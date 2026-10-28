Home > व्यापार > Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 28 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 28 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 28, 2026 5:15:35 AM IST

Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 28 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. बाजार ओपन होने के बाद दिनभर कीमतों गिरावट हुई लेकिन रात होते-होते बढ़ोतरी होने लगी. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,060.10 डॉलर प्रति औंस हो गई वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार सोने की कीमतों में 500 रुपये गिरकर सभी टैक्स सहित 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,440 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,500 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.45% बढ़कर यानी 648 रुपये तेजी के साथ 1,43,721 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,073 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स