|159870
|146550
|119920
|लखनऊ
|159870
|146650
|120120
|मेरठ
|159870
|146650
|120120
|कानपुर
|159870
|146650
|120120
|गाजियाबाद
|159870
|146650
|120120
|नोएडा
|159870
|146650
|120120
|गुरुग्राम
|159870
|146650
|120120
|चंडीगढ़
|159870
|146650
|120120
|जयपुर
|159870
|146650
|120120
|लुधियाना
|159970
|146650
|120120
|गुवाहाटी
|159820
|146500
|119870
|इंदौर
|159870
|146550
|119920
|अहमदाबाद
|159870
|146550
|119920
|वडोदरा
|159870
|146550
|119920
|सूरत
|159870
|146550
|119920
|नागपुर
|159820
|146500
|119870
|पुणे
|159820
|146500
|119870
|नासिक
|159850
|146530
|119900
|बैंगलोर
|159820
|146500
|119870
|अयोध्या
|159870
|146650
|120120
|भुवनेश्वर
|159820
|46500
|119870
|रायपुर
|159820
|146500
|119870
|हैदराबाद
|159820
|146500
|119870
वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सो का वायदा भाव 1.63 प्रतिश गिरकर यानी 2596 रुपये गिरावट के साथ 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कायम है. यह पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 1,58,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,504.10 डॉलर प्रति औंस है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,870 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.