Gold Price Today 28 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव का दौर जारी है. देशभर में शनिवार (28 नवंबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद होने के चलते शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) के ही रेट लागू माने जाएंगे. एक दिन पहले शुक्रवार को सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 14 कैरेट का सोना 73,885 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट का सोना 94,724 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह 22 कैरेट का सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 24 कैरेट का सोना 1,26,299 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,600 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,16,150 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 95,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो शुक्रवार को सोने की 3,100 रुपये बढ़कर 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 1.81% बढ़कर यानी 2210 रुपये तेजी के साथ 1,24,482 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,22,272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,25,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,630.80 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|126600
|116150
|95060
|मुंबई
|126550
|116000
|94910
|कोलकाता
|126550
|116000
|94910
|चेन्नई
|126550
|116000
|94900
|पटना
|126600
|116050
|94960
|लखनऊ
|126600
|116150
|95060
|मेरठ
|126600
|116150
|95060
|कानपुर
|126600
|116150
|95060
|अलीगढ़
|126600
|116150
|95060
|अयोध्या
|126600
|116150
|95060
|मुरादाबाद
|126600
|116150
|95060
|मिर्जापुर
|126600
|116150
|95060
|झांसी
|126600
|116150
|95060
|मथुरा
|126600
|116150
|95060
|गोरखपुर
|126600
|116150
|95060
|बरेली
|126600
|116150
|95060
|प्रयागराज
|126600
|116150
|95060
|वाराणसी
|126600
|116150
|95060
|आगरा
|126600
|116150
|95060
|गाजियाबाद
|126600
|116150
|95060
|नोएडा
|126600
|116150
|95060
|गुरुग्राम
|126600
|116150
|95060
|जयपुर
|126600
|116150
|95060
|लुधियाना
|126700
|116150
|95060
|गुवाहाटी
|126550
|116000
|94910
|जलगांव
|126550
|116000
|94910
|भोपाल
|126600
|116050
|94960
|इंदौर
|126600
|116050
|94960
|अहमदाबाद
|126600
|116050
|94960
|वडोदरा
|126600
|116050
|94960
|सूरत
|126600
|116050
|94960
|पुणे
|126550
|116000
|94910
|नागपुर
|126550
|116000
|94910
|चंडीगढ़
|126600
|116150
|95060
|नासिक
|126580
|116030
|94940
|बैंगलोर
|126550
|116000
|94910
|कटक
|126550
|116000
|94910
|भुवनेश्वर
|126550
|116000
|94910
|अमरावती
|126550
|116000
|94910
|विशाखापत्तनम
|126550
|116000
|94910
|मैसूर
|126550
|116000
|94910
|विजयवाड़ा
|126550
|116000
|94910
|कोयंबटूर
|126550
|116000
|94900
|मंगलौर
|126550
|116000
|94910
|मदुरै
|126550
|116000
|94900
|रायपुर
|126550
|116000
|94910
|बेलगाम
|126550
|116000
|94910
|राजमुंदरी
|126550
|116000
|94910
|हैदराबाद
|126550
|116000
|94910
|दावनगेरे
|126550
|116000
|94910
|बेल्लारी
|126550
|116000
|94910
|सलेम
|126550
|116000
|94900
|वेल्लोर
|126550
|116000
|94900
|अमरावती
|126550
|116000
|94910
|गुंटूर
|126550
|116000
|94910
|नेल्लोर
|126550
|116000
|94910
|काकीनाडा
|126550
|116000
|94910
|तिरुपति
|126550
|116000
|94910
|कडपा
|126550
|116000
|94910
|अनंतपुर
|126550
|116000
|94910
|वारंगल
|126550
|116000
|94910
|निजामाबाद
|126550
|116000
|94910
|खम्मम
|126550
|116000
|94910
|बेरहामपुर
|126550
|116000
|94910
|राउरकेला
|126550
|116000
|94910
|राजकोट
|126600
|116050
|94960
|वसई-विरार
|126580
|116030
|94940