Gold Price Today 27 November 2026 | Gold Rates Today | Aaj Ka Sone ka Bhav: पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में गिरावट का दौर जारी है. इस बीच गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को सोने के दामों में इजाफा हुआ. इससे पहले बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, फिलहाल 18 कैरेट का सोना 91,981 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट का सोना 71,745 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा 22 कैरेट का सोना 1,12,339 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट का सोना 1,22,641 रुपये प्रति 10 ग्राम है. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,950 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,14,550 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 93,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,27,500 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शाम तक 0.92% बढ़कर यानी 1112 रुपये तेजी के साथ 1,22,249 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यह पिछले कारोबारी दिन 1,21,137 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,22,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,566.50 डॉलर प्रति औंस है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|124950
|114550
|93750
|मुंबई
|124800
|114400
|93600
|कोलकाता
|124800
|114400
|93600
|चेन्नई
|125890
|115400
|94450
|पटना
|124850
|114450
|93650
|लखनऊ
|124950
|114550
|93750
|मेरठ
|124950
|114550
|93750
|कानपुर
|124950
|114550
|93750
|अयोध्या
|124950
|114550
|93750
|अलीगढ़
|124950
|114550
|93750
|मुरादाबाद
|124950
|114550
|93750
|मिर्जापुर
|124950
|114550
|93750
|झांसी
|124950
|114550
|93750
|मथुरा
|124950
|114550
|93750
|आगरा
|124950
|114550
|93750
|गोरखपुर
|124950
|114550
|93750
|बरेली
|124950
|114550
|93750
|प्रयागराज
|124950
|114550
|93750
|वाराणसी
|124950
|114550
|93750
|गाजियाबाद
|124950
|114550
|93750
|नोएडा
|124950
|114550
|93750
|गुरुग्राम
|124950
|114550
|93750
|चंडीगढ़
|124950
|114550
|93750
|जयपुर
|124950
|114550
|93750
|लुधियाना
|124950
|114550
|93750
|गुवाहाटी
|124800
|114400
|93600
|जलगांव
|124800
|114400
|93600
|इंदौर
|124850
|114450
|93650
|भोपाल
|124850
|114450
|93650
|अहमदाबाद
|124850
|114450
|93650
|वडोदरा
|124850
|114450
|93650
|सूरत
|124850
|114450
|93650
|पुणे
|124800
|114400
|93600
|नागपुर
|124800
|114400
|93600
|नासिक
|124830
|114430
|93630
|बैंगलोर
|124800
|114400
|93600
|कटक
|124800
|114400
|93600
|भुवनेश्वर
|124800
|114400
|93600
|अमरावती
|124800
|114400
|93600
|विशाखापत्तनम
|124800
|114400
|93600
|मैसूर
|124800
|114400
|93600
|विजयवाड़ा
|124800
|114400
|93600
|कोयंबटूर
|125890
|115400
|94450
|मंगलौर
|124800
|114400
|93600
|मदुरै
|125890
|115400
|94450
|रायपुर
|124800
|114400
|93600
|बेलगाम
|124800
|114400
|93600
|राजमुंदरी
|124800
|114400
|93600
|हैदराबाद
|124800
|114400
|93600
|दावनगेरे
|124800
|114400
|93600
|बेल्लारी
|124800
|114400
|93600
|सलेम
|125890
|115400
|94450
|वेल्लोर
|125890
|115400
|94450
|अमरावती
|124800
|114400
|93600
|गुंटूर
|124800
|114400
|93600
|नेल्लोर
|124800
|114400
|93600
|काकीनाडा
|124800
|114400
|93600
|तिरुपति
|124800
|114400
|93600
|कडपा
|124800
|114400
|93600
|अनंतपुर
|124800
|114400
|93600
|वारंगल
|124800
|114400
|93600
|निजामाबाद
|124800
|114400
|93600
|खम्मम
|124800
|114400
|93600
|बेरहामपुर
|124800
|114400
|93600
|राउरकेला
|124800
|114400
|93600
|राजकोट
|124850
|114450
|93650
|वसई-विरार
|124830
|114430
|93630
|औरंगाबाद
|124800
|114400
|93600
|सोलापुर
|124800
|114400
|93600
|भिवंडी
|124830
|114430
|93630
|कोल्हापुर
|124800
|114400
|93600
|लातूर
|124830
|114430
|93630
|तिरुपुर
|125890
|115400
|94450
|तिरुनेलवेली
|125890
|115400
|94450
|त्रिची
|125890
|115400
|94450
|संबलपुर
|124800
|114400
|93600
|इरोड
|125890
|115400
|94450
|कोच्चि
|124800
|114400
|93600
|थाइन
|124800
|114400
|93600
|अमृतसर
|124950
|114550
|93750
|नागरकोइल
|125890
|115400
|94450
|तिरुवनंतपुरम
|124800
|114400
|93600
|तंजावुर
|125890
|115400
|94450
|गोवा
|124800
|114400
|93600