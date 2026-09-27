Gold Price Today 27 September 2026: दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today 27 September 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: देशभर में रविवार (27 सितंबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद हैं. ऐसे में शुक्रवार (26 सितंबर, 2026) के रेस्ट प्रभावी होंगे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.76% बढ़कर यानी 1150 रुपये तेजी के साथ 1,51,860 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 150710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इस तरह रविवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,349.40 रुपये प्रति औंस है जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. यहां पर फिर याद दिला दे रहे हैं कि शनिवार को सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए शुक्रवार के ही सोने के रेट्स लागू रहेंगे.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|152990
|140250
|114780
|मुंबई
|152840
|140100
|114630
|कोलकाता
|152840
|140100
|114630
|चेन्नई
|152840
|140100
|117800
|पटना
|152890
|140150
|114680
|लखनऊ
|152990
|140250
|114780
|मेरठ
|152990
|140250
|114780
|कानपुर
|152990
|140250
|114780
|अयोध्या
|152990
|40250
|114780
|अलीगढ़
|152990
|140250
|114780
|मुरादाबाद
|152990
|140250
|114780
|मिर्जापुर
|152990
|40250
|114780
|झांसी
|152990
|140250
|114780
|मथुरा
|152990
|140250
|114780
|गोरखपुर
|152990
|140250
|114780
|बरेली
|152990
|140250
|114780
|प्रयागराज
|152990
|140250
|114780
|वाराणसी
|152990
|140250
|114780
|गाजियाबाद
|152990
|140250
|114780
|नोएडा
|152990
|140250
|114780
|गुरुग्राम
|152990
|140250
|114780
|चंडीगढ़
|152990
|140250
|114780
|जयपुर
|152990
|140250
|114780
|लुधियाना
|152990
|140250
|114780
|गुवाहाटी
|152840
|140100
|114630
|जलगांव
|152840
|140100
|114630
|इंदौर
|152890
|140150
|114680
|भोपाल
|152890
|140150
|114680
|अहमदाबाद
|152890
|140150
|114680
|वडोदरा
|152890
|140150
|114680
|सूरत
|152890
|140150
|114680
|पुणे
|152840
|₹140100
|114630
|नागपुर
|152840
|140100
|114630
|नासिक
|152870
|140130
|114660
|बैंगलोर
|152840
|140100
|114630
|भुवनेश्वर
|152840
|140100
|114630
|केरल
|152840
|140100
|114630
|अमरावती
|152840
|140100
|114630
|विशाखापत्तनम
|152840
|140100
|₹114630
|मैसूर
|152840
|₹140100
|114630
|विजयवाड़ा
|152840
|140100
|114630
|कोयंबटूर
|152840
|140100
|117800
|मंगलौर
|152840
|140100
|114630
|मदुरै
|152840
|140100
|117800
|रायपुर
|152840
|140100
|114630
|बेलगाम
|152840
|140100
|114630
|राजमुंदरी
|152840
|140100
|114630
|हैदराबाद
|152840
|140100
|114630
|कटक
|152840
|140100
|114630
|दावनगेरे
|152840
|140100
|114630
|बेल्लारी
|152840
|140100
|114630
|सलेम
|152840
|140100
|117800
|वेल्लोर
|152840
|140100
|117800
|अमरावती
|152840
|140100
|114630
|गुंटूर
|152840
|140100
|114630
|नेल्लोर
|152840
|₹140100
|114630
|काकीनाडा
|152840
|140100
|114630
|तिरुपति
|152840
|140100
|114630
|कडपा
|152840
|140100
|114630
|अनंतपुर
|152840
|140100
|114630
|वारंगल
|152840
|140100
|114630
|निजामाबाद
|152840
|140100
|114630
|खम्मम
|152840
|140100
|114630
|बेरहामपुर
|152840
|140100
|114630
|राउरकेला
|152840
|140100
|114630
|राजकोट
|152890
|140150
|114680
|वसई-विरार
|152870
|140130
|114660
|औरंगाबाद
|152840
|140100
|114630
|सोलापुर
|152840
|140100
|114630
|भिवंडी
|152870
|140130
|114660
|कोल्हापुर
|152840
|140100
|114630
|लातूर
|152870
|140130
|114660
|तिरुपुर
|152840
|140100
|117800
|तिरुनेलवेली
|152840
|140100
|117800
|त्रिची
|152840
|140100
|117800
|संबलपुर
|152840
|140100
|114630
|इरोड
|152840
|140100
|117800
|कोच्चि
|152840
|140100
|114630
|थाइन
|152840
|140100
|114630
|अमृतसर
|152990
|140250
|114780
|नागरकोइल
|152840
|140100
|117800
|तिरुवनंतपुरम
|152840
|140100
|₹114630
|तंजावुर
|152840
|140100
|117800
|गोवा
|152840
|140100
|114630
|करूर
|152840
|140100
|117800
|कुंभकोणम
|152840
|140100
|117800
|नमक्कल
|152840
|140100
|117800
|आगरा
|152990
|140250
|114780
|धर्मपुरी
|152840
|140100
|117800
|डिंडीगुल
|152840
|140100
|117800
|तूतीकोरिन
|152840
|140100
|117800
|कुड्डालोर
|152840
|140100
|117800
|कांचीपुरम
|152840
|140100
|117800
|कृष्णागिरी
|152840
|140100
|117800
|विल्लुपुरम
|152840
|₹140100
|117800
|कोविलपट्टी
|152840
|140100
|117800
|तिरुवन्नामलाई
|152840
|140100
|117800
|होसुर
|152840
|140100
|117800
|कराइकुडी
|152840
|140100
|117800
|पुदुक्कोट्टई
|152840
|140100
|117800
|रामनाथपुरम
|152840
|140100
|117800
|अम्बुर
|152840
|140100
|117800
|कन्याकुमारी
|152840
|140100
|117800
|नागपट्टिनम
|152840
|140100
|117800
|विरुधुनगर
|152840
|140100
|117800
|कल्लाकुरिची
|152840
|140100
|117800
|पोलाची
|152840
|140100
|117800
|अर्काट
|152840
|140100
|117800
|पलानी
|152840
|140100
|117800
|अरियालूर
|152840
|140100
|117800
|मोहाली
|152990
|140250
|114780
|परमाकुदी
|152840
|140100
|117800
|पेरम्बलूर
|152840
|140100
|117800
|जयनकोंडम
|152840
|140100
|117800
|कोडईकनाल
|152840
|140100
|117800
|ऊटी
|152840
|140100
|117800
|रामेश्वरम
|152840
|140100
|117800
|शिवगंगा
|152840
|140100
|117800
|तिरुवरुर
|152840
|140100
|117800
|त्रिशूर
|152840
|140100
|114630
|पांडिचेरी
|152840
|140100
|117800
|चित्रदुर्ग
|152840
|140100
|114630
|गडग
|152840
|140100
|114630
|बागलकोट
|152840
|140100
|114630
|मंड्या
|152840
|140100
|114630
|भद्रावती
|152840
|140100
|114630
|कोलार
|152840
|140100
|114630
|तुमकुर
|152840
|140100
|114630
|कोल्लम
|152840
|140100
|114630
|अलाप्पुझा
|152840
|140100
|114630
|कोट्टायम
|152840
|140100
|114630
|पलक्कड़
|152840
|140100
|114630
|मलप्पुरम
|152840
|140100
|114630
|कोझिकोड
|152840
|140100
|114630
|कन्नूर
|₹152840
|140100
|114630