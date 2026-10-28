Gold Price Today 28 October 2026: सोना खरीदने से पहले, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 28 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. बाजार ओपन होने के बाद दिनभर कीमतों गिरावट हुई लेकिन रात होते-होते बढ़ोतरी होने लगी. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,060.10 डॉलर प्रति औंस हो गई वहीं, दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार सोने की कीमतों में 500 रुपये गिरकर सभी टैक्स सहित 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,440 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,500 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.45% बढ़कर यानी 648 रुपये तेजी के साथ 1,43,721 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,073 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,44,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.