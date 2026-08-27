Gold Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव, यहां जानें

Gold Price Today 27 August 2026: भले ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने और समझौते की खबरें लगातार आ रही हों, लेकिन इस असमंजस की स्थिति का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने की कीमतों पर इसका असर नजर आ रहा है. लगातार तेजी के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. बुधवार (26 अगस्त, 2026) को सर्राफा बाजार खुलते ही कीमतों तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया. इसके बाद यह रेट्स शाम तक बरकरार रहे. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,675.50 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसी तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बुधवार को शाम तक 0.56 प्रतिशत तक गिरा. इसके बाद 906 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,976 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार रहा. पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 1,62,882 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अगर आप भी कीमती धातु को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा रेट देख सकते हैं.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|163900
|150250
|122960
|मुंबई
|163750
|150100
|122810
|कोलकाता
|163750
|150100
|122810
|पटना
|163800
|150150
|122860
|लखनऊ
|163900
|150250
|122960
|मेरठ
|163900
|150250
|122960
|अयोध्या
|163900
|150250
|122960
|कानपुर
|163900
|150250
|122960
|गाजियाबाद
|163900
|150250
|122960
|नोएडा
|163900
|150250
|122960
|गुरुग्राम
|163900
|150250
|122960
|चंडीगढ़
|163900
|150250
|122960
|जयपुर
|163900
|150250
|122960
|लुधियाना
|163900
|150250
|122960
|गुवाहाटी
|163750
|150100
|122810
|जलगांव
|163750
|150100
|122810
|इंदौर
|163800
|150150
|122860
|अहमदाबाद
|163800
|150150
|122860
|वडोदरा
|163800
|150150
|122860
|सूरत
|163800
|150150
|122860
|पुणे
|163750
|150100
|122810
|नागपुर
|163750
|150100
|122810
|नासिक
|163780
|150130
|122840
|बैंगलोर
|163750
|150100
|122810
|चेन्नई
|163980
|150310
|128010
|भुवनेश्वर
|163750
|150100
|122810
|रायपुर
|163750
|150100
|122810
|हैदराबाद
|163750
|150100
|122810
भले ही पिछले कुछ महीनों सोने की कीमतों में मामूली जाफा देखने को मिल रहाहै, लेकिन जानकारों का कहना है कि नवंबर महीने में शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही सोना की कीमतों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. साल के अंत तक सोना ही चांदी भी महंगी होने वाली है.