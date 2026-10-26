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Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 26 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग के बीच 26 अक्टूबर, 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. खरीदने से पहले यहां जान सकते हैं कि 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव.

By: JP Yadav | Published: October 26, 2026 4:52:23 AM IST

Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स


Gold Price Today 26 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेस के बीच तनाव जारी है. भारतीय शेयर बाजार भी इससे प्रभावित है. इसके साथ ही सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. शुक्रवार को सोने की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई. शनिवार  और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहे. अब सोमवार को क्या दाम बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे. इसको लेकर असमंजस है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,018.40 डॉलर प्रति औंस हैं, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.85% घटकर यानी 1221 रुपये गिरावट के साथ 1,42,088 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,390 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि हो गई जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना 1900 रुपये टूटकर 1,46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स समेत) पर आ गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,630 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,750 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
दिल्ली 142630 130750 106860
मुंबई 142480 130600 106860
कोलकाता 142480 130600 106860
चेन्नई 142480 130600 106900
पटना 142530 130650 106910
लखनऊ 142630 130750 106860
अयोध्या 142630 130750 106860
कानपुर 142630 130750 106860
मेरठ 142630 130750 106860
अलीगढ़ 142630 130750 106860
मुरादाबाद 142630 130750 106860
मिर्जापुर 142630 130750 106860
झांसी 142630 130750 106860
मथुरा 142630 130750 106860
गोरखपुर 142630 130750 106860
बरेली 142630 130750 106860
वाराणसी 142630 130750 106860
प्रयागराज 142630 130750 106860
गाजियाबाद 142630 130750 106860
नोएडा 142630 130750 106860
गुरुग्राम 142630 130750 106860
चंडीगढ़ 142630 130750 106860
जयपुर 142530 130750 106910
लुधियाना 142630 130750 107010
गुवाहाटी 142480 130600 106860
जलगांव 142480 130600 106860
इंदौर 142530 130650 106910
भोपाल 142530 130650 106910
अहमदाबाद 142430 130650 106860
वडोदरा 142430 130650 106860
सूरत 142430 130650 106860
पुणे 142480 130600 106860
नागपुर 142480 130600 106860
नासिक 142480 130600 106860
बैंगलोर 142480 130600 106860
भुवनेश्वर 142480 130600 106860
कटक 142480 130600 106860
अमरावती 142480 130600 106860
विशाखापत्तनम 142480 130600 106860
मैसूर 142480 130600 106860
विजयवाड़ा 142480 130600 106860
कोयंबटूर 142480 130600 106900
मंगलौर 142480 130600 106860
मदुरै 142480 130600 106900
रायपुर 142480 130600 106860
बेलगाम 142480 130600 106860
राजमुंदरी 142480 130600 106860
हैदराबाद 142480 130600 106860
दावनगेरे 142480 130600 106860
बेल्लारी 142480 130600 106860
सलेम 142480 130600 106900
वेल्लोर 142480 130600 106900
अमरावती 142480 130600 106860
गुंटूर 142480 130600 106860
नेल्लोर 142480 130600 106860
काकीनाडा 142480 130600 106860
तिरुपति 142480 30600 106860
कडपा 142480 130600 106860
अनंतपुर 142480 30600 106860
वारंगल 142480 130600 106860
निजामाबाद 142480 130600 106860
खम्मम 142480 130600 106860
बेरहामपुर 142480 130600 106860
राउरकेला 142480 130600 106860
राजकोट 142430 130650 106860
वसई-विरार 142480 130600 106860
औरंगाबाद 142480 130600 106860
सोलापुर 142480 130600 106860
भिवंडी 142480 130600 106860
कोल्हापुर 142480 130600 106860
लातूर 142480 130600 106860
तिरुपुर 142480 130600 106900
तिरुनेलवेली 142480 130600 106900
त्रिची 142480 130600 106900
संबलपुर 142480 130600 106860
इरोड 142480 130600 106900
कोच्चि 142480 130600 106860
थाइन 142480 130600 106860
अमृतसर 142630 130750 107010
नागरकोइल 142480 130600 106900
तिरुवनंतपुरम 142480 130600 106860
तंजावुर 142480 130600 106900
गोवा 142480 130600 106860
करूर 142480 130600 106900
कुंभकोणम 142480 130600 106900
नमक्कल 142480 130600 106900
आगरा 142630 130750 106860
धर्मपुरी 142480 130600 106900
डिंडीगुल 142480 130600 106900
तूतीकोरिन 142480 130600 106900
कुड्डालोर 142480 130600 106900
कांचीपुरम 142480 130600 106900
कृष्णागिरी 142480 130600 106900
विल्लुपुरम 142480 130600 106900
कोविलपट्टी 142480 130600 106900
तिरुवन्नामलाई 142480 130600 106900
होसुर 142480 130600 106900
कराइकुडी 142480 130600 106900
पुदुक्कोट्टई 142480 130600 106900
रामनाथपुरम 142480 130600 106900
अम्बुर 142480 130600 106900
कन्याकुमारी 142480 130600 106900
नागपट्टिनम 142480 130600 106900
विरुधुनगर 142480 130600 106900
कल्लाकुरिची 142480 130600 106900
पोलाची 142480 130600 106900
अर्काट 142480 130600 106900
पलानी 142480 130600 106900
अरियालूर 142480 130600 106900
मोहाली 142630 130750 107010
परमाकुदी 142480 130600 106900
पेरम्बलूर 142480 130600 106900
जयनकोंडम 142480 130600 106900
кодईकनाल 142480 130600 106900
ऊटी 142480 130600 106900
रामेश्वरम 142480 130600 106900
शिवगंगा 142480 130600 106900
तिरुवरुर 142480 130600 106900
त्रिशूर 142480 130600 106860
पांडिचेरी 142480 130600 106900
चित्रदुर्ग 142480 130600 106860
गडग 142480 130600 106860
बागलकोट 142480 130600 106860
मंड्या 142480 130600 106860
भद्रावती 142480 130600 106860
कोलार 142480 130600 106860
तुमकुर 142480 130600 106860
कोल्लम 142480 130600 106860
अलाप्पुझा 142480 130600 106860
कोट्टायम 142480 130600 106860
पलक्कड़ 142480 130600 106860
मलप्पुरम 142480 130600 106860
कोझिकोड 142480 130600 106860

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Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

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Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स
Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स