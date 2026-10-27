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Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 27 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 27 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 27, 2026 5:15:52 AM IST

Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 27 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार  उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,46,300 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,900 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,000 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.34 प्रतिशत बढ़कर यानी 476 रुपये बढ़त के साथ 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. यह पिछले कारोबारी दिन 1,42,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,006.60 डॉलर प्रति औंस है. 

शहर 24 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 142900 131000 107210
मुंबई 142750 130850 107060
कोलकाता 142750 130850 107060
चेन्नई 142750 130850 107050
पटना 142800 130900 107110
लखनऊ 142900 131000 107210
मेरठ 142900 131000 107210
अयोध्या 142900 131000 107210
कानपुर 142900 131000 107210
अलीगढ़ 142900 131000 107210
मुरादाबाद 142900 131000 107210
मिर्जापुर 142900 131000 107210
झांसी 142900 131000 107210
मथुरा 142900 131000 107210
आगरा 142900 131000 107210
गोरखपुर 142900 131000 107210
बरेली 142900 131000 107210
प्रयागराज 142900 131000 107210
वाराणसी 142900 131000 107210
गाजियाबाद 142900 131000 107210
नोएडा 142900 131000 107210
गुरुग्राम 142900 131000 107210
चंडीगढ़ 142900 131000 107210
जयपुर 142900 131000 107210
लुधियाना 142900 131000 107210
गुवाहाटी 142750 130850 107060
जलगांव 142750 130850 107060
भोपाल 142800 130900 107110
इंदौर 142800 130900 107110
अहमदाबाद 142800 130900 107110
वडोदरा 142800 130900 107110
सूरत 142800 30900 107110
पुणे 142750 130850 107060
नागपुर 142750 130850 107060
नासिक 142780 130880 107090
बैंगलोर 142750 130850 107060
कटक 142750 130850 107060
भुवनेश्वर 142750 130850 107060
केरल 142750 130850 107060
अमरावती 142750 ₹130850 107060
विशाखापत्तनम 142750 130850 107060
मैसूर 142750 130850 107060
विजयवाड़ा 142750 130850 107060
कोयंबटूर 142750 130850 107050
मंगलौर 142750 130850 107060
मदुरै 142750 130850 107050
रायपुर 142750 130850 107060
बेलगाम 142750 130850 107060
राजमुंदरी 142750 130850 107060
हैदराबाद 142750 130850 107060
दावनगेरे 142750 130850 107060
बेल्लारी 142750 130850 107060
सलेम 142750 130850 107050
वेल्लोर 142750 130850 07050
अमरावती 142750 130850 107060
गुंटूर 142750 130850 107060
नेल्लोर 142750 130850 107060
काकीनाडा 142750 130850 107060
तिरुपति 142750 130850 107060
कडपा 142750 130850 107060
अनंतपुर 142750 130850 107060
वारंगल 142750 130850 107060
निजामाबाद 142750 130850 107060
खम्मम 142750 130850 107060
बेरहामपुर 142750 130850 107060
राउरकेला 142750 130850 107060
राजकोट 142800 130900 107110
वसई-विरार 142780 130880 107090
औरंगाबाद 142750 130850 107060
सोलापुर 142750 130850 107060
भिवंडी 142780 130880 107090
कोल्हापुर 142750 130850 107060
लातूर 142780 130880 107090
तिरुपुर 142750 130850 107050
तिरुनेलवेली 142750 130850 107050
त्रिची 142750 130850 107050
संबलपुर 142750 130850 107060
इरोड 142750 130850 107050
कोच्चि 142750 130850 107060
थाइन 142750 130850 107060
अमृतसर 142900 131000 107210
नागरकोइल 142750 130850 107050
तिरुवनंतपुरम 142750 130850 107060
तंजावुर 142750 130850 107050
गोवा 142750 130850 107060
करूर 142750 130850 107050
कुंभकोणम 142750 130850 107050
नमक्कल 142750 130850 107050
धर्मपुरी 142750 130850 107050
डिंडीगुल 142750 130850 107050
तूतीकोरिन 142750 130850 107050
कुड्डालोर 142750 130850 107050
कांचीपुरम 142750 130850 107050
कृष्णागिरी 142750 130850 107050
विल्लुपुरम 142750 130850 107050
कोविलपट्टी 142750 130850 107050
तिरुवन्नामलाई 142750 130850 107050
होसुर 142750 130850 107050
कराइकुडी 142750 130850 107050
पुदुक्कोट्टई 142750 130850 107050
रामनाथपुरम 142750 130850 107050
अम्बुर 142750 130850 107050
कन्याकुमारी 142750 130850 107050
नागपट्टिनम 142750 130850 107050
विरुधुनगर 142750 130850 107050
कल्लाकुरिची 142750 130850 107050
पोलाची 142750 130850 107050
अर्काट 142750 130850 107050
पलानी 142750 130850 107050
अरियालूर 142750 130850 107050
मोहाली 142900 131000 107210
परमाकुदी 142750 130850 107050
पेरम्बलूर 142750 130850 107050
जयनकोंडम 142750 130850 107050
कोडईकनाल 142750 130850 107050
ऊटी 142750 130850 107050
रामेश्वरम 142750 130850 107050
शिवगंगा 142750 130850 107050
तिरुवरुर 142750 130850 107050
त्रिशूर 142750 130850 107060
पांडिचेरी 142750 130850 107050
चित्रदुर्ग 142750 130850 107060
गडग 142750 130850 107060
बागलकोट 142750 130850 107060
मंड्या 142750 130850 107060
भद्रावती 142750 130850 107060
कोलार 142750 130850 107060
तुमकुर 142750 130850 107060
कोल्लम 142750 130850 107060
अलाप्पुझा 142750 130850 107060
कोट्टायम 142750 130850 107060
पलक्कड़ 142750 130850 107060
मलप्पुरम 142750 130850 107060
कोझिकोड 142750 130850 107060
कन्नूर 142750 130850 107060

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Tags: Gold Price Today
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Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

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Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स