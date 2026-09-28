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Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 28 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 28 सितंबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: September 28, 2026 5:07:11 AM IST

Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स


Gold Price Today 28 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: देशभर में शनिवार (26 सितंबर) और रविवार (27 सितंबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद रहे. ऐसे में सोमवार को सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या सोने के दाम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे. इससे पहले दो दिन (शनिवार और रविवार) को  शुक्रवार (26 सितंबर, 2026) के रेस्ट प्रभावी रहे. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,349.40 रुपये प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.76% बढ़कर यानी 1150 रुपये तेजी के साथ 1,51,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 150710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 152990 140250 114780
मुंबई 152840 140100 114630
कोलकाता 152840 140100 114630
चेन्नई 152840 140100 117800
पटना 152890 140150 114680
लखनऊ 152990 140250 114780
मेरठ 152990 140250 114780
कानपुर 152990 140250  114780
अयोध्या 152990 40250 114780
अलीगढ़ 152990 140250 114780
मुरादाबाद 152990 140250 114780
मिर्जापुर 152990 40250 114780
झांसी 152990 140250 114780
मथुरा 152990 140250 114780
गोरखपुर 152990  140250  114780
बरेली 152990 140250 114780
प्रयागराज 152990 140250 114780
वाराणसी 152990 140250 114780
गाजियाबाद 152990 140250 114780
नोएडा 152990 140250 114780
गुरुग्राम 152990 140250 114780
चंडीगढ़ 152990 140250 114780
जयपुर 152990  140250 114780
लुधियाना 152990 140250 114780
गुवाहाटी 152840 140100 114630
जलगांव 152840 140100  114630
इंदौर 152890 140150 114680
भोपाल 152890 140150 114680
अहमदाबाद 152890 140150 114680
वडोदरा 152890 140150 114680
सूरत 152890 140150 114680
पुणे 152840 ₹140100 114630
नागपुर 152840 140100 114630
नासिक 152870 140130  114660
बैंगलोर 152840 140100 114630
भुवनेश्वर 152840 140100  114630
केरल 152840 140100 114630
अमरावती 152840 140100 114630
विशाखापत्तनम 152840 140100 ₹114630
मैसूर 152840 ₹140100 114630
विजयवाड़ा 152840 140100 114630
कोयंबटूर 152840 140100 117800
मंगलौर 152840 140100 114630
मदुरै 152840 140100 117800
रायपुर 152840 140100  114630
बेलगाम 152840 140100 114630
राजमुंदरी 152840 140100 114630
हैदराबाद 152840 140100 114630
कटक 152840  140100 114630
दावनगेरे 152840 140100 114630
बेल्लारी 152840  140100 114630
सलेम 152840 140100  117800
वेल्लोर 152840 140100 117800
अमरावती 152840 140100 114630
गुंटूर 152840 140100 114630
नेल्लोर 152840 ₹140100 114630
काकीनाडा 152840 140100 114630
तिरुपति 152840 140100  114630
कडपा 152840 140100 114630
अनंतपुर 152840 140100 114630
वारंगल 152840 140100 114630
निजामाबाद 152840 140100 114630
खम्मम 152840  140100 114630
बेरहामपुर 152840 140100 114630
राउरकेला 152840 140100 114630
राजकोट 152890 140150 114680
वसई-विरार 152870 140130 114660
औरंगाबाद 152840 140100 114630
सोलापुर 152840  140100  114630
भिवंडी 152870 140130 114660
कोल्हापुर 152840 140100 114630
लातूर 152870 140130 114660
तिरुपुर 152840 140100 117800
तिरुनेलवेली 152840 140100 117800
त्रिची 152840 140100 117800
संबलपुर 152840 140100  114630
इरोड 152840 140100 117800
कोच्चि 152840 140100 114630
थाइन 152840 140100 114630
अमृतसर 152990  140250 114780
नागरकोइल 152840 140100 117800
तिरुवनंतपुरम 152840 140100 ₹114630
तंजावुर 152840 140100 117800
गोवा 152840 140100 114630
करूर 152840 140100 117800
कुंभकोणम 152840 140100 117800
नमक्कल 152840 140100 117800
आगरा 152990  140250 114780
धर्मपुरी 152840 140100  117800
डिंडीगुल 152840 140100 117800
तूतीकोरिन 152840 140100 117800
कुड्डालोर 152840 140100 117800
कांचीपुरम 152840 140100 117800
कृष्णागिरी 152840 140100  117800
विल्लुपुरम 152840 ₹140100 117800
कोविलपट्टी 152840 140100 117800
तिरुवन्नामलाई 152840 140100 117800
होसुर 152840 140100 117800
कराइकुडी 152840 140100  117800
पुदुक्कोट्टई 152840 140100 117800
रामनाथपुरम 152840  140100 117800
अम्बुर 152840 140100 117800
कन्याकुमारी 152840 140100 117800
नागपट्टिनम 152840 140100 117800
विरुधुनगर 152840 140100 117800
कल्लाकुरिची 152840 140100  117800
पोलाची 152840 140100 117800
अर्काट 152840 140100 117800
पलानी 152840 140100 117800
अरियालूर 152840 140100 117800
मोहाली 152990  140250 114780
परमाकुदी 152840 140100  117800
पेरम्बलूर 152840 140100 117800
जयनकोंडम 152840 140100 117800
कोडईकनाल 152840 140100 117800
ऊटी 152840 140100 117800
रामेश्वरम 152840 140100  117800
शिवगंगा 152840 140100 117800
तिरुवरुर 152840  140100 117800
त्रिशूर 152840 140100 114630
पांडिचेरी 152840 140100 117800
चित्रदुर्ग 152840 140100  114630
गडग 152840 140100 114630
बागलकोट 152840 140100 114630
मंड्या 152840 140100 114630
भद्रावती 152840 140100 114630
कोलार 152840  140100 114630
तुमकुर 152840 140100  114630
कोल्लम 152840 140100 114630
अलाप्पुझा 152840 140100 114630
कोट्टायम 152840 140100 114630
पलक्कड़ 152840 140100 114630
मलप्पुरम 152840  140100  114630
कोझिकोड 152840 140100 114630
कन्नूर ₹152840 140100 114630

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Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

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Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स
Gold Price Today 28 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स