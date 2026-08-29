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Gold Price Today 29 August 2026: 2 दिन नहीं बढ़ेंगे सोने के रेट्स, देश के बड़े शहरों में ताजा कीमत जानकर ही निकलें खरीदारी के लिए

Gold Price Today 29 August 2026: सोना खरीदने से पहले यहां पर आप जान सकते हैं 18, 22 और 24 कैरेट सोने के दाम.

By: JP Yadav | Published: August 29, 2026 7:15:05 AM IST

Gold Price Today 29 August 2026: 2 दिन नहीं बढ़ेंगे सोने के रेट्स, देश के बड़े शहरों में ताजा कीमत जानकर ही निकलें खरीदारी के लिए
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Gold Price Today 29 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा यूक्रेन और रूस के बीच कथित तौर पर युद्ध जारी है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल कायम है, जिसका असर शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी के दामों में साफतौर पर नजर आ रहा है. एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव नजर आने लगा है.   सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव के बीच शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में दो दिन तक सोने और चांदी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. इस लिहाज से शनिवार (29 अगस्त, 2026) को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 159870 146650 120120
मुंबई 159820 146500 119870
कोलकाता 159820 146500 119870
चेन्नई 159820 146500 124200
पटना 159870 146550 119920
लखनऊ 159870 146650 120120
मेरठ 159870 146650 120120
कानपुर 159870 146650 120120
गाजियाबाद 159870 146650 120120
नोएडा 159870 146650 120120
गुरुग्राम 159870 146650 120120
चंडीगढ़ 159870 146650 120120
जयपुर 159870 146650 120120
लुधियाना 159970 146650 120120
गुवाहाटी 159820 146500 119870
इंदौर 159870 146550 119920
अहमदाबाद 159870 146550 119920
वडोदरा 159870 146550 119920
सूरत 159870 146550 119920
नागपुर 159820 146500 119870
पुणे 159820 146500 119870
नासिक 159850 146530 119900
बैंगलोर 159820 146500 119870
अयोध्या 159870 146650 120120
भुवनेश्वर 159820 46500 119870
रायपुर 159820 146500 119870
हैदराबाद 159820 146500 119870

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सो का वायदा भाव 1.63 प्रतिश गिरकर यानी 2596 रुपये गिरावट के साथ 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कायम है. यह पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 1,58,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,504.10 डॉलर प्रति औंस है.  उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,870 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. 

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Tags: Gold Price Today
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