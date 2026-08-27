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Gold Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव, यहां जानें

Gold Price Today 27 August 2026: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर बढ़ा है. नोट करें 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Published: August 27, 2026 5:18:28 AM IST

Gold Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव, यहां जानें
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Gold Price Today 27 August 2026: भले ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने और समझौते की खबरें लगातार आ रही हों, लेकिन इस असमंजस की स्थिति का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने की कीमतों पर इसका असर नजर आ रहा है. लगातार तेजी के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. बुधवार (26 अगस्त, 2026) को सर्राफा बाजार खुलते ही कीमतों तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया. इसके बाद यह रेट्स शाम तक बरकरार रहे. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. 

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,675.50 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसी तरह  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बुधवार को शाम तक 0.56 प्रतिशत तक गिरा. इसके बाद 906 रुपये  की गिरावट के साथ 1,61,976 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार रहा. पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को  1,62,882 रुपये प्रति 10 ग्राम था.  अगर आप भी कीमती धातु को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा रेट देख सकते हैं. 

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शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 163900 150250 122960
मुंबई 163750 150100 122810
कोलकाता 163750 150100 122810
पटना 163800 150150 122860
लखनऊ 163900 150250 122960
मेरठ 163900 150250 122960
अयोध्या 163900 150250 122960
कानपुर 163900 150250 122960
गाजियाबाद 163900 150250 122960
नोएडा 163900 150250 122960
गुरुग्राम 163900 150250 122960
चंडीगढ़ 163900 150250 122960
जयपुर 163900 150250 122960
लुधियाना 163900 150250 122960
गुवाहाटी 163750 150100 122810
जलगांव 163750 150100 122810
इंदौर 163800 150150 122860
अहमदाबाद 163800 150150 122860
वडोदरा 163800 150150 122860
सूरत 163800 150150 122860
पुणे 163750 150100 122810
नागपुर 163750 150100 122810
नासिक 163780 150130 122840
बैंगलोर 163750 150100 122810
चेन्नई 163980 150310 128010
भुवनेश्वर 163750 150100 122810
रायपुर 163750 150100 122810
हैदराबाद 163750 150100 122810

भले ही  पिछले कुछ महीनों  सोने की कीमतों में मामूली जाफा देखने को मिल रहाहै, लेकिन जानकारों का कहना है कि नवंबर महीने में शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही सोना की कीमतों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. साल के अंत तक सोना ही चांदी भी महंगी होने वाली है. 

Tags: Gold Price Today
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