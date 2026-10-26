Gold Price Today 26 October 2026: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, खरीदने से पहले जानें देशभर में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट्स

Gold Price Today 26 October 2026 | Gold Rates Today | Aaj ka Sone ka Bhav: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेस के बीच तनाव जारी है. भारतीय शेयर बाजार भी इससे प्रभावित है. इसके साथ ही सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. शुक्रवार को सोने की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद रहे. अब सोमवार को क्या दाम बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे. इसको लेकर असमंजस है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,018.40 डॉलर प्रति औंस हैं, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.85% घटकर यानी 1221 रुपये गिरावट के साथ 1,42,088 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,43,309 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,42,390 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि हो गई जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना 1900 रुपये टूटकर 1,46,100 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स समेत) पर आ गया. उधर गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,630 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,30,750 रुपये, 18 कैरेट की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम/रुपये)
|दिल्ली
|142630
|130750
|106860
|मुंबई
|142480
|130600
|106860
|कोलकाता
|142480
|130600
|106860
|चेन्नई
|142480
|130600
|106900
|पटना
|142530
|130650
|106910
|लखनऊ
|142630
|130750
|106860
|अयोध्या
|142630
|130750
|106860
|कानपुर
|142630
|130750
|106860
|मेरठ
|142630
|130750
|106860
|अलीगढ़
|142630
|130750
|106860
|मुरादाबाद
|142630
|130750
|106860
|मिर्जापुर
|142630
|130750
|106860
|झांसी
|142630
|130750
|106860
|मथुरा
|142630
|130750
|106860
|गोरखपुर
|142630
|130750
|106860
|बरेली
|142630
|130750
|106860
|वाराणसी
|142630
|130750
|106860
|प्रयागराज
|142630
|130750
|106860
|गाजियाबाद
|142630
|130750
|106860
|नोएडा
|142630
|130750
|106860
|गुरुग्राम
|142630
|130750
|106860
|चंडीगढ़
|142630
|130750
|106860
|जयपुर
|142530
|130750
|106910
|लुधियाना
|142630
|130750
|107010
|गुवाहाटी
|142480
|130600
|106860
|जलगांव
|142480
|130600
|106860
|इंदौर
|142530
|130650
|106910
|भोपाल
|142530
|130650
|106910
|अहमदाबाद
|142430
|130650
|106860
|वडोदरा
|142430
|130650
|106860
|सूरत
|142430
|130650
|106860
|पुणे
|142480
|130600
|106860
|नागपुर
|142480
|130600
|106860
|नासिक
|142480
|130600
|106860
|बैंगलोर
|142480
|130600
|106860
|भुवनेश्वर
|142480
|130600
|106860
|कटक
|142480
|130600
|106860
|अमरावती
|142480
|130600
|106860
|विशाखापत्तनम
|142480
|130600
|106860
|मैसूर
|142480
|130600
|106860
|विजयवाड़ा
|142480
|130600
|106860
|कोयंबटूर
|142480
|130600
|106900
|मंगलौर
|142480
|130600
|106860
|मदुरै
|142480
|130600
|106900
|रायपुर
|142480
|130600
|106860
|बेलगाम
|142480
|130600
|106860
|राजमुंदरी
|142480
|130600
|106860
|हैदराबाद
|142480
|130600
|106860
|दावनगेरे
|142480
|130600
|106860
|बेल्लारी
|142480
|130600
|106860
|सलेम
|142480
|130600
|106900
|वेल्लोर
|142480
|130600
|106900
|अमरावती
|142480
|130600
|106860
|गुंटूर
|142480
|130600
|106860
|नेल्लोर
|142480
|130600
|106860
|काकीनाडा
|142480
|130600
|106860
|तिरुपति
|142480
|30600
|106860
|कडपा
|142480
|130600
|106860
|अनंतपुर
|142480
|30600
|106860
|वारंगल
|142480
|130600
|106860
|निजामाबाद
|142480
|130600
|106860
|खम्मम
|142480
|130600
|106860
|बेरहामपुर
|142480
|130600
|106860
|राउरकेला
|142480
|130600
|106860
|राजकोट
|142430
|130650
|106860
|वसई-विरार
|142480
|130600
|106860
|औरंगाबाद
|142480
|130600
|106860
|सोलापुर
|142480
|130600
|106860
|भिवंडी
|142480
|130600
|106860
|कोल्हापुर
|142480
|130600
|106860
|लातूर
|142480
|130600
|106860
|तिरुपुर
|142480
|130600
|106900
|तिरुनेलवेली
|142480
|130600
|106900
|त्रिची
|142480
|130600
|106900
|संबलपुर
|142480
|130600
|106860
|इरोड
|142480
|130600
|106900
|कोच्चि
|142480
|130600
|106860
|थाइन
|142480
|130600
|106860
|अमृतसर
|142630
|130750
|107010
|नागरकोइल
|142480
|130600
|106900
|तिरुवनंतपुरम
|142480
|130600
|106860
|तंजावुर
|142480
|130600
|106900
|गोवा
|142480
|130600
|106860
|करूर
|142480
|130600
|106900
|कुंभकोणम
|142480
|130600
|106900
|नमक्कल
|142480
|130600
|106900
|आगरा
|142630
|130750
|106860
|धर्मपुरी
|142480
|130600
|106900
|डिंडीगुल
|142480
|130600
|106900
|तूतीकोरिन
|142480
|130600
|106900
|कुड्डालोर
|142480
|130600
|106900
|कांचीपुरम
|142480
|130600
|106900
|कृष्णागिरी
|142480
|130600
|106900
|विल्लुपुरम
|142480
|130600
|106900
|कोविलपट्टी
|142480
|130600
|106900
|तिरुवन्नामलाई
|142480
|130600
|106900
|होसुर
|142480
|130600
|106900
|कराइकुडी
|142480
|130600
|106900
|पुदुक्कोट्टई
|142480
|130600
|106900
|रामनाथपुरम
|142480
|130600
|106900
|अम्बुर
|142480
|130600
|106900
|कन्याकुमारी
|142480
|130600
|106900
|नागपट्टिनम
|142480
|130600
|106900
|विरुधुनगर
|142480
|130600
|106900
|कल्लाकुरिची
|142480
|130600
|106900
|पोलाची
|142480
|130600
|106900
|अर्काट
|142480
|130600
|106900
|पलानी
|142480
|130600
|106900
|अरियालूर
|142480
|130600
|106900
|मोहाली
|142630
|130750
|107010
|परमाकुदी
|142480
|130600
|106900
|पेरम्बलूर
|142480
|130600
|106900
|जयनकोंडम
|142480
|130600
|106900
|кодईकनाल
|142480
|130600
|106900
|ऊटी
|142480
|130600
|106900
|रामेश्वरम
|142480
|130600
|106900
|शिवगंगा
|142480
|130600
|106900
|तिरुवरुर
|142480
|130600
|106900
|त्रिशूर
|142480
|130600
|106860
|पांडिचेरी
|142480
|130600
|106900
|चित्रदुर्ग
|142480
|130600
|106860
|गडग
|142480
|130600
|106860
|बागलकोट
|142480
|130600
|106860
|मंड्या
|142480
|130600
|106860
|भद्रावती
|142480
|130600
|106860
|कोलार
|142480
|130600
|106860
|तुमकुर
|142480
|130600
|106860
|कोल्लम
|142480
|130600
|106860
|अलाप्पुझा
|142480
|130600
|106860
|कोट्टायम
|142480
|130600
|106860
|पलक्कड़
|142480
|130600
|106860
|मलप्पुरम
|142480
|130600
|106860
|कोझिकोड
|142480
|130600
|106860