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Gold Price Today 28 August 2026: रक्षाबंधन पर सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदने से पहले जान लें 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम

Gold Price Today 28 August 2026: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-एनसीआर समेत आपके शहरों में क्या है सोने की ताजा कीमत. 18, 22 और 24 कैरेट के दाम जानकर ही खरीदारी के लिए निकलें.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 5:07:30 AM IST

Gold Price Today 28 August 2026: रक्षाबंधन पर सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदने से पहले जान लें 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम
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रक्षाबंधन पर सोने की कीमतों में गिरावट, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम

भाई-बहन के पवित्र प्रेम और रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को मनाया जा रहा है. हर साल सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 तारीख को सुबह में 9 बजकर 9 मिनट पर हो चुकी है और यह 28 तारीख को सुबह में 9 बजकर 49 मिनट पर तिथि समाप्त हो जाएगी. ऐसे में 28 तारीख को राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह में 9 बजकर 49 मिनट तक ही रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद भी आप राखी बांध सकते हैं. राखी बांधने पर अगर भाई अपने बहनों को गिफ्ट के तौर पर सोने का आइटम या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो शुक्रवार को दामों में कमी आई है यह भी जान लें. 

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 सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार जारी उतार-चढ़ाव  के बीच कीमतों में गिरावट शुरू हो गई. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.24 प्रतिशत गिरकर यानी 377 रुपये गिरावट के साथ 1,59,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,59,663 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,760 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,657.40 डॉलर प्रति औंस है. अगर आप भी सोने में निवेश या फिर जेवरात खरीदना चाहते हैं तो पहले जान लें कि शुक्रवार को 18, 22 और 24 कैरेट सोने के दाम क्या हैं. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 163130 149550 122390
मुंबई 162980 149400 122240
कोलकाता 162980 149400 122240
चेन्नई 162980 149400 127100
पटना 163030 149450 122290
लखनऊ 163130 149550 122390
अयोध्या 163130 149550 122390
मेरठ 163130 149550 122390
कानपुर 163130 149550 122390
गाजियाबाद 163130 149550 122390
नोएडा 163130 149550 22390
गुरुग्राम 163130 149550 122390
चंडीगढ़ 163130 149550 122390
जयपुर 163130 149550 122390
लुधियाना 163130 149550 122390
गुवाहाटी 62980 149400 122240
इंदौर 163030 149450 122290
अहमदाबाद 163030 149450 122290
वडोदरा 163030 149450 122290
सूरत 163030 149450 122290
नागपुर 162980 149400 122240
पुणे 162980 149400 122240
नासिक 163010 149430 122270
बैंगलोर 162980 149400 122240
भुवनेश्वर 162980 149400 122240
रायपुर 162980 149400 122240
हैदराबाद 162980 149400 122240

Tags: Gold Price Today
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