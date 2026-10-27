Gold Price Today 27 October 2026: सोने की कीमतों में कई दिन बाद बढ़ोतरी, जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 27 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. फिलहाल दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,46,300 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम हो गई. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,900 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,31,000 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,07,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.34 प्रतिशत बढ़कर यानी 476 रुपये बढ़त के साथ 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. यह पिछले कारोबारी दिन 1,42,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,840 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,006.60 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (100 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|142900
|131000
|107210
|मुंबई
|142750
|130850
|107060
|कोलकाता
|142750
|130850
|107060
|चेन्नई
|142750
|130850
|107050
|पटना
|142800
|130900
|107110
|लखनऊ
|142900
|131000
|107210
|मेरठ
|142900
|131000
|107210
|अयोध्या
|142900
|131000
|107210
|कानपुर
|142900
|131000
|107210
|अलीगढ़
|142900
|131000
|107210
|मुरादाबाद
|142900
|131000
|107210
|मिर्जापुर
|142900
|131000
|107210
|झांसी
|142900
|131000
|107210
|मथुरा
|142900
|131000
|107210
|आगरा
|142900
|131000
|107210
|गोरखपुर
|142900
|131000
|107210
|बरेली
|142900
|131000
|107210
|प्रयागराज
|142900
|131000
|107210
|वाराणसी
|142900
|131000
|107210
|गाजियाबाद
|142900
|131000
|107210
|नोएडा
|142900
|131000
|107210
|गुरुग्राम
|142900
|131000
|107210
|चंडीगढ़
|142900
|131000
|107210
|जयपुर
|142900
|131000
|107210
|लुधियाना
|142900
|131000
|107210
|गुवाहाटी
|142750
|130850
|107060
|जलगांव
|142750
|130850
|107060
|भोपाल
|142800
|130900
|107110
|इंदौर
|142800
|130900
|107110
|अहमदाबाद
|142800
|130900
|107110
|वडोदरा
|142800
|130900
|107110
|सूरत
|142800
|30900
|107110
|पुणे
|142750
|130850
|107060
|नागपुर
|142750
|130850
|107060
|नासिक
|142780
|130880
|107090
|बैंगलोर
|142750
|130850
|107060
|कटक
|142750
|130850
|107060
|भुवनेश्वर
|142750
|130850
|107060
|केरल
|142750
|130850
|107060
|अमरावती
|142750
|₹130850
|107060
|विशाखापत्तनम
|142750
|130850
|107060
|मैसूर
|142750
|130850
|107060
|विजयवाड़ा
|142750
|130850
|107060
|कोयंबटूर
|142750
|130850
|107050
|मंगलौर
|142750
|130850
|107060
|मदुरै
|142750
|130850
|107050
|रायपुर
|142750
|130850
|107060
|बेलगाम
|142750
|130850
|107060
|राजमुंदरी
|142750
|130850
|107060
|हैदराबाद
|142750
|130850
|107060
|दावनगेरे
|142750
|130850
|107060
|बेल्लारी
|142750
|130850
|107060
|सलेम
|142750
|130850
|107050
|वेल्लोर
|142750
|130850
|07050
|अमरावती
|142750
|130850
|107060
|गुंटूर
|142750
|130850
|107060
|नेल्लोर
|142750
|130850
|107060
|काकीनाडा
|142750
|130850
|107060
|तिरुपति
|142750
|130850
|107060
|कडपा
|142750
|130850
|107060
|अनंतपुर
|142750
|130850
|107060
|वारंगल
|142750
|130850
|107060
|निजामाबाद
|142750
|130850
|107060
|खम्मम
|142750
|130850
|107060
|बेरहामपुर
|142750
|130850
|107060
|राउरकेला
|142750
|130850
|107060
|राजकोट
|142800
|130900
|107110
|वसई-विरार
|142780
|130880
|107090
|औरंगाबाद
|142750
|130850
|107060
|सोलापुर
|142750
|130850
|107060
|भिवंडी
|142780
|130880
|107090
|कोल्हापुर
|142750
|130850
|107060
|लातूर
|142780
|130880
|107090
|तिरुपुर
|142750
|130850
|107050
|तिरुनेलवेली
|142750
|130850
|107050
|त्रिची
|142750
|130850
|107050
|संबलपुर
|142750
|130850
|107060
|इरोड
|142750
|130850
|107050
|कोच्चि
|142750
|130850
|107060
|थाइन
|142750
|130850
|107060
|अमृतसर
|142900
|131000
|107210
|नागरकोइल
|142750
|130850
|107050
|तिरुवनंतपुरम
|142750
|130850
|107060
|तंजावुर
|142750
|130850
|107050
|गोवा
|142750
|130850
|107060
|करूर
|142750
|130850
|107050
|कुंभकोणम
|142750
|130850
|107050
|नमक्कल
|142750
|130850
|107050
|धर्मपुरी
|142750
|130850
|107050
|डिंडीगुल
|142750
|130850
|107050
|तूतीकोरिन
|142750
|130850
|107050
|कुड्डालोर
|142750
|130850
|107050
|कांचीपुरम
|142750
|130850
|107050
|कृष्णागिरी
|142750
|130850
|107050
|विल्लुपुरम
|142750
|130850
|107050
|कोविलपट्टी
|142750
|130850
|107050
|तिरुवन्नामलाई
|142750
|130850
|107050
|होसुर
|142750
|130850
|107050
|कराइकुडी
|142750
|130850
|107050
|पुदुक्कोट्टई
|142750
|130850
|107050
|रामनाथपुरम
|142750
|130850
|107050
|अम्बुर
|142750
|130850
|107050
|कन्याकुमारी
|142750
|130850
|107050
|नागपट्टिनम
|142750
|130850
|107050
|विरुधुनगर
|142750
|130850
|107050
|कल्लाकुरिची
|142750
|130850
|107050
|पोलाची
|142750
|130850
|107050
|अर्काट
|142750
|130850
|107050
|पलानी
|142750
|130850
|107050
|अरियालूर
|142750
|130850
|107050
|मोहाली
|142900
|131000
|107210
|परमाकुदी
|142750
|130850
|107050
|पेरम्बलूर
|142750
|130850
|107050
|जयनकोंडम
|142750
|130850
|107050
|कोडईकनाल
|142750
|130850
|107050
|ऊटी
|142750
|130850
|107050
|रामेश्वरम
|142750
|130850
|107050
|शिवगंगा
|142750
|130850
|107050
|तिरुवरुर
|142750
|130850
|107050
|त्रिशूर
|142750
|130850
|107060
|पांडिचेरी
|142750
|130850
|107050
|चित्रदुर्ग
|142750
|130850
|107060
|गडग
|142750
|130850
|107060
|बागलकोट
|142750
|130850
|107060
|मंड्या
|142750
|130850
|107060
|भद्रावती
|142750
|130850
|107060
|कोलार
|142750
|130850
|107060
|तुमकुर
|142750
|130850
|107060
|कोल्लम
|142750
|130850
|107060
|अलाप्पुझा
|142750
|130850
|107060
|कोट्टायम
|142750
|130850
|107060
|पलक्कड़
|142750
|130850
|107060
|मलप्पुरम
|142750
|130850
|107060
|कोझिकोड
|142750
|130850
|107060
|कन्नूर
|142750
|130850
|107060