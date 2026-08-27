Gold Price Today 27 August 2026: दिल्ली-मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव, यहां जानें

Gold Price Today 27 August 2026: भले ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमने और समझौते की खबरें लगातार आ रही हों, लेकिन इस असमंजस की स्थिति का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने की कीमतों पर इसका असर नजर आ रहा है. लगातार तेजी के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. बुधवार (26 अगस्त, 2026) को सर्राफा बाजार खुलते ही कीमतों तेजी देखने को मिली, वहीं दोपहर होते-होते कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया. इसके बाद यह रेट्स शाम तक बरकरार रहे. बुलियन्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,62,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,675.50 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसी तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बुधवार को शाम तक 0.56 प्रतिशत तक गिरा. इसके बाद 906 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,976 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार रहा. पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 1,62,882 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अगर आप भी कीमती धातु को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा रेट देख सकते हैं.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) दिल्ली 163900 150250 122960 मुंबई 163750 150100 122810 कोलकाता 163750 150100 122810 पटना 163800 150150 122860 लखनऊ 163900 150250 122960 मेरठ 163900 150250 122960 अयोध्या 163900 150250 122960 कानपुर 163900 150250 122960 गाजियाबाद 163900 150250 122960 नोएडा 163900 150250 122960 गुरुग्राम 163900 150250 122960 चंडीगढ़ 163900 150250 122960 जयपुर 163900 150250 122960 लुधियाना 163900 150250 122960 गुवाहाटी 163750 150100 122810 जलगांव 163750 150100 122810 इंदौर 163800 150150 122860 अहमदाबाद 163800 150150 122860 वडोदरा 163800 150150 122860 सूरत 163800 150150 122860 पुणे 163750 150100 122810 नागपुर 163750 150100 122810 नासिक 163780 150130 122840 बैंगलोर 163750 150100 122810 चेन्नई 163980 150310 128010 भुवनेश्वर 163750 150100 122810 रायपुर 163750 150100 122810 हैदराबाद 163750 150100 122810

भले ही पिछले कुछ महीनों सोने की कीमतों में मामूली जाफा देखने को मिल रहाहै, लेकिन जानकारों का कहना है कि नवंबर महीने में शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही सोना की कीमतों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. साल के अंत तक सोना ही चांदी भी महंगी होने वाली है.