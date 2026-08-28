Gold Price Today 28 August 2026: रक्षाबंधन पर सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदने से पहले जान लें 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम

रक्षाबंधन पर सोने की कीमतों में गिरावट, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के दाम

भाई-बहन के पवित्र प्रेम और रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को मनाया जा रहा है. हर साल सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 तारीख को सुबह में 9 बजकर 9 मिनट पर हो चुकी है और यह 28 तारीख को सुबह में 9 बजकर 49 मिनट पर तिथि समाप्त हो जाएगी. ऐसे में 28 तारीख को राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह में 9 बजकर 49 मिनट तक ही रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद भी आप राखी बांध सकते हैं. राखी बांधने पर अगर भाई अपने बहनों को गिफ्ट के तौर पर सोने का आइटम या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो शुक्रवार को दामों में कमी आई है यह भी जान लें.

सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार जारी उतार-चढ़ाव के बीच कीमतों में गिरावट शुरू हो गई. गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव रात तक 0.24 प्रतिशत गिरकर यानी 377 रुपये गिरावट के साथ 1,59,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,59,663 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर, बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,760 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,657.40 डॉलर प्रति औंस है. अगर आप भी सोने में निवेश या फिर जेवरात खरीदना चाहते हैं तो पहले जान लें कि शुक्रवार को 18, 22 और 24 कैरेट सोने के दाम क्या हैं.